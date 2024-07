Roman Červenka (38), který v květnu z pozice kapitána dovedl národní tým ke zlatu na domácím MS v Praze, si opět zahraje českou extraligu a to v dresu ambiciózních Pardubic, které to v pondělí oznámily na mimořádné tiskové konferenci. Velezkušený útočník, jenž má zkušenosti i z NHL, v domácí soutěži doposud hájil dresy Slavie a Chomutova, odkud v roce 2015 zamířil právě do Švýcarska, kde strávil posledních osm sezon.

Hokejoví fanoušci se mají v nové sezoně na co těšit, zvláště pak ti, co fandí Dynamu. V jejich dresu se totiž na ledě bude prohánět Roman Červenka – produktivní útočník a dlouholetá opora národního týmu. Po Jiřím Smejkalovi je tak druhou letní posilou východočeského celku.

"Samozřejmě se těším. Je to nová výzva, kterou člověk vždycky potřebuje. Člověk hraje proto, aby vyhrával, a já jsem tak nějak cítil, že tady je k tomu větší šance než ve Švýcarsku. Pokusíme se naplnit cíl, který tady je," řekl Červenka, jenž vedl národní tým v květnu na domácím šampionátu v Praze a Ostravě. Zisk titulu si zopakoval po 14 letech.

Červenka se v české nejvyšší soutěži představil naposledy v ročníku 2015/16, kdy v dresu Chomutova nasbíral skvělých 70 bodů a i díky tomu získal cenu pro nejlepšího hráče sezony. Na kontě má i extraligový titul, který v roce 2008 vybojoval s mateřskou Slavií.

Vedle toho má ve sbírce úspěchů dva světové bronzy (2011 a 2022), extraligový titul s pražskou Slavií (2008) nebo Gagarinův pohár pro vítěze KHL s Petrohradem (2015). Během sezony 2012/13 okusil Červenka také zámořskou NHL. Za Calgary odehrál 39 utkání s bilancí 17 bodů za devět branek a osm nahrávek.

Poslední roky strávil ve Švýcarsku, kde odehrál osm sezon. Hrál za Fribourg-Gottéron, Curych a Rapperswil-Jona, kde odehrál posledních pět ročníků. Ve švýcarské nejvyšší soutěži odehrál pražský rodák Červenka včetně play off 362 zápasů a nasbíral v nich 402 bodů za 122 branek a 280 nahrávek. Loni a předloni byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem soutěže.

Na MS 2022 se stal nejproduktivnějším hráčem, byl vyhlášen také nejlepším útočníkem a byl členem All Star týmu turnaje. Do něj byl zařazen i po letošním MS, kde nasbíral v deseti zápasech 11 bodů za tři branky a osm asistencí. Následně ovládl anketu Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o nejlepšího světového hráče sezony.

Jak potvrdil majitel pardubického klubu Petr Dědek, součástí dohody s Rapperswilem bylo i odstupné. "Dynamo je ambiciózní klub s velkou historií, hrály tady legendy a velké osobnosti. Jsem rád, že Roman se rozhodl u nás podepsat a bude toho součástí, protože on je také legendou. Mám z toho velkou radost, že má tu ambici s námi vítězit," pochvaloval si Dědek.

O možnosti Červenku získat začal uvažovat právě během domácího MS. "S Romanovým agentem jsme dali v průběhu šampionátu první řeč. Pro český tým odváděl nadstandardní práci. A když pak Roman řekl, že by se tomu nebránil, tak jsme to rozjeli. Všem stranám to dávalo smysl a díky tomu ho teď máme tady u nás v Pardubicích," uvedl Dědek.

"Do týmu přinese obrovské zkušenosti z velkých zápasů. Věřím, že vám fanouškům i celé extralize návrat české hokejové ikony dodá další důvod chodit na Dynamo," říká majitel klubu Petr Dědek k příchodu Červenky.

"Červus dlouhodobě patří k nejlepším českým hokejistům a dokazuje to každý rok. Je velmi zkušeným hokejistou, přirozeným lídrem. Zkrátka je to hráč, kterého by chtěl v týmu každý. Na nedávném úspěšném mistrovství světa jednoznačně dokázal, že i v pokročilejším věku stále patří mezi špičku. Jsem moc rád, že ho nyní máme v našem dresu," dodal na adresu nové akvizice Petr Sýkora, sportovní ředitel Dynama.

Otázkou zůstává, zda bude moct Červenka v Pardubicích nosit na dresu své obvyklé číslo deset. "Desítka" je totiž vyřazená z užívání, pod stropem haly visí právě s tímto číslem dresy Jiřího Šejby a Josefa Palečka.

"Pokusíme se domluvit s legendami, které desítku nosily a mají dres u stropu arény, zda by číslo propůjčily. Roman by rád hrál s desítkou a věřím, že se to podaří dotáhnout k úspěšnému konci. Pokud bychom se nedomluvili, tak bude hrát Roman s číslem, které by mu vyhovovalo. A jestli bude kapitánem? To je věc kabiny, jak si to trenéři s Lukášem Sedlákem nastaví, o tom rozhodnou oni," prohlásil Dědek.

Pro ambiciózní Východočechy, kteří po loňském bronzu zůstali letos jedinou výhru od kýženého titulu, je Červenka druhou velkou letní posilou. Před měsícem podepsal s Dynamem dlouhodobý kontrakt po návratu ze zámoří jiný reprezentační útočník Jiří Smejkal.

"I když to pro ně také nebylo jednoduché, Rapperswil nám za všechno, co tam Roman odvedl, vyšel vstříc. Jsme moc rádi, že se nám ho podařilo získat. Ohledně dalších možných posil mohu říct, že nějaké místo tam ještě je, ale na druhou stranu jsme moc spokojení za to, co se nám podařilo dotáhnout k dohodě a jaké hráče jsme přivedli," konstatoval sportovní ředitel klubu Petr Sýkora.