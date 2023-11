Kos poprvé po návratu skóroval a užíval si plnou halu: Tohle ve Finsku nezažiju

Ve svém pátém zápase po návratu z Finska se poprvé v české extralize trefil útočník Komety Jakub Kos (20). I díky jeho trefě Brňané podruhé v sezoně porazili Spartu, tentokrát 2:1 po prodloužení. Kos si kromě gólu užil i skvělou atmosféru vyprodané haly.

Rodák z Kuřimi se prosadil ve 34. minutě po nahrávce Tomáše Vincoura, když brankáře Josefa Kořenáře překonal střelou v mezikruží. "Prostě jsem to napálil, na míření nebyl čas. Bylo to suprově načasované od Vincka (Vincoura), v super atmosféře a super zápase. Vyhráli jsme, to je hlavní a vůbec mě nemrzí, že můj gól nebyl vítězný," řekl Kos novinářům.

Podle něj byl zápas především soubojový. "Byla to hodně taková přelívaná, docházelo k hodně soubojům. Když jsme vyhrávali, tak do nás sparťané dost tlačili, ale tak to bývá," všiml si mladý útočník.

Brněnská hala byla dnes v duelu s odvěkým rivalem poprvé v sezoně vyprodaná a atmosféru si užíval i navrátilec z Tampere. "Tohle ve Finsku nezažiju," usmál se.

Trenéři ho v posledních zápasech staví do druhé útočné formace vedle zkušených útočníků Tomáše Marcinka a Vincoura, což Kose těší. "Jsem rád za tuto šanci od trenérů, snažím se od nich hodně naučit a musím v tom pokračovat. Tak jako v posledních dvou zápasech."

Kuřimský rodák prošel mládežnickými týmy Komety a v roce 2019 se vydal do Ilvesu. Dva roky nato ho draftovala do NHL Florida. Na letošním mistrovství světa hráčů do 20 let přispěl Kos ke stříbru dvěma góly a třemi asistencemi. V tomto ročníku odehrál za Ilves ve finské lize pouze jedno utkání a na konci října se kluby dohodly na jeho hostování v mateřském klubu, které má platnost do konce sezony.