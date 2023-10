Týden v extralize: Nečekaný konec ikony, Holáň na odchodu a ponížená Mladá Boleslav

Další týden hokejové extraligy je minulostí a na čele oproti minulému pondělí nenajdeme žádnou změnu. Rušno však bylo na opačném pólu tabulky. S kariérou se kvůli zranění nečekaně rozloučil kladenský kapitán Tomáš Plekanec (40), Vítkovice přišly o trenéra a poslední Mladá Boleslav schytala historický debakl. V následujících řádcích pravidelné hokejové rubriky Livesport Zpráv se dozvíte mimo jiné, kdo se na sestřelení Bruslařů podílel třemi body a jaký brankář vychytal nejvíc čistých kont v ročníku.

Konec čísla 14

V české extralize byste marně hledali větší jméno. Tomáš Plekanec po návratu z NHL motal hlavy obránců a plnil tribuny extraligových stadionů. Co je však podstatnější, dvakrát pomohl Kladnu k postupu zpět mezi elitu a v posledních dvou sezonách měl výrazný podíl na záchraně svého mateřského celku. V uplynulém ročníku byl dokonce třetím nejproduktivnějším hráčem soutěže. Po devíti duelech aktuální sezony ale zdraví řeklo stop.

"Bohužel jsem se ze zdravotních důvodů rozhodl ukončit tuto sezonu, a tím pádem i hráčskou kariéru. Představoval jsem si to jinak. Doufal jsem, že pár týdnů odpočinku bude stačit, abych se mohl ještě vrátit na led a pomoci klukům do play off. To se bohužel nestane. Strašně mě to mrzí, rád bych pomohl, ale byl by to pro mě obrovský risk,” líčil Plekanec v nahrávce na klubovém webu.

Definitivní konec čísla 14 tak nějak odpovídá tomu, jak se jeden z nejlepších českých hokejistů loučil v minulosti. Z NHL odešel v tichosti v průběhu sezony, poté, co v Montrealu vysedával na tribuně. Poslední zápasy v reprezentaci strávil ve čtvrté formaci a spíše než body se od něj očekávala tvrdá práce. Nyní ho ze hry vyřadilo zranění.

"Aspoň touto cestou se s vámi chci rozloučit a poděkovat za všechny sezony, které jsem tady mohl odehrát. Bylo to skvělé, i když jsme bohužel hráli na spodku tabulky, ale i tak jsem si to moc užil. Děkuju za podporu nejen mojí, ale i celého klubu. Doufám, že s námi, s Kladnem, budete držet dál. Mějte se fajn," vzkázal v emotivní nahrávce Kladenským příznivcům.

Poslední zápas dlouholetý reprezentační kapitán odehrál na začátku října na ledě Mladé Boleslavi. Alespoň drobnou náplastí pro něj může být to, že se rozloučil výhrou 4:3.

Zemětřesení ve Vítkovicích

Vítkovicím start do sezony vůbec nevyšel. Po prohře s Hradcem Králové ve 13. kole došla trpělivost i hlavnímu trenérovi Miloši Holaňovi, který na vlastní žádost po necelých třech letech opustil lavičku předposledního celku tabulky.

"Sedli jsme si Milošem Holaněm, rozebrali jsme celou situaci A-týmu ze všech různých úhlů a shodli jsme se na tom, že je potřeba udělat opatření, která budou směřovat jednoznačně k nastartování výkonů a především výsledků našeho mužstva. Sám Miloš Holaň přišel s návrhem, že by přenechal svůj post hlavního trenéra. Vzájemně jsme se dohodli, že se vydáme touto cestou a já jsem rád a oceňuji, že ve chvíli, kdy celý vítkovický hokej prochází krizí, jdou osobní ambice stranou," uvedl pro klubový web majitel Aleš Pavlík.

Holaň převzal trápící se mužstvo v prosinci 2020 a za dvě a půl sezony dostal ostravský celek na druhé místo po základní části a probojoval se do semifinále play off, kde byl pouze jednu výhru od postupu do finálové série proti Třinci. V nové sezoně ale doplatil na nevýrazné výkony lídrů a nahuštěný program, který rozšířila Liga mistrů.

"Na Vítkovicích mi vždy záleželo a proto jsem došel k názoru, že je potřeba toto rozhodnuti udělat. Vítkovice budou navždy klub mého srdce a třeba se někdy v budoucnu naše cesty opět spojí. Přeji jim hodně štěstí," řekl Holaň.

Posledních 10 zápasů Vítkovic. Livesport

Nově uvolněné místo po Holaňově rezignaci zaujal Pavel Trnka. Asistentem zůstává Roman Šimíček a trenérskou trojici doplnil Jiří Veber.

"S Pavlem jsme se sice jako hráči moc nepotkávali, ale známe se hodně z pozdější doby, kdy už jsme byli oba trenéři, hlavně na reprezentační úrovni. Se Šimonem se známe léta, společně jsme hráli i za národní tým, takže se známe opravdu dlouho," vysvětlil mistr světa z roku 1996.

Debakl po 21 letech

Horší vstup do druhé čtvrtiny soutěže si hokejisté Mladé Boleslavi mohli představit jen těžko. Dlouhých 21 let domácí tým neprohrál takovým rozdílem jako Bruslaři v derby s Libercem. Středočeský celek na vlastním ledě schytal debakl 0:8 a potvrdil, že úvod extraligy ho zachytil ve velmi špatném rozpoložení.

Rekordní prohra se rodila postupně. V první třetině byli Bruslaři Liberci vyrovnaným soupeřem, do kabin ale odešli s dvoubrankovým mankem. “Je těžké, když po povedené třetině prohráváte 0:2. V naší situaci nám to vůbec nepomohlo a bohužel jsme se po dvou gólech dostali ještě dolů,” vysvětlil obránce Boleslavi Adam Jánošík.

Bílí Tygři naložili Bruslařům osmičku. Livesport

Ve druhé a třetí části Středočeši shodně inkasovali tři branky a z ledu je vyprovodil hlasitý pískot domácích fanoušků. "Nikdo nechce být v takové situaci, jaké jsme my. Nedivím se, že fanoušci mají takový názor. Bez nich to ale nezvládneme. Věřím, že se dáme dohromady a spolu to zlomíme,” uvedl Jánošík.

V důležitém nedělním zápase proti Vítkovicím ovšem zlepšení nepřišlo. Mladá Boleslav v souboji posledního s předposledním týmem minutu před koncem přišla alespoň o bod a prohrála 2:3. Propast mezi středočeským celkem a zbytkem extraligy se tak zvětšila už na pět bodů.

Hráči týdne

Dominik Furch (Brno)

Dvě výhry, padesát zásahů a jediný inkasovaný gól. Takový byl týden brněnského gólmana Dominika Furcha. Třiatřicetiletý brankář se zkušenostmi z KHL nebo švédské nejvyšší soutěže po nevydařeném startu do sezony stlačil průměr inkasovaných branek pod dva góly na zápas a úspěšnost zásahů přiblížil k 93 procentům.

V obou sledovaných brankářských statistikách drží odchovanec pražské Slavie třetí příčku a po špatném úvodu sezony se vrátil na místa, kam dlouhodobě patří. V neděli proti Karlovým Varům navíc vychytal jako první gólman v ročníku třetí čisté konto.

Sám brankář ale upozornil, že třetí ligová nula nepřišla pouze jeho zásluhou. “Kluci si to dobře pohlídali zezadu, klobouk dolů před jejich výkonem,” uvedl po výhře 3:0 a posunu na páté místo extraligové tabulky.

Tomáš Filippi (Liberec)

Povedený týden má za sebou liberecký tahoun Tomáš Filippi. Jednatřicetiletý útočník své skvělé představení odstartoval v úterní předehrávce proti Karlovým Varům, v níž asistoval u jediné branky Severočechů. V pátek při debaklu Mladé Boleslavi odehrál svůj druhý tříbodový zápas v sezoně a v neděli se gólem podepsal pod výhru nad Hradcem Králové.

Pětizápasová bodová šňůra Filippiho vystřelila na druhou příčku ligové produktivity pouhý bod za lídra Lukáše Radila. Liberecký odchovanec v prvních 15 zápasech nasbíral 19 bodů, což je více než polovina jeho zisku z minulé sezony. Již teď je navíc jisté, že bude atakovat své kariérní maximum z ročníků 2014/2015 a 2020/2021, v nichž získal 40 bodů.

Tomáš Hyka (Pardubice)

Je brán spíše jako tvůrce hry a i v úvodu aktuálního ročníku s góly spíše šetřil. Ve 14 zápasech se prosadil jen čtyřikrát a mezi 9. a 15. kolem dokonce šestkrát za sebou vyšel střelecky naprázdno. V neděli proti Kladnu si však své strádání vynahradil třetím hattrickem v extraligové kariéře.

Na kladenském ledě útočník se zkušenostmi z NHL dvakrát profitoval ze souhry se svým hokejovým dvojčetem Lukášem Sedlákem. Třetí branku přidal při hře Rytířů bez brankáře poprvé v pardubickém dresu nasázel v jednom duelu více než jeden gól.

"Jsem rád, že to tam konečně spadlo. Měl jsem to trošku v hlavě, ale upřímně je to úplně jedno, kdo ty góly dal. Dneska to vyšlo na mě, další zápas to může být někdo jiný. Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli,” řekl Pardubický forvard po výhře 6:2 a posunu do čela extraligové tabulky.