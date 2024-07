Kladno už je na ledě i s Jágrem. Vydržel celý trénink, chválil asistent Skuhravý

Bez hlavního trenéra Davida Čermáka (53), který se v současnosti věnuje povinnostem u reprezentačního týmu do 18 let, ale zato s hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem (52) zahájili dnes závěrečnou část přípravy na extraligovou sezonu hokejisté Kladna. Rytíři se budou snažit ukončit sérii tří účastí v baráži, v níž museli hájit účast mezi domácí elitou.

"Trénink byl docela v dobrém tempu a kluci to celé odmakali, takže jsme spokojení s tím, jak k tomu přistoupili," řekl asistent trenéra Václav Skuhravý novinářům.

Bývalý kladenský útočník vedl tým společně s dalším asistentem Petrem Svobodou. "To, že tady David nebude, bylo jasné dlouho dopředu. Tréninky připravil a my jen začali bez něj. Příští týden tady v pondělí a v úterý bude, poté zase odlétá a dvanáctého bude zase zpět," uvedl Skuhravý k absenci Čermáka, jenž se chystá s osmnáctkou na turnaj Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu.

Noví trenéři Středočechů měli na ledě tým i s klubovou legendou a majitelem Jágrem. "Je to dobrý pocit. Hlavně mě ale překvapil, že vydržel celý trénink a celou dobu jezdil," řekl s úsměvem Skuhravý, který je o sedm let mladší než nejúspěšnější český hokejista historie.

Dvaapadesátiletý Jágr dopředu ohlásil, že se chce připravit na poslední profesionální sezonu, na led proto začal chodit již dříve v Praze. "Takže to bylo fyzicky v pohodě. Že bych nestíhal s dechem, to vůbec. Trochu nohy, dělám všechno naplno," řekl Jágr, který se v minulých sezonách do soutěže zapojoval vždy až v průběhu. "Teď je to o něčem jiném," podotkl Jágr. Zda ale začne hrát hned od 1. kola, potvrdit ještě nechtěl.

Kladno odehraje v přípravě devět zápasů. Nejprve se utká s prvoligovými soupeři nebo zámořským univerzitním mužstvem McGill Redbirds. "Ze začátku budeme mít možnost vyzkoušet si různé věci, ke konci poté hrajeme s extraligovými týmy. Možná jich je až hodně. Myslím si, že by jich stačilo i méně," řekl Skuhravý.

Kádr Středočechů zatím ještě není kompletní a odchody momentálně převyšují příchody. Po sezoně skončili například brankář Landon Bow, obránci Jake Dotchin a Chris Martenet nebo útočník Jakub Klepiš. Přišli gólman Štěpán Lukeš a obránci Martin Nemčík, Radek Jeřábek, Phil Pietroniro.

"Někteří hráči tady nejsou, někteří jsou zranění. Až tady budou hráči, co jsou podepsaní, máme víc jak čtyři pětky. Pak jsou tu nějací mladí. Máme ještě dvě volná místa pro cizince. Určitě to není konečná soupiska," řekl Jágr. Tým by měli například posílit útočníci Mitch Hults a Petr Straka, který s týmem i dnes trénoval.