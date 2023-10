ŠESTKA: Rozchytaný Furch, trable české reprezentační kapitánky i plzeňské derby v Košicích

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom pomáhá speciální rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 31. října

Litvínov – Kometa Brno

Jako by hokejistům Litvínova docházel po překonání klubového rekordu v počtu výher v řadě dech. Maximum vylepšili na 11, ovšem z následujících třech zápasů dvakrát prohráli. Naposledy v Plzni 2:5, a to ještě Holešinský nedal trestné střílení. Černožlutí svého soupeře výrazně přestříleli (38:24), jenže narazili na skvělého Dominika Pavláta v brance Indiánů. Teď tým kolem bratrů Kašových čeká podobný oříšek.

V dresu Komety se totiž rozchytal Dominik Furch, a to je špatná zpráva pro soupeře. Je totiž typem gólmana, který když chytí fazonu, dokáže si ji udržet několik zápasů za sebou. V předešlých dvou duelech (v Hradci Králové a s Karlovými Vary) inkasoval z 51 střel pouze jednou. A se třemi čistými konty vládne v této statistice celé lize. Brněnskému celku se navíc v Litvínově daří – z minulých šesti zápasů tam bodoval pětkrát. Naprázdno nevyjde ani nyní.

Středa 1. listopadu

Vondroušová – Jabeurová

Organizátoři Turnaje mistryň se zatím nepřevádějí v nijak oslnivém světle. Například do poslední chvíle drží fanoušky v napětí ohledně losu dalších kol, což image akce nijak neprospívá. Vypadá to, že si nechávají možnost zareagovat způsobem, aby proti sobě aktuálně dávali soupeřky tak, že i ve třetí den budou mít o co hrát. Jediná česká zástupkyně Markéta Vondroušová tak nejspíš ve středu vyzve Tunisanku Ons Jabeurovou.

To by pro obnovení jejích postupových nadějí byla dobrá zpráva. V souboji hráček, jež na úvod turnaje neuspěly, totiž bude favoritkou. Jabeurovou letos porazila ve všech třech vzájemných utkáních, včetně svého životního finále Wimbledonu. Na US Open jí neprospěly těžší míčky, kvůli nimž se jí ozvalo problematické zápěstí a musela si dát pauzu. Jabeurová vypadá na konci sezony unavená, energické Gauffové naposledy vzala jediný game…

Čtvrtek 2. listopadu

Pixbo – Thorengruppen

Ve čtyřech elitních florbalových ligách světa jsou v této sezoně už jen tři týmy, které odehrály alespoň sedm utkání a neztratily ani bod. Vedle žen pražského Chodova jsou to také oba finalisté minulého ročníku švédské ženské superligy. Ti se nyní střetnou v přímém duelu o první místo v tabulce, které přijede hájit hostující celek. Obhájce titulu je zatím víc než suverénní, impozantní průměr téměř 11 branek na zápas hovoří za vše.

Hvězdný soubor z Umeå má v sestavě čtyři z pěti nejlepších hráček světa, jak je loni vyhlásil prestižní časopis Innebandy magazinet. Ta sedmá v pořadí, kapitánka české reprezentace Eliška Krupnová, povede v této bitvě gigantů do boje Pixbo, jehož je s devíti trefami nejlepší střelkyní. Před blížícím se mistrovstvím světa žen v Singapuru to pro ni bude skvělá příprava i test aktuální formy. Každopádně rozjetý Thorengruppen nezastaví ani ona.

Pátek 3. listopadu

FC Košice – Dunajská Streda

Na východě Slovenska dojde na souboj, který bude pikantní zvlášť pro fanoušky Plzně. V dresu obou soupeřů se totiž může představit dohromady šest bývalých hráčů Viktorie plus dunajskostredský kouč Adrián Guľa. Ten si na Žitném ostrově staví malou repliku sestavy západočeského celku, v kádru má Kašu, Káčera, Čermáka a Trusu, na opačné straně stojí Pačinda a Albánec Qose.

Košice mají zajímavou historii, klub vznikl teprve před pěti lety a ze třetí ligy se poměrně hladce propracoval mezi elitu. V ní nyní bojuje první rok a počáteční euforii vystřídalo procitnutí. Tým prohrál sedmkrát za sebou, v šesti minulých utkáních inkasoval 20 gólů. V jeho obranné čtyřce nastupují tři třicátníci, což bude rychlým útočníkům hostů vyhovovat. DAC je zatím v tabulce až šestý, v Košicích však zvítězí a svou pozici si vylepší.

Sobota 4. listopadu

Dortmund – Bayern

Na jaře spolu soupeřili do poslední vteřiny o titul. Nakonec jej uzmul po selhání Borussie a domácí remíze s Mohučí Bayern. Pojedenácté v řadě. Tenhle nezdar ještě prohloubil rivalitu mezi oběma tábory. Nyní mají černožlutí první šanci na to, jak to bavorskému velkoklubu alespoň částečně vrátit na hřišti. Jenže nejsou úplně v optimální pohodě, naposledy ve Frankfurtu zachraňoval Julian Brandt v závěru alespoň remízu 3:3.

Nejlepší střelec týmu se vrátil po zranění, na marodce však zůstávají záložníci Emre Can a Felix Nmecha. V neděli se k nim přidala brankářská jednička Gregor Kobel, jemuž způsobil poranění nosu loktem spoluhráč Schlotterbeck. Bayern už má naopak zpět Neuera, jeho obrana je společně s Lipskem se sedmi inkasovanými brankami nejlepší v soutěži a v Dortmundu se mu daří (čtyři výhry z posledních pěti utkání), což potvrdí i nyní.

Neděle 5. listopadu

Slavia – Plzeň

Minulých téměř 10 let se tyhle dva kluby utkávaly o mistrovský pohár. Viktoria však ze hry v předešlé sezoně vypadla a navzdory silné pasáži uprostřed podzimu to nevypadá, že se do ní vrátí. Po zraněních brankářské jedničky Staňka, kapitána a šéfa obrany Hejdy i nejproduktivnějšího hráče týmu Durosinmiho se kouči Miroslavu Koubkovi rozsypala kostra sestavy, což se podepsalo pod debakl 0:3 v Liberci a následný šok s Karvinou.

To už byl zpět na hřišti alespoň Hejda a jeho přítomnost bude nyní pro loňské mistry víc než potřeba. Koubek sice nebude chtít v Edenu bránit, ovšem bez Durosinmiho má vpředu limitované možnosti. Slavia je na obranný blok u soupeřů zvyklá a umí si s ním poradit. Na Západočechy navíc umí, porazila je doma pětkrát z minulých šesti vzájemných střetnutí a tuhle bilanci v neděli ještě vylepší.