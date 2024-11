Michajlov si užil start za Spartu a pomohl k triumfu. Třeba se příští rok někdo ozve, říká

Premiérový start v Tipsport extralize od začátku utkání si ve 30 letech připsal brankář Martin Michajlov. Velmi dobrým výkonem pomohl v předehrávce 20. kola Spartě k výhře 3:2 nad Olomoucí a posunu do čela tabulky. V rozhovoru s novináři uvedl, že si váží šance, kterou dostal. Je si ale vědom, že po návratu Josefa Kořenáře (26) z marodky se zase vrátí do první ligy.

"Byl to pro mě obrovský zážitek, už nejsem nejmladší. Jsem rád, že jsem dostal šanci, že jsem si ji vybojoval dobrým působením v Litoměřicích a ještě více jsem rád, že se to povedlo, když jsem šel poprvé (v extralize) na celý zápas," řekl Michajlov, který si připsal 29 zákroků. "Olomouc hrála dobře, aktivně. Za stavu 3:0 to nezabalili, takže to bylo nakonec docela těžké utkání. Kluci mi ale pomohli," podotkl.

Michajlovovi se v aktuální sezoně daří v mateřských Litoměřicích, ještě před dvěma lety si připsal několik startů v druhé lize za Kobru Praha. V té době na extraligové angažmá pomýšlet nemohl. "Určitě jsem překvapený (že jsem tady). Spíše bych čekal jiný tým než Spartu. Po pěti letech jsem se ale vrátil domů do Litoměřic, cítil jsem se dobře, dařilo se mi a Sparta má Litoměřice pod sebou jako partnerský klub. Díky tomu jsem dostal šanci, za což jsem rád," uvedl.

Že bude chytat proti Olomouci, se dozvěděl již v pátek večer po zápase proti Pardubicím, ve kterém kryl záda Jakubu Kovářovi. Díky tomu se stihl na debut psychicky připravit a pozvat do O2 areny rodinu. "Fyzicky se cítím dobře, ale šlo hlavně o psychiku. Abych zvládl tlak a nervozitu. Abych od začátku nezmatkoval, byl v klidu a klukům pomohl k výhře," řekl Michajlov.

V sezoně již jednou za Spartu nastoupil, v Třinci při samostatných nájezdech nahradil Kořenáře a pomohl k výhře. Zápasovou premiéru v extralize zažil v prosinci 2019, kdy v 55. minutě nahradil v týmu Mladé Boleslavi Radka Haase. Od Litvínova poté inkasoval dva góly ze tří střel.

Statistiky utkání. Livesport

"Už při nájezdech v Třinci jsem si na Mladou Boleslav vzpomněl. I dnes jsem cítil nervozitu, ale už mám věk na to, abych se s tím dokázal popasovat. Pokud chci ještě pomýšlet na nějaký zápas (v extralize). Hold těch pět minut v Boleslavi na konci nevyšlo, o to více jsem nadšený a šťastný, že teď se to povedlo. Nájezdy i premiérový start od začátku," uvedl.

V permanenci byl hlavně ve druhé a třetí třetině. V první části Sparta dominovala a vedla 3:0, pak byla aktivnější Olomouc. "Olomouc to nechtěla vzdát, je to hokej a může se stát cokoliv. Hned po prvním smolném gólu mohli dát druhý. Jsem rád, že jsem si vyzkoušel celkem těžký zápas. Soupeř se nevzdal, létalo to tam, ale kluci mi pomohli," ocenil spoluhráče.

Rodák z Roudnice nad Labem počítá s tím, že se brzy vrátí do první ligy. I když by se extraligovému angažmá nebránil. "Bylo by to nádherné, ale já se teď budu soustředit zase na své povinnosti v Litoměřicích, kde jsem doma a cítím se tam dobře. A chtěl bych pomoct klukům, protože mi věří. Teď přijde fáze, kdy bude nejvíce zápasů. Budu se soustředit na to, abych v Litoměřicích podával výborné výkony a pak třeba ještě dostanu nějaký zápas tady. A třeba se příští rok někdo ozve," dodal Michajlov.