Livesport Daily #257: Titul je obrovská euforie, nikomu se nechce zpátky dolů, říká Nestrašil

Česko aktuálně žije světovým šampionátem, ale minimálně ještě rok bude aktuální nadvláda Třince nad extraligovým hokejem. Oceláři i letos dokráčeli přes tři sedmizápasové série a řadu krizových momentů na vrchol a radovali se z pátého titulu v řadě. Jaké je kouzlo třinecké dynastie a v čem je tamní prostředí tak unikátní? Jak náročné bylo letošní play off psychicky a emočně? A jak nad hokejem přemýšlí člen nejproduktivnějšího útoku české nejvyšší soutěže se zkušenostmi z NHL? To jsme v úterním vydání probrali s útočníkem Andrejem Nestrašilem (33).

Rodák z Prahy Andrej Nestrašil získal s Oceláři svůj třetí titul, letos k němu přispěl nejproduktivnější sezonou. V základní části posbíral 49 bodů, držel si průměr takřka bodu na zápas a s Danielem Voženílkem a Martinem Růžičkou vytvořil nejproduktivnější útok extraligy.

"Samotná cesta play off, emoce, které člověk prožívá, a ve finále je úspěšný a dostane se na vrchol, to je taková euforie, že tam chceš být znova. Nikomu se z toho nechce zpátky dolů. Je to jako když si koupíte nové BMW a za rok byste měli jezdit zase ve Fabii. Na něco si zvyknete, získáte si respekt, celá organizace nějak funguje a nechcete z toho ubrat. To je to, co nás žene pořád dopředu," vysvětluje Nestrašil.

V úterní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Zranění ve finálové sérii a následnou operaci.

Vztah k národnímu týmu a zahraničnímu angažmá.

Vypjaté situace v průběhu celého play off.

