Máme ohromnou energii a potenciál udělat úspěch, řekl Jergl po demolici Sparty

Třemi body za gól a dvě asistence pomohl útočník Aleš Jergl k vítězství Hradce Králové nad Spartou 5:0 ve 12. kole Tipsport extraligy. Odchovanec Kroměříže si pochvaloval, že se Mountfield po rozpačitém vstupu do sezony rozjel a srší sebevědomím. Doma uspěli Východočeši pošesté za sebou a daří se jim sbírat zpět body, které poztráceli v prvních dvou utkáních před vlastním publikem a ve všech pěti venkovních duelech.

"Je to krásný pocit a musíme na to navázat," řekl Jergl. Přál by si, aby jeho tým přidal další úspěch v neděli proti Vítkovicím. Za týden v pátek zakončí Hradec sérii pěti domácích zápasů proti Litvínovu a v neděli 25. října se pokusí o první bodový zisk venku v Brně proti Kometě.

Doma je tým kouče Tomáše Martince k nezastavení. "Jestli nás tady ženou fanoušci, skoro plný stadion... Nevím. Hlavní je, že sbíráme body, které se nedařily sbírat," pochvaloval si Jergl. Hradec doma během úspěšné šňůry zvládl i východočeské derby s Pardubicemi (2:1p) a teď má skalp dalšího favorita Sparty.

"Sebevědomí roste jak jednotlivcům, tak týmu a máme ohromnou energii, když hrajeme všechny čtyři lajny. Tým má velký potenciál udělat nějaký úspěch, pokud takhle budeme makat," podotkl Jergl. "V lize není nikdo slabý. Minulý rok bylo Kladno dole v tabulce a teď je v horních příčkách. Musíme porážet všechny."

Spartu zlomil Hradec třemi góly ve druhé třetině, kdy zvýšil na 4:0. "Vždycky to tým položí a hodí to na něj deku. Byli jsme za to rádi a myslím si, že jsme předvedli super výkon, co nás v posledních zápasech zdobí," uvedl Jergl.

Statistiky utkání. Livesport

Sparta nechala poprvé v sezoně odpočívat brankářskou jedničku Josefa Kořenáře a při absenci nemocného Jakuba Kováře debutoval devatenáctiletý Tomáš Volevecký. Domácí jej hned v první třetině zasypali 18 střelami. "Říkali jsme si: Nový gólman, nebude to tolik znát. Povedlo se to, takže super," potěšilo Jergla.

Bodově nejvydařenějším zápasem v sezoně si polepšil na tři branky a šest asistencí ze 13 duelů a doufá, že se rozjel. "Říkal jsem si, že musím zase bodovat. Dneska se to povedlo, celá naše lajna hrála skvěle. Věřím, že si to už konečně sedlo a budeme bodovat dál," dodal ke spolupráci s Alexem Tamášim a Jordannem Perretem.