Kometa posiluje ofenzivu a přesilovku. Z finského Tampere zlákala Stránského

Hokejový útočník Šimon Stránský se vrací do extraligy, bude hrát za Brno

Hokejový útočník Šimon Stránský (26) se vrací z Finska do extraligy a bude působit v Brně. Šestadvacetiletý hráč s reprezentačními zkušenostmi podepsal v Kometě víceletou smlouvu. Klub o tom informoval na webu.

"Šimona přivádíme s cílem zvednout naši ofenzivu a především přesilovky, kde nás tlačí bota. Věřím, že bude v tom rozdílový a pomůže nám. Je určitě výhodou, že přichází do známého prostředí, v minulosti u nás působil," řekl sportovní manažer Komety Tomáš Vincour.

Stránský v aktuální sezoně odehrál 17 zápasů za Ilves Tampere, ve kterých vstřelil dva góly a přidal osm asistencí. "Jsem si vědom, že Kometa je značka, jedna z největších v Česku, a lákalo mě si za ni znovu zahrát. Už jsem tady v minulosti působil, což je velká výhoda. Nepřicházím do neznámého prostředí," uvedl Stránský, jenž za Kometu odehrál část sezony 2019/20.

Vítkovický odchovanec a mladší bratr mistra světa z Prahy Matěje Stránského doposud v extralize odehrál 210 zápasů s bilancí 41 branek a 65 asistencí. Vedle Vítkovic a Brna působil i v Litvínově. Ve Finsku v minulosti oblékal i dres Jukuritu Mikkeli.

Do extraligy Stránský naskočí zřejmě příští týden. "Ještě jsem ve Finsku a dolaďuju poslední věci. Pravděpodobně o víkendu bych měl přiletěl do Česka, ale je to docela rychlá akce a myslím si, že nedělní zápas ještě nestihnu. Rád bych naskočil k týmu v příštím týdnu a odehrál duel proti Karlovým Varům," dodal Stránský. S Energií se Kometa utká ve středu.