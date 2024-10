David Kaše chyboval, pak režíroval obrat. Ondřej přinesl impulz, vyzdvihl návrat bratra

David Kaše pečetil výhru nad Brnem gólem do prázdné branky.

Nejdřív byl David Kaše za smolaře, když se po jeho chybě ujala Kometa Brno vedení, nakonec pomohl dvěma góly a asistencí k obratu Litvínova na 5:2. Útočníkovi Vervy se ulevilo, že jeho tým přerušil sérii čtyř porážek, a chválil výkon svého bratra Ondřeje, který se vrátil do sestavy po pěti kolech.

"Ondra je pilíř týmu, důležitý článek, všichni to ví," řekl mladší sourozenec o někdejším hráči NHL, který chyběl kvůli nemoci. "Na ledě šel vidět a cítit, hrál parádně a přinesl velký impulz. Ale i když vypadne, nemělo by nás to tak ovlivnit," dodal Kaše.

Litvínov prohrával už ve druhé minutě, když právě jemu utekl puk před vlastní branku, kde ho sebral Peter Mueller a překonal Šimona Zajíčka. "Já si byl stoprocentně jistý, že mám kotouč na hokejce. Bohužel se to u mantinelu blbě semlelo s rozhodčím, připletli jsme se tam," vysvětloval Kaše. "Bouchl jsem omylem do jeho brusle a puk mi ujel. Pak jsem ho už jen popostrčil a Brno nás potrestalo. Nebylo příjemné rychle prohrávat."

S klíčovým hráčem litvínovské ofenzivy nešťastná situace zprvu zamávala. "Trošku mě to v první třetině položilo," přiznal Kaše. "Ale je to hokej a stává se to. Kluci mě poklepali, semkli jsme se a parádně vyrovnali v přesilovce."

Severočeši zlomili soupeře ve třetí třetině, kdy se David Kaše trefil také v početní výhodě, což byla vítězná trefa. A pak skóroval do prázdné branky při power play Komety. "Dnes utkání odmakali všichni, góly padly mně, příště padnou někomu jinému," neřešil rodák z Kadaně svůj statistický příspěvek.

Po sérii čtyř porážek Litvínov zamíchal sestavou. "Trenér s prvními dvěma pětkami konzultoval, že by nás chtěl roztáhnout do tří lajn," přiblížil Kaše. "Nikdo s tím neměl problém, protože předešlé zápasy se nám nedařilo. Byl to dobrý impulz a parádní tah," ocenil.

Statistiky utkání. Livesport

K bratrům Kašovým nastoupil mladík Matěj Maštalířský a podílel se přihrávkou na vítězném gólu. "Maštal zapadl skvěle. Je mladý kluk, bojuje, poslouchá. Hrálo se s ním parádně. Velká pochvala pro něj! Trenér měl nějaký plán a vyšel mu," chválil Kaše.

A stejně tak ho těšilo vítězství po delším čekání "Když prohrajete, je nervozita vždycky. Jak jsme na začátku vyhrávali, tak jsme teď prohrávali. Naposledy náš výkon proti Vítkovicím byl špatný. Chtěli jsme to zlomit a jsem rád, že jsme zpátky na vítězné vlně," prohlásil Kaše.