Litvínovský Hlava po desáté výhře: Chceme držet domácí nedobytnost co nejdéle

Deset zápasů, deset výher. Hokejisté Litvínova stále drží v aktuální extraligové sezoně domácí neporazitelnost a i díky tomu jim patří v tabulce soutěže druhé místo. Útočník Nicolas Hlava (29), který se na jubilejním vítězství nad Brnem podílel dvěma góly a asistencí, věří, že skvělou bilanci na Zimním stadionu Ivana Hlinky Severočeši udrží i nadále.

"Důvodů, proč se nám tady daří, je více. Diváci, náš stadion, týmovost. Je samozřejmě škoda, že jsme teď nedokázali bodovat v Olomouci nebo Plzni, ale doma chceme být nedobytní a udržet to co nejdéle. Užívat si hokej i s fanoušky," řekl Hlava po výhře 6:3 nad Kometou.

Verva nastupuje na Zimním stadionu Ivana Hlinky na užším kluzišti, což hráčům vyhovuje. "Určitě na tom něco bude, už jsme si zvykli. Někdy nám to pomáhá," uvedl. Zároveň si je ale vědom, že Severočeši musí zvládat hru i na širších kluzištích. "Chceme hrát stejně i venku, ale na širším hřišti je víc prostoru. Musíme se srovnat, abychom ho dokázali využít," podotkl.

Statistiky utkání. Livesport

Litvínov dnes proti Brnu nezačal dobře, soupeř domácí mužstvo přehrával a dostal se i do vedení. "Po delší době jsme měli v uvozovkách horší nástup do zápasu, něco jsme si k tomu řekli a začali zase hrabat, jak jsme zvyklí. Nesmíme panikařit v těchto situacích a hrát to, co nás zdobí. Když budeme hrát jeden za druhého, budeme úspěšní," řekl Hlava.

Odchovanec Chomutova se dnes zapsal dvakrát mezi střelce, ale ani v jednom případě nešlo o klasické branky. Nejprve se od něj odrazil puk vyražený brankářem Štěpánem Lukešem, podruhé skóroval při power play do prázdné branky.

"Měl jsem milion šancí a nakonec jsem na dva góly pomalu ani nepotřeboval hokejku. Ještěže mám šikovné kluky v lajně a zaplaťpánbůh tam aspoň něco spadlo," pousmál se Hlava.

První branku kontrolovali rozhodčí hned dvakrát u videa. Nejprve zkoumali, jak dopravil puk za čáru. Poté, zda nedovoleně nebránil brankáři. "Ondra (Kaše) střílel a Lukíno (Lukeš) puk vyrazil mně do nohou. Následně se odrazil a přeletěl ho. Nekopnul jsem, i jsem se snažil zabrzdit, abych do brankáře nevlítnul. Byl jsme si víceméně jistý, že je to gól, ale člověk nikdy neví," popsal první situaci.