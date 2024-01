Jaké budou Pardubice bez Varadi? Možná přijdou nedorazy. Sparta dostává šanci, tuší expert

Česká hokejová extraliga zažila ve čtvrtek večer šok. Pardubické Dynamo na hodinu vyhodilo trenéra Václava Varaďu (47). Ambiciózní klub, který už 12 let čeká na mistrovské oslavy, se zbavil muže, který měl na získávání titulů patent. Jak se může změnit hra Pardubic bez dohledu náročného kouče, hodnotí expert televizní stanice O2 TV Václav Nedorost.

Pardubice vyhrály ve středu extraligový šlágr na ledě pražské Sparty 2:1 v prodloužení a svého rivala dotáhly na rozdíl jediného bodu. Vzhledem k tomu, že však mají dva zápasy k dobru, v tabulce pravdy jsou extraligovým lídrem. Václav Varaďa ale po vítězném zápase nebyl v nějaké velké euforii a zápas hodnotil velmi střízlivě.

"My jsme na ten jeho projev v pozápasovém rozhovoru i reagovali a komentovali to ve studiu. Byl takový zaražený. A vzhledem k tomu, co potom druhý den vyšlo najevo, zřejmě něco tušil," míní Nedorost, hokejový expert stanice O2TV, která extraligový šlágr vysílala.

Probíhaly hokejovým zákulisím nějaké informace, že by se k takovému kroku vedení Pardubic chystalo?

"V každé organizaci najdete nějaké neshody, řeší se ale vždy interně. A my jsme krátce před Varaďovým koncem byli v kontaktu i s Radimem Rulíkem, který v klubu před časem působil. Ani on nic netušil. Každopádně to vědělo jen pár lidí, kterých se to týkalo."

Mluví se o tom, že se proti Václavovi Varaďovi postavila i hráčská kabina…

"O tom můžeme jen spekulovat, dokud sám Václav Varaďa, nebo někdo z týmu na tohle téma nějak otevřeně nepromluví. Ale myslím si, že kdyby trenéra chtěli odpálit sami hráči, tak tým vypustí tři zápasy, aby dali nějakou záminku. To se ale nestalo."

Co se vlastně Varaďovi v Pardubicích za půlku sezony povedlo?

"Nutno říci, že hra týmu byla výborná. Moc se mi líbila, Pardubice byly v zápasech dominantní. Dlouhodobě se projevovala celosezonní práce. Dnes mají s přehledem nejlepší ofenzivu, ale také i nejnižší průměr obdržených branek na zápas."

V realizačním týmu nyní zůstal jen samotný Marek Zadina. Myslíte, že Pardubice budou hledat nový trenérský štáb?

"To je samozřejmě podstatná otázka. Měly dva nejlepší trenéry, které české prostředí nabízelo, před Varaďou se zbavily i Radima Rulíka. Když Varaďa přicházel do Pardubic, svůj tým si vybral. Vzal si lidi, se kterými úspěšně spolupracoval v Třinci, takže bych čekal, že skončí celý realizační tým."

Myslíte, že skončí i Marek Zadina?

"Je to zvláštní řešení. Zadina zůstal zřejmě z důvodu, že nebyla rychle k mání jiná možnost. On je původem z Pardubic a má lepší kontakty. Víme, že se k týmu přesouvá skaut Petr Sýkora, ale já si myslím, že se ještě bude hledat jiný trenér, který tým doplní."

Může se nějak změnit hra Pardubic, když u týmu nebude trenér Varaďa, který byl perfekcionistou?

"Doposud na ledě všechno fungovalo. Je otázka, zda když nebude u týmu, nedojde k nějakému uvolnění, což by znamenalo nedorazy v detailech hry. To všechno ale ukáží další týdny a měsíce. Každopádně, pokud jsem viděl ten poslední souboj Pardubic se Spartou, tak myslím, že se i díky této události v budoucnu mohou překlopit výsledky na stranu Sparty."