Jdu do Pardubic, protože chci vyhrávat, hlásí Červenka. První zápas ho čeká proti Jágrovi

Útočník Roman Červenka (38) se vrací do Česka především kvůli touze vyhrávat a dosáhnout ještě na nějaký velký týmový úspěch. Jak uvedl kapitán letošních mistrů světa z Prahy na pondělní tiskové konferenci v Pardubicích, věří, že právě s Dynamem má více než slibnou možnost toho dosáhnout.

Červenka zvolil návrat domů i přes platnou smlouvu ve švýcarské lize, která se řadí mezi nejkvalitnější v Evropě. Loni v létě prodloužil kontrakt s týmem Rapperswil-Jona, v němž rovněž zastával roli kapitána, do konce sezony 2024/25.

"Člověk hraje hokej proto, aby vyhrával. Byl to asi ten hlavní důvod. Tím spíš po mistrovství světa, když člověk zažije takovou radost, tak ji chce zažívat znova. Byl jsem zklamaný, když jsme letos ve Švýcarsku nehráli play off. Stát se může cokoliv, neříkám, že Rapperswil nemůže vyhrát titul, ale ta šance není tak velká. Tady v Pardubicích je asi větší. Zároveň je to pro mě výzva – dostat Dynamo tam, kam si přejí," prohlásil Červenka.

Nabídek měl více, ale ta z Pardubic ho oslovila nejvýrazněji. "Co si budeme povídat – těch týmů s úplně nevětšími ambicemi není zase až tolik. S někým jsem mluvil, ale k tomu už teď nemá cenu se vracet, když jsem hráčem Pardubic. Tady do sebe všechno zapadlo, jak mělo. Potřebujete cítit ten zájem a důvěru ze strany klubu, což z Pardubic cítím. A také tu znám z nároďáku řadu kluků, což mi vše usnadní," vysvětlil Červenka.

V pardubickém týmu se setká s dalšími členy týmu světových šampionů obráncem Liborem Hájkem a útočníkem Lukášem Sedlákem, s kterým hrál na MS v Praze v útočné formaci a na ledě si skvěle rozuměli. "S Lukášem jsem o Pardubicích párkrát mluvil a dal mi jen dobré reference. Byl součástí toho mého rozhodnutí. Pro mě je důležité, že se klub chce neustále posouvat dopředu. Věřím, že si všechno sedne a dosáhneme všeho, co chceme," přál si Červenka.

Kontrakt na dva roky

Přiznal, že rozhodnutí utnout předčasně angažmá ve Švýcarsku nebylo jednoduché. "Klub chtěl, abych zůstal, ale nakonec vyhověli tomu, co jsem po nich chtěl, a i oni mohou z té dohody profitovat. Nechávám za sebou osm let ve Švýcarsku, je to kus života, ale všechno má nějaké řešení. Jsem rád, že jsme se shodli s rodinou a rodina mě podpořila, i díky tomu cítím, že dělám správný krok," podotkl.

Důležité pro něho bylo i to, že v Pardubicích dostal kontrakt na dva roky. "Na jednu sezonu by to nedávalo až takový smysl, jako když je to na dva roky," přikývl Červenka.

Extraligu i v průběhu zahraničního angažmá sledoval. "Hokej je hrozně vyrovnaný a nemyslím, že by byl nějaký velký rozdíl mezi ligami v Česku a ve Švýcarsku. Do extraligy se vrátila spousta dobrých hráčů z NHL, KHL i Evropy, ta liga má skvělou kvalitu a nic jednoduchého nečeká tým, ale ani mě. Zároveň není třeba se schovávat - Pardubice chtějí vyhrávat. O to větší výzva to je. Věřím, že i já k tomu napomůžu, abychom byli úspěšní. Těším se na to," řekl Červenka.

Vyjádřil se i k možnosti, že by kariéru uzavřel ve Slavii, kde hokejově vyrůstal. "Slavii sleduju, jak hokej, tak i fotbal. Samozřejmě jim přeju, aby hráli co nejlépe a posouvali se dopředu, ale těžko teď nějak predikovat, co bude dál," konstatoval Červenka.

Příprava s Jágrem

Od konce oslav zlata z MS už se začal připravovat. "Chci být připravený a v dobré kondici na začátek sezony," řekl hráč, jenž v Praze trénuje s dalším velikánem Jaromírem Jágrem. Právě s hrajícím majitelem Kladna dobyl v roce 2010 svůj první titul mistra světa.

"Není to úplně tak, že bychom se spolu připravovali, ale chodíme spolu na led. Dříve jsme spolu strávili nějaký ten rok, je to zábavný. Tak jsme se k té naší přípravě na ledě vrátili a uvidíme, co nám to oběma přinese. Jestli teda vůbec něco," podotkl s úsměvem Červenka.

Paradoxně právě kladenské Rytíře přivítají Pardubice ve středu 18. září v úvodním kole nové extraligové sezony. "Těším se na Jarouše, že si proti sobě zahrajeme hned ten první zápas. Nedávno jsem se to dozvěděl právě od něho," připustil Červenka.

"Bude to krásný start a věřím, že na to budeme oba dobře připravení. Od té doby mi vyhrožuje, že hned první střídání přijde nějaká sekera a podobně. Bude to zábava. Má to být jeho poslední sezona, ale kdo ví," pousmál se Červenka. "Proti němu si ale kdykoliv zahraju moc rád," těšil se.

Ještě neměl jasno, zda bude z Prahy dojíždět. "Musím si to teprve osahat, asi budu mít něco tady v Pardubicích a doma v Praze taky," nastínil Červenka. Plánuje však, že s týmem bude hned od prvního dne přípravy ledě 29. července. "Člověk jde přece jen do nového prostředí, tak je myslím dobré, abych byl hned od začátku s mužstvem," řekl.