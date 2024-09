Je důležité, že jádro zůstalo pohromadě, říká Sukeľ a těší se na spolupráci se Sandbergem

Matúš Sukeľ (28) povede potřetí za sebou Litvínov do sezony s kapitánským "céčkem". V minulém extraligovém ročníku Severočeši dokázali postoupit až do semifinále, na což se budou nyní snažit navázat. Slovenský reprezentant v rozhovoru s novináři ale podotkl, že to nesmí tým svazovat. I přes řadu odchodů je rád, že jádro týmu zůstalo pohromadě.

"Změn bylo docela dost, ale kluci, kteří přišli, jsou kvalitní. Věřím, že dokáží nahradit ty, kteří odešli. Máme za sebou náročné a kvalitní tréninky, takže věřím, že na začátek budeme dobře připraveni," řekl Sukeľ.

Na severu Čech skončili po sezoně například Janis Jaks, Patrik Demel, Radim Šalda, Liam Kirk, Andrej Kudrna nebo Jindřich Abdul. Místo nich přišli Adam Polášek, František Gajdoš, Jared McIsaac, Filip Sandberg nebo Matěj Pekař.

Program hokejistů Litvínova. Livesport

"Je důležité, že jádro zůstalo pohromadě," uvedl zkušený útočník. Hlavně neodešel klíčový útočník Ondřej Kaše. "Jsem za to šťastný, protože je to jeden z nejlepších hokejistů v Čechách a určitě v extralize. Jsem rád, že ho máme v týmu my," podotkl Sukeľ.

I díky Kašemu Litvínov v minulém ročníku odehrál nejlepší sezonu od roku 2015, kdy získal první mistrovský titul. "Víme, jaká byla minulá sezona. Určitě bych si ale na sebe nedával nějaký tlak. Loni jsme výborně začali, vyhráli jsme jedenáctkrát za sebou, což samozřejmě nemůžeme čekat, že se bude opakovat. Uděláme ale vše pro to, abychom vyhrávali a měli vyrovnané výkony. A bavili fanoušky hrou i výsledky," sliboval odchovanec Liptovského Mikuláše.

Sandberg si ve Švédsku udělal dobré jméno. Profimedia / Livesport

V Litvínově si hodně slibují od švédského útočníka Sandberg, který v minulé sezoně získal titul se Skellefteou. Třicetiletý hráč v přípravě nastupoval ve formaci právě se Sukeľem. "Na to, že jsme spolu hráli poprvé, tak si myslím, že to bylo fajn. Celkem nám to sedělo. Je vidět, že je to šikovný hokejista, dobrý na puku, maká a na nic se nevykašle. Na spolupráci s ním se těším," řekl Sukeľ.

Stejně tak ocenil zkušenosti Poláška, jenž přišel z mistrovského Třince, nebo kanadského obránce McIsaaca, jenž by měl nahradit Jakse. Právě Polášek by se měl zařadit mezi klíčové hráče. "Není to tak, že jsem kapitán a budu o všem rozhodovat. V kabině je více lídrů. Věřím, že budeme všichni dobří vůdcové a dotáhneme tým daleko," přál si Sukeľ.