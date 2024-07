Máme silné jádro a v mnoha ohledech jsme se zlepšili, řekl po prvním tréninku Sparty Gross

Hokejisté Sparty ve středu poprvé vyjeli na ledovou plochu Sportovní haly Fortuna pod vedením kouče Pavla Grosse (56), který má k ruce Antonína Stavjaňu (61) a Otakara Vejvodu (52), v plném počtu. Tedy i s posilami Tomášem Hykou (31), Valtterim Kemilainenem (32) a Miikkou Salomakim (31). Během finální přípravy prověří tým nejen přátelská utkání, ale také zápasy v Lize mistrů.

"Ten první trénink je vždycky takový zvláštní. Všichni jsou nabuzení. Kluci už mají dost těch kol, činek a běžeckých drah. Přes léto dobře trénovali, teď se zaměříme více na led. Těší nás, že tady máme všechny hráče a všichni jsou zdraví," pochvaloval si Gross.

V týmu po minulé sezoně skončili brankář Oldřich Cichoň, obránci Nicolas Beaudin s Michaelem Krutilem a útočníci Jan Buchtele, Jakub Konečný, Stephen Harper, Josh Kestner a Radek Mužík. Mužstvo naopak posílili obránce Kemiläinen, v ofenzivě pak další Fin Salomäki a Hyka.

"Hyka má dobrou rychlost, je to dobrý bruslař a bodový hráč, dobrý v zakončení. Miikka bude hráč, který bude strašně nepříjemný a bude rozhodně lepší mít ho v mančaftu, než stát proti němu. Valtteri nám zase zkvalitní přesilovku," řekl trenér.

Jádro zůstalo až na odchod Buchteleho prakticky nezměněné. "Máme tady silné jádro, které tvoří dobří kluci, dobří hráči. Myslím, že i když jsme vypadli s Třincem, přes sezonu jsme se dobře vyvíjeli a udělali spoustu dobré práce. V mnoha ohledech jsme se zlepšili, v tom chceme pokračovat i nadále," prohlásil Gross.

"Myslím, že ten tým má ještě o něco více rychlosti než v minulém roce, ale je to všechno hlavně o dobré práci. Můžete mít schopností a šikovnosti kolik chcete, ale musíte především poctivě pracovat," zdůraznil sparťanský trenér.

Vedle šesti přípravných zápasů čekají Pražany před startem extraligy také čtyři zápasy Ligy mistrů. "V Lize mistrů i přípravě nás čeká náročná zkouška. Budou to těžké zápasy, ale to je dobře. Právě to potřebujeme. Ligou mistrů pro nás začne sezona o dva týdny dříve. V těch zápasech budeme chtít rozhodně uspět. Věřím, že pak budeme rozjetí na extraligu," uvedl Gross.

Do extraligy vstoupí Pražané ve středu 18. září soubojem s Třincem, který je vyřadil v semifinále posledního play off, přestože nad ním Sparta vedla 3:0 na zápasy. Oceláři si pak došli pro pátý titul za sebou. O dva dny později se sparťané představí v Kladně.