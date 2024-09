Liberec vstoupí do sezony s novým kapitánem i triem navrátilců. Cílem je první čtyřka

Hokejisté Liberce vstoupí do nové extraligové sezony s touhou překonat po třech neúspěšných pokusech nástrahy čtvrtfinále. Důležitým krokem k tomu může být umístění po základní části v první čtyřce, která Bílým Tygrům třikrát za sebou těsně unikla. Pomoci naplnit tyto cíle má i zvučné trio navrátilců Petr Kváča, Radim Šimek a Adam Musil. Novým kapitánem bude Tomáš Filippi.

Letos je to 30 let, co se většinovým vlastníkem a zároveň klubovým prezidentem stal Petr Syrovátko. Za tu dobu Severočeši pronikli mezi domácí elitu. "Je to kus historie. Měl jsem štěstí, že jsem se obklopil lidmi, kteří tu cestu dokázali prošlapávat a vytvářet," uvedl Syrovátko na úterní tiskové konferenci.

Za 22 sezon v extralize posbírali liberečtí hokejisté titul v roce 2016, tři stříbra a dva bronzy. Poslední medailí je stříbro z roku 2021. Od té doby pro ně bylo pokaždé konečnou čtvrtfinále. "Minulou sezonu jsem nehodnotil úplně kladně z hlediska týmových výkonů. Věřím proto, že je před námi sezona, v níž budeme úspěšnější," podotkl Syrovátko.

Liberec nechce utrácet

Klub do ní půjde s rozpočtem zhruba 170 milionů korun. Finančně konkurovat Pardubicím, Spartě či Třinci nehodlá. "Když někdo ty peníze má a chce je utrácet, je to jeho volba. My to ale takto nechceme a dělat nebudeme. Do budoucna chceme pokračovat v práci s mládeží, zdokonalovat trenéry i sami sebe. Vylepšovat prostředí, celkově se posouvat dál, aby se k nám hráči rádi vraceli," prohlásil Syrovátko.

Změny v kádru byly právě ve znamení velkých návratů. Zpět pod Ještědem jsou brankář Kváča, obránce Šimek i útočník Adam Musil. Dalšími posilami jsou obránce Michael Krutil, kanadský útočník Christian Thomas, Slovák Róbert Lantoši či další útočník Martin Ryšavý. Na straně odchodů byl největší ztrátou útočník Jakub Rychlovský, jenž bude v Detroitu usilovat o šanci v NHL.

"Jsme samozřejmě rádi, že se nám vracejí hráči, kteří prošli naší organizací. Je pro nás důležité, že se rozhodují srdíčkem. Myslím, že budou jedněmi z nejlepších hráčů celé ligy na svých postech. U Radima jsem o tom naprosto přesvědčený. Adam Musil přesvědčil už na začátku přípravy o tom, že bude hrát klíčovou roli a Petr Kváča podle mého vytvoří s Danielem Králem jednu z nejlepších dvojic v lize," věří hlavní trenér Filip Pešán.

Na startu sezony nemá k dispozici kompletní kádr. Se zdravotními problémy bojují bek Vojtěch Budík a útočníci Michal Bulíř s Markem Zacharem. "Nejblíže návratu do sestavy je Bulíř, ale nejsme zatím přesvědčení, že stihne start extraligy," řekl Pešán. "Zranil jsem se zhruba před měsícem smolně při tréninku. Ruka se dává do kupy, chodím na led a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Samozřejmě bych rád stihl začátek ligy, ale těžko se to odhaduje. Když to jen trochu půjde, budu chtít hrát," uvedl Bulíř.

Novým kapitánem Filippi

Komplikací je pro Pešána i disciplinární trest Oscara Flynna z minulého ročníku. "Má ještě jeden zápas stop, takže sestava bude taková polepená. Musíme i nějak připravit formace na přesilovky. Nechceme se ale soustředit pouze na zápas na Kometě, ale na start extraligy komplexně," podotkl kouč.

Poté, co ukončil kariéru útočník Michal Birner, bylo potřeba jmenovat také nového kapitána. Po konzultaci v realizačním týmu padla volba na Tomáše Filippiho, který byl v minulé sezoně s 62 body (25+37) z 52 zápasů králem kanadského bodování extraligy a skončil druhý mezi střelci i nahrávači.

Zápasový program Liberce. Livesport

"Je to pro mě ohromná čest. Nebudu se snažit extra něco měnit na ledě, ale budu se snažit jít ještě o něco více příkladem mimo něj. V kabině může mluvit každý. Asi by nebylo přínosem, kdybych tam hulákal každou přestávku, ale když to bude potřeba, tak my zkušení určitě umíme případně zvednout hlas," řekl Filippi.

V přípravě dosud odehráli Severočeši šest utkání, z nichž dvě vyhráli, jedno skončilo předčasně. Generálka je čeká ve čtvrtek v Kladně. "Pořád je to jen příprava, až začátek ligy nám ukáže, jak jsme se připravili," podotkl Pešán.

První boj o body čeká Bílé Tygry ve středu 18. září na ledě Komety Brno. Domácí premiéra přijde na řadu o dva dny později s Vítkovicemi.