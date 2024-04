Pětkrát Třinec. Čím si Oceláři řekli o další titul? Parta, Kacetl i vydařený návrat

Hokejisté Třince popáté v řadě zvedli nad hlavu Masarykův pohár pro extraligové šampiony. Co stojí za historickým tažením a proč na Slezany už 16krát za sebou v play off nikdo nevyzrál? Klíč je v týmovém pojetí, které podporují skvělé individuální výkony, a především ve vítězné mentalitě.

Vítězná mentalita

Je to vlastnost, která se špatně učí. Prostě to musíte mít v sobě. A to Třinec má. Oceláři mnohdy nebyli lepší než jejich soupeř, ale v důležitých chvílích dokázali zlomit zápasy na svou stranu. Můžete argumentovat tím, že jim během vyřazovacích bojů několikrát pomohlo štěstí... Jenže oni mu šli naproti.

Opět nehráli nejzábavnější hokej, ale byli extrémně efektivní. Dokázali vše podřídit úspěchu a systému, který je hlavním motorem jejich neuvěřitelného tažení. Nehráli na náhodu, jejich hra dávala smysl a i proto občas dokázali vytěžit z minima maximum. Navíc se nikdy nevzdali, což několikrát potvrdili i během letošního play off.

Svěřenci trenéra Zdeňka Motáka jako první v historii otočili sérii ze stavu 0:3 na zápasy. Jako první zvrátili finále, v němž nezvládli pátý zápas za stavu 2:2 a v semifinále navíc dvakrát odmítli vyřazení díky gólu z poslední minuty. To všechno jsou důkazy toho, že pod Javorovým prostě vědí, jak vyhrávat.

Skvělý Kacetl

Už se z toho stala každoroční klasika. Ondřej Kacetl po nevýrazných výkonech v základní části opět načasoval formu na vrchol sezony a výrazně se podepsal pod historicky šestý třinecký titul. Průběh finálové série přitom dlouho nenapovídal tomu, že by měl o novém mistrovi rozhodnout právě rodák ze Znojma.

V prvních čtyřech zápasech hned dvakrát nedostal úspěšnost zákroků nad 85 % a v pátém duelu po třech gólech z 13 střel dokonce přenechal místo Marku Mazancovi. V tu chvíli se zdálo, že Dynamo třineckého fantoma zkrotilo. Realita ale nakonec byla úplně jiná. V zápasech číslo šest a sedm gólman Ocelářů obdržel pouze dvě branky, pochytal v nich 71 střel a stejně jako v předchozích sezonách se výrazně podepsal pod pátý titul v řadě.

Povedený návrat

Hráč o kterém se hodně mluvilo už před sérií, protože až do ledna působil právě na východě Čech. David Cienciala se po necelých pěti letech vrátil domů a finále ho stejně jako celé play off zastilo ve skvělém rozmaru. S Liborem Hudáčkem a Markem Daňem vytvořil nejúdernější trojici vyřazovacích bojů a i díky šesti finálovým bodům skončil v produktivitě play off na druhém místě.

Ten nejdůležitější bod si osmadvacetiletý šikula schoval na úplný závěr sezony. V rozhodujícím sedmém zápase se v čase 83:51 se natlačil před Libora Hájka a procpal puk až za brankovou čáru. Pardubická enteria arena v tu chvíli úplně ztichla. A Třinec? Ten mohl po roce opět začít slavit.

Úspěch i přes zranění

Zatímco Pardubice mohly ve finálových bojích vybírat z kompletního kádru, Třinec se pral se zraněními. Už od konce základní části Ocelářům chyběl elitní bek Jakub Jeřábek a v průběhu play off se na sebe zdravotní komplikace opor nabalovaly.

Od druhého zápasu chyběl další důležitý obránce do přesilovky Martin Marinčin, jenž odnesl souboj s Lukášem Sedlákem prasklým obratlem. O moc lépe na tom nebyli Slezané ani v útoku. V úvodu finále chyběl Martin Růžička, v jeho závěru zase Andrej Nestrašil. Všechno klíčoví muži Motákova týmu.

Možná i jejich absence ale nakonec Oceláře stmelila natolik, že i přes extrémně náročný program dokázali přetlačit favorizovaného soupeře. Třinci se to podařilo i přes to, že během 43 dnů odehrál o pět zápasů víc než Dynamo.

Parta

Výrazný podíl na titulu má i parta a rodinné prostředí, které v klubu panuje. Je to klišé, ale něco na něm asi bude. V rozhovorech po skončení finálové série byla právě týmová soudržnost nejskloňovanějším faktorem úspěchu. "Jednoznačně rozhodla parta. Familia. Nikdy jsme se nevzdávali," líčil přímo na ledě hrdina posledních dvou zápasů Kacetl.

Svůj pohled přidal i kapitán dnes už pětinásobných mistrů Petr Vrána. "Nechci se opakovat, ale snažili jsme se držet pospolu, bojovat jeden za druhého. Není to ale jen o hráčích. Je to o všech lidech okolo. Všechno začíná shora a tady všichni víme, jaký je k nám dolů přístup, jak se k nám chovají, jaké máme zázemí. Od toho se vše odvíjí," přiblížil fungování třineckého kolosu.

Jestli Oceláři přidají další vavříny je těžké odhadovat, podruhé za sebou totiž dokázali, že není radno je podceňovat. Play off hokej je totiž přesně to, co jejich semknutému týmu svědčí nejvíc.