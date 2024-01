Livesport Daily #176: Varaďa versus Dynamo? Připomíná mi to Okresní přebor, říká novinář Votke

Na konci minulého týdne přišla z hokejového prostředí zpráva, která většinu fanoušků šokovala. Lavičku pardubického Dynama opouští hlavní kouč Václav Varaďa (47), kterého majitel Petr Dědek přivedl do klubu loni na jaře s vidinou extraligového titulu a dlouhodobé koncepce. Vedení klubu, který společně s pražskou Spartou vládne letošnímu extraligovému ročníku, Varaďův konec odůvodňuje porušováním kontraktu, sám úspěšný kouč to ale popírá, a tak visí ve vzduchu velká právní bitva. Zákulisí a kontext velké hokejové kauzy jsme probrali se sportovním novinářem pardubické redakce Mladé fronty DNES Markem Votkem, který se dění v pardubickém klubu dlouhodobě věnuje.

Šlo o nečekaný a velmi diskutovaný konec úspěšného trenéra. Ambiciózní klub se podle svého prohlášení rozhodl odstoupit od smlouvy, přestože mu v tabulce extraligy patří druhé místo o pouhý bod za Spartou. Důvody odchodu jsou údajné neplnění smlouvy, špatná spolupráce s členy realizačního týmu i některými hráči. Sám Varaďa pak podobná nařčení odmítá. Dynamo nyní povede jako hlavní kouč Marek Zadina, dosavadní Varaďův asistent.

"Trochu mi to připomíná kultovní seriál Okresní přebor. Dělá to na mě dojem, že si Pardubice objednaly totálního profíka a teď jsou překvapený, že se chová jako totální profík. Myslím, že se potvrdilo to, že český národ není úplně zvyklý tvrdě dřít a makat. Ukázalo se také to, že Petr Dědek je silná osobnost, tvrdý byznysmen a nebojí se dělat velké kroky," říká novinář Marek Votke.

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Kdo stojí v pozadí celé kauzy?

Kam povedou další kroky Václava Varadi?

Dlouhodobé problémy v komunikaci a nastavení spolupráce.

