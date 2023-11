Byl to můj životní zápas, radoval se po prvním extraligovém hattricku brněnský Vincour

Dva dny před svými 33. narozeninami sehrál útočník Brna Tomáš Vincour nejlepší zápas své kariéry. Třemi góly přispěl k demolici kladenských Rytířů 8:1 a do osobních statistik si připsal první hattrick. Na pozápasové tiskové konferenci si pochvaloval, že právě odehrál životní zápas.

"Je to skvělý pocit. Já nejsem žádný velký střelec a jsem moc rád, že se mi aspoň jednou v kariéře povedlo dát hattrick. Dnes mi prostě vše sedlo, takové zápasy někdy jsou," pověděl novinářům.

Vincour se po reprezentační přestávce přesunul do druhé útočné formace vedle zkušeného Tomáše Marcinka a mladého Jakuba Kose. Tato změna mu evidentně šla k duhu. "Nějaká ta chemie tam mezi námi je, což se dnes projevilo, ale hlavně jsem rád, že jsme vyhráli. A ještě tak vysoko," řekl hráč, který odehrál 95 utkání v NHL v dresech Colorada a Dallasu.

Jeho nejhezčí trefou byl jeho první dnešní gól, kdy se zblízka opřel do letícího puku a baseballově ze vzduchu jej poslal do sítě. "Pro mě jako pro nestřelce je každý gól hezký, tento byl trochu se štěstím," přiznal mistr ligy z let 2017 a 2018 v dresu Brna.

Střelci utkání Kometa Brno – Kladno. Livesport

Na hattrick dosáhl až necelé dvě minuty před koncem, kdy ho před brankou nezištně našel mladý Kos. "Byla to pěkná branka, musím mu poděkovat, stejně tak Marcimu. Prostě nám to sedí. Kosák je rychlej, my se snažíme být s Marcim zase více na puku, každý máme nějaké přednosti," zdůraznil Vincour ke spolupráci druhého útoku Komety.

V koutku duše na třetí trefu pomýšlel a slova o hattricku slyšel i na střídačce. "Nějaké narážky od kluků tam byly, tak jsem si říkal, že by to mohlo vyjít, cítil jsem se dobře i proto, že zápas sedl celé naší lajně."

Dobře věděl, že ho nemine příspěvek do týmové kasy. A hned dvojnásobný. Za hattrick a nedělní narozeniny. "Za narozeniny jsem už platil. To se dává do kasy dopředu. A za hattrick? To se jako pokladník rozhodnu sám, kolik to bude," usmál se hráč, který v reprezentaci odehrál 23 zápasů a dal pět gólů.

V neděli přijede do Brna Sparta. Lze čekat úplně jiný zápas, než byl ten proti Kladnu. "Víme, jaký má Sparta kádr, jak hrají. My jsme teď v reprezentační přestávce tvrdě trénovali a moc se na zápas těšíme. Fanoušci nás určitě poženou," uzavřel Vincour.