Varaďu bych nikdy nepodrazil a nešel proti němu, rozhodlo vedení, říká Zadina

Trenér Marek Zadina (51) načal nelehkou misi v roli hlavního kouče pardubických hokejistů výhrou. Při ohlédnutí za zápasem v Karlových Varech ocenil víru a přístup hráčů v dobrý výsledek i přes tříbrankové manko. Sám si ale vzal také slovo na tiskové konferenci s trenéry a bylo na něm jasně patrné, že se mu nemluví vůbec snadno. Toužil vysvětlit, že za nečekaným čtvrtečním odchodem Václava Varadi nebyly spory mezi oběma kouči či špatné mezilidské vztahy.

"Chtěl bych uzavřít to, co se píše v médiích, rozebírá v různých podcastech a na sociálních sítích. Musím se ohradit proti jedné věci – s Vencou jsem měl dobré vztahy. Koučoval jsem s ním šest let, nikdy bych ho nepodrazil a nemydlil mu schody. Nejsem takový člověk, abych šel proti němu. Že se situace vyvinula tak, jak se vyvinula, je v plné kompetenci našeho vedení. A já to respektuju," prohlásil Zadina.

Záleželo mu na tom, aby utnul spekulace na téma, jaký podíl má na ukončení spolupráce s Varaďou a zda všemu nějak nepomohl. "Určitě mi na tom záleží, protože já takový člověk nejsem. Za tím si stoprocentně stojím. Musím se ohradit proti podsouvání takových věcí, v životě bych něco takového neudělal," zdůraznil Zadina. Samotné propuštění Varadi však komentovat nechtěl. "Tohle je vyloženě v kompetenci našeho vedení a já se k tomu vyjadřovat nebudu."

Přehled utkání Karlovy Vary – Pardubice 3:4p

Popsal ale, jak se změny v realizačním týmu Dynama odehrály. "V jednu hodinu odpoledne (ve čtvrtek) si mě zavolalo vedení a pověřilo mě touhle funkcí. Na rozmyšlenou jsem neměl žádný čas. Rozhodl jsem se hned. Mám platnou smlouvu, vedení mě oslovilo a já jsem tu nabídku přijal. Jsem rád, že jsem od vedení klubu dostal důvěru, vážím si toho. Je to top organizace v Česku. A já udělám všechno, aby tým šlapal a udrželi jsme se co nejvýš," řekl Zadina v dalším rozhovoru s novináři.

Právě úplně nejvýš míří také ambice klubu a majitele Petra Dědka. Bývalý útočník se však na velkou výzvu cítí připravený. "Jsem na to nachystaný. A věřím si, že jsem posbíral spoustu zkušeností od Venci i Radima Rulíka, abych tuhle roli zvládl. Tuhle šanci dvakrát za život nedostanete, a tak jsem do toho šel. Pro všechny to byla těžká situace, ale nastala a my jsme ji přijali. A uděláme všechno proto, abychom podávali výborné výkony a vyhrávali. Tým má charakter a skvělé hráče," uvedl Zadina.

Podle vedení Varaďa porušil smlouvu

Varaďa, který při příchodu před sezonou podepsal smlouvu až do roku 2028, měl podle vedení Dynama ve více ohledech porušit smlouvu. Vedle jiného údajně urážel hráče či své kolegy. Proti tomuto tvrzení se ohradil.

Není Zadina zklamaný, kam až vše zašlo? "Nechtěl bych to komentovat. Je to prostě interní věc našeho klubu. Vedení se takhle rozhodlo a je to uzavřená věc. Chci, aby hráči měli klid na práci, to je nejdůležitější. Pro mě byl nejdůležitější ten dnešní zápas a na ten jsme se celý den připravovali. Víc jsem neřešil, ani v případě odchodu (asistenta) Aleše Krátošky, který se takhle rozhodl sám a řešil to dnes ráno s vedením," konstatoval Zadina.

S Varaďou si po jeho odvolání volali. "Popovídali jsme si, to bylo celé. A zda mi popřál hodně štěstí? To neříkám...," přiblížil Zadina, jenž chtěl přitom údajně sám skončit už na podzim. "Byly tam nějaké věci nejenom se mnou, ale nechtěl bych to komentovat. Jsou to interní věci. Mohla to být chyba komunikace, ale nic velkého v tom nebylo."

Proti Varům trápení

Hlavní favorit na titul se na ni dnes hodně natrápil. Při Zadinově extraligové premiéře v nové roli vypadal tým Dynama na ledě Karlových Varů, které daly za předchozích 180 minut hry jediný gól, dlouho neškodně, nakonec ale potěšil nového šéfa střídačky skvělým obratem.

Statistiky utkání. Livesport

"Apelovali jsme na to, abychom hráli stejně. I za stavu 0:3 nebyl čas na paniku. Hráče jsme uklidňovali tím, že jim stále věříme. Kluci nám to vrátili, jsme za to moc rádi. Jsem za to rád, že jsme zvládli tak těžký zápas a vyhráli jsme při mé premiéře," řekl Zadina, jehož svěřence vysvobodil vítězným gólem při přesilovce ve čtvrté minutě prodloužení Martin Kaut.

Vyznávat bude chtít vlastní styl hry. "Mám na to svůj pohled, s Vencou jsme měli podobný pohled na hru i hráče. Líbil se mi projev i pod Radimem (Rulíkem) a jeho názory. Od každého jsem si vzal něco a utvořil jsem si svůj názor, jak bychom se chtěli prezentovat," řekl Zadina.

Ohledně složení realizačního týmu kolem sebe zatím jasno neměl. "Je to hrozně rychlé a hektické. Potřebuju si promyslet nějaká jména, probrat možnosti a třeba přivést člověka, který pojede na naší vlně," uvedl Zadina.