Hradec ovládl šestnáctigólový trhák s Vítkovicemi, Litvínov i přes porážku uhájil první místo

Kladno prohrálo ve 13. kole Tipsport extraligy s Mladou Boleslaví 2:4 a nevyužilo šanci usadit se v nejlepší čtyřce. Divokou přestřelku v Hradci Králové zvládli lépe domácí, kteří v trháku zdolali Vítkovice 9:7 – k vyrovnání rekordu české nejvyšší soutěže v počtu branek scházel jediný zásah. Souboj ze dna tabulky ovládl Liberec, jenž porazil České Budějovice 2:1. Litvínov sice v Třinci padl v prodloužení, nicméně totéž se přihodilo Pardubicím v Karlových Varech, a tak Verva uhájila první místo tabulky. Sparta nenapravila páteční debakl 0:5 s Mountfieldem, v Brně padla po nájezdech. Poslední Plzeň po šesti porážkách přetlačila Olomouc 3:2.

Gól od extraligového rekordu. Tak skončil divoký zápas v Hradci Králové, kde domácí zvládli přetlačovanou s hostujícími Vítkovicemi 9:7. Vedení se pod Bílou věží přelévalo ze strany na stranu, do listiny střelců se navíc zapsalo hned 15 hráčů. Rozhodujícím se nakonec stal zásah Oskarse Batny v čase 54:57.

Ridera má v posledních dvou zápasech skóre 12:15 a na kontě jen jeden bod. Zato Mountfield uspěl počtvrté v řadě a v tabulce zaujal pátou příčku. Rekord v počtu gólů v jednom extraligovém utkání se zrodil v roce 1993 v zápase Kladno – Jindřichův Hradec, který domácí vyhráli přesvědčivě 13:4.

Úvodní slovo si vzaly Vítkovice, které do sedmé minuty získaly dvougólové vedení. Yetman potrestal ve zcela volném brankovišti chybu Filipa Novotného a Kalus uspěl přesnou tečí Košťálkovy střely. Hradec kontroval samostatnou akcí Tamášiho, v 18. minutě však Auvitu využil po dalším zaváhání Novotného i druhou vítkovickou přesilovku.

Také Mountfieldu ale svědčil nestandardní poměr sil na ledě a třemi góly v rozmezí necelých šesti minut otočil skóre. McCormack ještě před přestávkou viděl volné místo u bližší tyče a stejně jako on ukončil přesilovou hru Miškář, mezi oba zásahy navíc vměstnali povedenou akci ve vlastním oslabení Tamáši s dorážejícím Perretem.

Statistiky utkání. Livesport

Za domácí už tou dobou chytal Škorvánek. Jeho tým pokračoval v tlaku a Pavlík mohl zvýšit na 5:3, trefil však tyč a právě tato neproměněná šance zahájila další obrat. Ridera potřebovala na tři branky dokonce jen minutu a půl. Prosadili se další dva členové elitního útoku Abdul a Nellis, kromě nich i Barinka a Vítkovice vedly 6:4.

Hradecká střídačka reagovala oddechovým časem. Ten se jí vyplatil, neboť před druhým odchodem do šaten snížil při svém pětistém extraligovém startu Šťastný.

Ve třetí třetině pak Východočeši svůj druhý obrat dokonali. Chvíli před dorážkou Dmowského vykopl Klimeš bránu ze svého postavení, rozhodčí však gól po poradě u videa uznali, a vedení domácím vrátil v končící přesilovce kapitán Pavelka.

Sedmou výhru Hradce Králové před vlastními fanoušky v řadě pojistili Batna a při vítkovické hře bez brankáře Perret, který se stal vůbec prvním dvougólovým střelcem v utkání. Poslední zásah nicméně patřil vítkovickému obránci Percymu.

Rytíři zahájili utkání aktivněji, na brankáře Furcha vyslali několik střel a ta Hultsova přízemní už po třech minutách narazila do tyčky. Do vedení se ale dostali, když Melka vybruslil zpoza branky jeho střelou z otočky k bližší tyčce tečoval před Furchem kapitán Smoleňák, který před zápasem dostal dres s číslem 400 značícím jeho starty v extralize.

Ani ne za dvě minuty bylo po chybě domácích srovnáno. Tralmaks při rozehrávce trefil Buchteleho hokejku, od ní se puk odrazil k Juntillovi mezi obránce a jeho pohotová střela k tyči rozvlnila síťku. V závěru úvodní části Kladno opět hrozilo, a když Bláha vypíchl kotouč Lintuniemimu, ocitl se sám před Furchem. Brankář hostů proti jeho střele zakročil vyrážečkou.

Poprvé se dvířka trestné lavice otevřela až ve druhé třetině. Kladno se o svoji první výhodu připravilo faulem Tralmakse, za který zaplatilo. Lintuniemi přesilovou hru využil střelou zblízka nad Brízgalovu lapačku a vyrovnal.

Statistiky utkání. Livesport

Už za 23 sekund Mladá Boleslav udeřila znovu. Z dorážky dostal puk za čáru Dvořáček a hosté vedli už 3:1. Domácí byli opaření, do hry i do tempa je znovu dostal až kontaktní gól Ticháčka, který ve středním pásmu obral Buchteleho a sólo zakončil střelou mezi Furchovy betony. V podobné možnosti pak neuspěl Smoleňák.

Kladno se ve třetí dvacetiminutovce snažilo o vyrovnání, jenže v přesilovce mohlo naopak inkasovat, když ujel Dvořáček. Sólo však nezakončil, puk mu sjel z hole. Závěr si domácí zkomplikovali, když Melka dostal za nedovolené bránění trest na pět minut a do konce utkání, což rozhodčí určili až podle videa.

I v oslabení ujeli do přečíslení, Hults ale zakončil vedle. Rytíři končili přesilovkou, zvýraznili ji odvoláním gólmana, jenže Buchtele se trefil do prázdné branky z obranného pásma.

Liberec začal utkání aktivněji a hned od úvodní minuty se nastěhoval před Kloučka. Ten si ale se střelami Flynna a Musila poradil. První přesilovou hru v zápase si zahráli domácí a dokázali ji proměnit ve vedoucí gól. Skóre otevřel přesnou ranou k tyči obránce Ivan.

V polovině první třetiny mohl na rozdíl dvou branek zvýšit Lantoši, Kloučka však ani nadvakrát nepřekonal. Na opačné straně zase prověřil Kváču Valský, také liberecký brankář byl připraven. Následně měli Bílí Tygři k dispozici další početní výhodu, šanci Flynna ale Klouček chytil.

V úvodu druhé třetiny zahrozil Faško-Rudáš, Klouček ale dobře zasáhl. Na druhé straně po rychlém kontru zase prověřil Kváču Beránek. V polovině utkání mohl vyrovnat Olesen, Kváča ale svůj tým podržel.

Statistiky utkání. Livesport

Poté hrál Motor přesilovou hru a stejně jako Liberečtí ji dokázal využít. Gulaš nabil na modrou čáru Štencelovi a ten dělovkou pod horní tyč vyrovnal. Bílým Tygrům mohl rychle vrátit vedení Musil, z dobré pozice mezi kruhy ale těsně minul Kloučkovu klec.

Na začátku třetí části se na Kloučka řítil osamocený Lantoši, českobudějovický brankář ale skvěle zasáhl. Jihočechy mohl vzápětí poslat do vedení Olesen, také Kváča se ale vyznamenal. Liberecký brankář si poté poradil také se samostatným únikem Valského.

V 51. minutě tak udeřili domácí. Flynn z rohu nastřelil kotouč do brankoviště a puk se od Bulířovy nohy odrazil až do sítě. Regulérnost gólu ještě muselo potvrdit video a Severočeši znovu vedli. O chvíli později mohl domácím z rychlého brejku dodat klid Flynn, tváří v tvář Kloučkovi ale neuspěl. V závěru tak ještě sáhly České Budějovice ke hře bez brankáře, vyrovnat už ale nedokázaly.

Domácí začali aktivněji a dostali soupeře pod tlak. Gólman Sedláček ale svůj tým podržel i během oslabení a naopak ve 13. minutě po zaváhání plzeňské defenzívy otevřel skóre přesnou střelou z mezikruží Orsava. Olomoučtí v závěru první třetiny přečkali i vyloučení Kunce, když nekrytý Matýs napálil z pravého kruhu pouze levou tyčku.

Na začátku prostřední části zblízka neskóroval Lev a ve 22. minutě udeřilo na druhé straně. Na 2:0 pro Kohouty zvýšil nahozením od modré čáry Plášek. Indiáni zareagovali ofenzivní snahou, jenže z brejku dvou na jednoho musel proti zakončení Musila zasahovat gólman Malík.

Statistiky utkání. Livesport

Domácí zahazovali šance jako v dobré pozici neúspěšný Matýs, z protiútoku nepřehodil Anděl dorážkou ležícího Malíka. Ve 34. minutě už se radovali plzeňští hráči, když po ideální přihrávce Holešinského do jízdy Pulpán tváří v tvář Sedláčkovi trefil přesně levý horní roh branky.

Vzápětí mohl odpovědět znovu Musil, jeho samostatný únik ale zneškodnil Malík. Jinak hosté odolávali náporu soupeře jen s vypětím všech sil a sedm sekund před druhou sirénou vyrovnal po nahození Zámorského z úhlu šťastnou přesilovkovou tečí Schleiss na 2:2.

V úvodu závěrečné dvacetiminutovky navíc Indiáni nevyužili další početní výhodu po předchozí neúspěšné trenérské výzvě soupeře a Urban ve 43. minutě z levého kruhu neprostřelil Sedláčka. Poté se hra uklidnila a Kohouti se snažili dotáhnout utkání do prodloužení.

V 56. minutě ale po závaru v útočném pásmu překvapil nahozením z levého rohu Sedláčka Pulpán a odrazem o jeho výstroj upravil na konečných 3:2. Závěrečná olomoucká power play neodvrátila druhou porážku Hanáků z posledních tří zápasů.

Od úvodní minuty se hrál atraktivní útočný hokej. První deset minut měli herně navrch domácí. V 6. minutě byli blízko úvodní branky Kružík a Černoch a jen díky fantastickému zákroku Willa neskončila v brance ani pohotová střela Redlicha z vrcholu pravého kruhu. Potom Salsten pohotově vysunul Šíra, ale ani ten střelou z mezikruží na pardubického gólmana nevyzrál. Východočeši se k první větší příležitosti dostali díky Herčíkovi až v 15. minutě, jehož střelu z bezprostřední blízkosti zlikvidoval Frodl.

Druhou třetinu začaly Pardubice přesilovou hrou, když po vzájemné strkanici z konce úvodního dějství mezi Smejkalem a Beránkem, který obdržel o dvě minuty navíc. V nabídnuté výhodě si největší příležitost po teči v předbrankovém prostoru vytvořil Smejkal. Obětavě hrající Západočeši kontrovali nebezpečnou střelou Kružíka.

Statistiky utkání. Livesport

V polovině druhé části se hra z obou stran přitvrdila a z toho pramenila další vyloučení. Zatímco Dynamo další přesilovku při Jaksově trestu opět nevyužilo, na druhé straně ve 34. minutě potrestal Šustrův faul Čihař, který po Beránkově střele dotlačil nadvakrát puk za Willova záda. O minutu později po krvavém zranění Beránka, kterého do obličeje trefil Smejkal, dostali karlovarští hráči příležitost čtyřminutové přesilovky, kterou sice sehráli velice aktivně, ale bez brankového efektu.

Atraktivní bitva pokračovala i ve třetím dějství. Hned na jeho začátku po Válově střele zazvonila tyč za Frodlovými zády. Pardubice zvyšovaly svůj tlak v obranném pásmu Karlových Varů, který však přerušil tvrdý faul Kousala na Moravce do oblasti krku a hlavy, za který vyfasoval trest pěti minut a do konce zápasu. Nabídnutou šanci na zvýšení svého náskoku však hráč Energie domácí prohospodařili bez toho, že by si vytvořili větší gólovou příležitost.

Po přečkaném oslabení se hosté dále tlačili za vyrovnávací brankou. Podařilo se jim to až zásluhou Zohorny, který v 59. minutě při hře bez brankáře tlakem v brankovišti vyrovnal. Pro domácí mohlo být i hůře, poté co Vondráčkova dorážka po Červenkově střele skončila za Frodlovými zády. Po prozkoumání videa se tak stalo až těsně po skončení základní hrací doby. Z prodloužení uběhlo pouhých 43 vteřin a po střele Reunanena se domácí radovali.

Prvních šest minut se hrálo poměrně v úsporném režimu, oba týmy se do šancí prakticky nedostávaly. Až v 7. minutě hrála Kometa přesilovku a nebezpečně zahrozil Zohorna, z mezikruží ale trefil pouze beton brankáře Kořenáře.

Domácím skončila přesilovka po minutě, jelikož se nechal vyloučit Ščotka. Sparta pak svému soupeři ukázala, jak snadné je využít početní výhodu. Hyka se bez větších problémů projel kolem Gulašiho a naservíroval kotouč přesně na zadní tyč, kde stál připravený Chlapík.

O necelé dvě minuty později bylo ve vyprodané Winning Group Areně pro domácí fanoušky zase veseleji. Kollár se dostal do úniku, který sice neproměnil, následně však uplatnil svůj důraz a dostal puk do branky.

V úvodu druhého dějství si Kometa zahrála dvě přesilovky. Ačkoliv se v nich dostávala do povedených kombinací, kotouč do prostoru mezi třemi tyčemi nedostala. To mohl změnit Pospíšil, kterého dobře našel zpoza branky Zohorna, obrovskou příležitost však neproměnil.

Ani Kollárova střela ze slotu brankou neskončila, pak i následná dorážka Konečného šla vedle. Postupem času se dostávala do tempa i Sparta, které patřil závěr druhé třetiny. Dvě velké šance měl Kempný, ale v obou případech pálil kousek nad Postavovu bránu.

Statistiky utkání. Livesport

Pražané i ve třetí části měli více ze hry. Krátce po zahájení třetiny vyslal z pravého kruhu Kemiläinen pořádnou pumelici, která se zastavila až na horní tyči. Posléze měl dvě velké šance Lajunen, který nejprve z levé strany poslal puk na Postavu, následně dorážku také nevyužil.

Kometa mnoho šancí neměla a spíš se soustředila na obranu. Zahrozila ale akcí Konečného, který v levém útočném rohu vybojoval puk pro Kose, jehož ránu však vyrazil Kořenář. Šlo se tak do prodloužení, ve kterém měly šance oba týmy. Nebezpečně zahrozil Salomäki, Postavovi se puk zakutálel před brankovou čárou, ale brněnský gólman se včas zaklonil a puk schoval.

Na druhé straně se řítil sám do brejku Kos, jehož pokus se otřel o brankovou konstrukci. Napínavý duel tak musely rozseknout nájezdy. V nich se s góly roztrhl přímo pytel. Trefil se Zbořil, Cingel a a rozhodující byl gól Kollára. Za hosty skórovali Irving a Hyka.

Lídr extraligové tabulky vletěl do svého soupeře od prvních minut s vervou. Díky tomu se také Litvínov dočkal už po 27 vteřinách hry vedoucí branky. Nahozený kotouč se krkolomně od zadního mantinelu odrazil nad Kacetla, holí do něj sáhnul ještě Pekař, po čemž se kotouč převalil přes záda třineckého brankáře až do branky. Situaci ještě posvětil videorozhodčí a potvrdil, že litvínovský útočník nezasáhnul puk vysokou holí.

Oceláři se po inkasované branky rychle oklepali a zatlačili na soupeře. Vybojovali si také přesilovou hru, kterou však zužitkovat nedokázali. V polovině třetiny už se ale třinečtí hokejisté dočkali vyrovnání, když po přihrávce Teplého skóroval Sikora.

I přes pokračující aktivitu domácích se ale v první třetině ještě jednou radoval soupeř. Spolupráce bratrského dua Davida a Ondřeje Kašových vedla k vedoucí brance. Prvně jmenovaný stanovil skóre prvního dějství.

Aktivita domácího celku pokračovala také ve druhé třetině. Ani šance Hudáčka, ani následně zakončení Sikory k vyrovnání nevedlo. Ve 35. minutě se zjevil sám před Zajíčkem znovu Hudáček, ale ani on nezakončil přesně. Tlak Ocelářů ale pokračoval a důraz Teplého na brankovišti už přinesl vyrovnání. Jednalo se o vůbec premiérovou trefu urostlého útočníka v třineckém dresu.

Statistiky utkání. Livesport

Od třetí třetiny se už hrál daleko opatrnější hokej. S přibývajícím časem bylo patrné, že další vstřelená branka už může být ta zásadní. Až v závěru základní hrací doby zase přitlačili domácí výrazněji na pilu. Ani téměř 50 střeleckých pokusů Ocelářů ale nestačilo, aby si ze zápasu odnesli všechny body. Šlo se do prodloužení.

To se nehrálo příliš dlouho. Už po minutě a osmi vteřinách se dostali třinečtí do situace tři na nikoho. Adámek to však vzal na sebe a z prakticky samostatného nájezdu vystřelil Ocelářům prémiový bod.