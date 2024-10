Kometa prostě využila šance, nebylo to virózou, nehledal výmluvy vítkovický Hladonik

Vítkovičtí hokejisté se na extraligový led vrátili po dvanáctidenní pauze způsobené rozsáhlou virózou v týmu. Na porážku 3:5 na ledě brněnské Komety to však podle střelce jejich třetí branky Jana Hladonika (25) svádět nelze, což také potvrdil na tiskové konferenci trenér David Bruk (55), když řekl, herní výpadek se podepsal pouze na úvodu duelu.

"Pár dní jsme měli kvůli nemoci volno všichni, pak jsme trénovali po skupinkách, ale od pondělka jsme už byli všichni po kupě a připravovali jsme se na ligu," popsal novinářům Hladonik, který do Vítkovic přišel před sezonou z Karlových Varů.

Prohra ho mrzela, ale na virózu to opravdu nesváděl. "Nemyslím si, že by to bylo virózou v předchozích dnech a týdnech. Kometa prostě využila šance, které si vytvořila a odskočila nám na čtyřbrankový rozdíl," řekl forvard.

Jen v úvodu bylo na ostravských hráčích znát, že se rozjíždějí přece jen pomaleji. "Možná je to pod dojmem toho, že jsme prohrávali o čtyři góly, Nezačali jsme ideálně, ale pořád jsme hráli trpělivě a věřili jsme, že zápas půjde s námi. Ale Kometa nám odskočila," potvrdil Hladonik.

Jeho osobně se viróza v týmu nedotkla a ani na ostatních jeho spoluhráčích nebyla pauza příliš znát. Jinak by se Vítkovice těžko nadechovaly k tak mocné ofenzívě ve třetí třetině, která vyústila ke snížení na jednobrankový rozdíl. "Dá se to říct i tak, že jsme odpočatí a chtěli jsme si duel protáhnout. Sice se to nepovedlo, ale teď naskočíme do zápasového rytmu, v sobotu se přesuneme do Litvínova a chceme se tam porvat o tři body," doplnil Hladonik, který v 57. minutě svojí první brankou ve vítkovickém dresu korigoval na průběžných 3:4.

Statistiky utkání. Livesport

Kometa se ale zlomit nenechala a gólem do prázdné branky si výhru pojistila. "Hrají jednoduchý hokej, nedělají v obranném pásmu kiksy, mají zkušené mužstvo a využili toho," pověděl Hladonik, který ocenil podporu vlastních fanoušků, kterých přijelo dost a přispěli k výborné zápasové kulise. "Jsou výborní, jsme za to moc rádi, že nám takhle fandí i venku," zakončil Hladonik.