Sparta získala reprezentačního zadáka. Mašín se do Česka se vrací po 10 letech

Hokejový obránce Dominik Mašín (28) se stal novou posilou pražské Sparty, se kterou podepsal tříletou smlouvu. Odchovanec Kolína se do Česka vrací po dlouhých 10 letech, poslední tři sezony strávil ve finském Ilvesu Tampere. Sparta jeho příchodem řeší i problémy s marodkou mezi zadáky.

"Dostali jsme se do složité situace, několik našich beků je aktuálně na marodce. Zároveň jsme hledali obránce v produktivním věku, který by zapadl do našeho systému. Takového jsme našli právě v Dominikovi, který splňuje naše představy moderního, bruslivého zadáka. S trenéry jsme se dohodli, že právě on je ten správný typ," řekl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

Sparta už má za sebou soutěžní vstup do sezony – v Lize mistrů minulý čtvrtek nejdřív podlehla Tappaře Tampere 1:2 po samostatných nájezdech a v sobotu vyhrála nad maďarským Fehérvárem 5:2. Chyběli jí při tom v obraně Michal Kempný, David Němeček či Vojtěch Mozík.

Mašína v roce 2014 draftovala v NHL ve 2. kola na 35. místě Tampa Bay, hned poté odešel do zámoří z juniorského týmu pražské Slavie. Dvě sezony strávil v celku Peterborough Petes v juniorské OHL, čtyři roky to zkoušel na farmě v AHL v celku Syracuse Crunch. Před sezonou 2020/21 odešel do KHL do Chabarovsku, odkud se v říjnu 2021 přesunul do Ilvesu.

V extralize bude debutovat. "Sparta je jeden z nejlepších týmů v Evropě. Navíc má super zázemí a žít v Praze je opravdu skvělé. Sledoval jsem každý zápas Sparty v play off, dost i v základní části. Prahu znám, to také hodně rozhodovalo. Pro mě s přítelkyní je to domov. Hrát v hlavním městě je tady nejvíc. Nikam jinam než do Sparty bych v Česku jít hrát nechtěl. Byla to pro mě první volba," uvedl Mašín.

Vicemistr světa ze šampionátu osmnáctek z roku 2014 se představil i na dvou MS dvacítek a na tom posledním v roce 2016 byl kapitánem. V AHL má odehráno 273 zápasů v základní části a 58 bodů za 16 branek a 42 asistencí. V 33 duelech play off si připsal gól a čtyři přihrávky. V KHL měl ve 47 duelech bilanci dvou tref a devíti asistencí. Ve finské lize sehrál 150 utkání včetně play off a nasbíral 41 bodů (11+30).

Se Spartou už trénoval. "První den byl fakt super, poznal jsem se s pár kluky, hlavně mladšími, zbytek týmu jsem znal z průběhu kariéry. Nejdřív jsem trénoval se skills coachem Davidem Kalivodou, potřeboval jsem si zvyknout na nové věci, výstroj. Potom jsem šel i s týmem. Naštěstí měli po zápase s Fehérvárem, takže to nebyl nejtěžší trénink. Bylo to v pohodě," podotkl Mašín.

Duel Ligy mistrů s Tapparou, rivalem Ilvesu, nestihl. "Šlo o docela rychlou akci, i když určitě se vše neupeklo ze dne na den. Když jsme začali jednat se Spartou, hned jsem hledal, kdy se zápas hraje. Bohužel jsme to nestihli dotáhnout tak rychle, abych mohl nastoupit. Byl jsem se už na kluky podívat. Odehráli velmi dobré utkání," dodal Mašín. A doufál, že nastoupí už v pátek na ledě Sheffieldu.