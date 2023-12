Radil se dvěma zásahy posunul do čela tabulky extraligových střelců: Mám radost z každého gólu

Hokejový útočník Lukáš Radil (33) se dvěma brankami podílel na výhře Pardubic nad Olomoucí a s 15 góly se posunul do čela tabulky extraligových střelců, když vyrovnal bilanci Olivera Okuliara z Hradce Králové. Po vysoké výhře 8:2 novinářům řekl, že je hlavně rád, že Dynamo získalo tři body a odčinilo předešlou domácí porážku s Litvínovem.

"V minulých zápasech jsme měli lehkou střeleckou smůlu, nepadalo nám to tam. V utkání proti Olomouci se to otevřelo, jsme rádi hlavně za tři body," řekl Radil. Hosté se v enteria areně prosadili až za stavu 0:7. "Je to hlavně pro Willdu (Roman Will) velká škoda, mohli jsme to odehrát lépe. Nulu si zasloužil, ve druhé třetině zlikvidoval velké šance," doplnil třiatřicetiletý hráč.

Radil po vydařeném úvodu sezony během listopadu vůbec neskóroval, v prosinci vstřelil gól v Třinci a nyní dva Olomouci. Celkem jich má v této sezoně patnáct. "Mám velkou radost, to platí o každém gólu. Nejvíc rád jsem za tři body, což možná zní divně, ale je to tak. Poslední domácí zápas jsme prohráli a potřebovali jsme ten dnešní, od kterého se můžeme dorazit k dalším výhrám," uvedl Radil.

Přehled utkání Pardubice – Olomouc 8:2

Pardubice do hry vstoupily hned po reprezentační pauze, nyní je čekají další dva extraligové zápasy a poté Spenglerův pohár. "Hráli jsme hodně zápasů, mezitím jsme i odpočívali, mně to celkem vyhovuje. I tak máme volna celkem dost," poznamenal Radil.

Těsně před zápasem přišla zpráva z pardubické radnice, kde zastupitelé schválili změnu územního plánu, což otevírá cestu pro stavbu nové multifunkční arény. "Pan Dědek (majitel klubu) nám pouštěl video po utkání, vypadá to fantasticky. Aréna má být v srpnu 2027, což je možná smutné pro ročníky jako jsem já," pousmál se Radil. "Ale kdo ví, bylo by to super. Chtěl bych hrát samozřejmě co nejdéle to půjde a dokud budu platný. To teď nevím," dodal.