Datové zrcadlo extraligy: Nej překvapení sezony? Mág oslabení, zeď na modré i magnet na fauly

Základní část hokejové extraligy je zhruba ve třetině, hráči měli už dost času na to ukázat své aktuální možnosti. Kdo zatím září, i když se to od něj tolik nečekalo? Livesport Zprávy vybraly po jednom gólmanovi, obránci a útočníkovi, jejichž výkony přesahují předsezonní prognózy a rozebraly jejich výkony podle dat.

Litvínovský brankář určitě patří k nejpříjemnějším zjevením dosavadního průběhu sezony a je jedním z hlavních důvodů toho, že se jeho tým vyhřívá na skvělém druhém místě tabulky. Zajíček se pyšní nejvyšší úspěšností zásahů ze všech gólmanů (94,16 %) a s průměrem obdržených gólů na zápas 1,79 je čtvrtý.

Kde opravdu exceluje, to jsou oslabení. V nich má efektivitu zákroků 93,62 % a mezi gólmany, kteří chytali alespoň tři zápasy, má nejlepší čísla. Navíc se mu daří jak proti střelám ze slotu, tak i proti šancím soupeře, kde je v obou statistikách v elitní pětce. Jediným drobným mínusem pro něj může být, že dosud zaznamenal pouze šest výher z 10 startů.

To ovšem není čistě jeho vina, Zajíček vykazuje stabilní formu, jen jednou mu úspěšnost zákroků klesla pod 91 %, k tomu hned v jeho prvním startu v sezoně. Má celkem hodně práce, průměrně na něj míří 30,8 střel na zápas, což je páté nejvyšší číslo mezi gólmany s víc než 200 odchytanými minutami. Navíc mezi ním a druhým litvínovským brankářem Matejem Tomkem je v tomto směru značný rozdíl, neboť na jeho konkurenta létá v průměru o čtyři rány na zápas méně.

Překvapivé jméno? Ano. Není na vrcholu bodování, zatím zaznamenal šest asistencí a nedal gól, ovšem čísla pro něj mluví jasně. Byl u 15 vstřelených gólů Varů a jen u čtyř inkasovaných. Jistě, většinu zápasů strávil po boku výrazně produktivnějšího parťáka Tarma Reunanena a také z karlovarských obránců neodehrál nejvíc minut, avšak zatím jsou Západočeši výrazně lepší s ním na ledě než bez něj.

Když je ve hře, kontrolují 60 % střeleckých pokusů. Bez něj jsou při hře pět na pět téměř o 10 % horší. A jeho pozitivní vliv zaznamenal právě i Reunanen, který s jiným parťákem tolik nekontroluje hru. Navíc do zápasu s Kladnem v 9. kole, v němž spolu hráli poprvé, jeho čísla nebyla stabilní.

Plutnar je klasickým defenzivním typem. Z karlovarských obránců pouští soupeře nejméně do šancí (8,2 na zápas), s ním na ledě jich naopak má Energie nejvíc (15). Stejně tak tomu je i u střel na branku. Ofenzivní čísla má sice spíš díky parťákovi Reunanenovi, i on stejně jako Fin nicméně zaznamenal pět primárních asistencí. Žádný zadák v extralize jich nemá víc. Dozadu pak přispívá tím, že efektivně zamezuje vstupu soupeře do pásma, i v tom je jedním z nejlepších v soutěži.

Francouzský reprezentační útočník patří k architektům vzestupu Hradce po špatném začátku ročníku, je také na nejlepší cestě překonat svou bodově nejvydařenější sezonu v Česku. Společně s karlovarským Ondřejem Beránkem vládne v počtu šancí (26) ve hře pěti proti pěti. A to i kvůli tomu, že nejvíckrát vystřelil na branku ze slotu v celé extralize. V počtu přesných ran ve všech situacích je pak celkově pátý.

Zatím ze své aktivity vytěžil "jen" šest gólů (z toho dva do prázdné branky), nicméně pokud bude tímto tempem pokračovat, určitě budou zásahy přibývat. A to i díky tomu, že s ním na ledě kontroluje Hradec 62 % střeleckých pokusů. V Perretově případě to však není jen o tom. Je také jedním z nejčastěji vstupujících hráčů do pásma s pukem na hokejce v extralize, to hlavně díky němu získávají svěřenci Tomáše Martince útočné pásmo.

Navíc není nebezpečný jen ve hře pět na pět či v přesilovce, dva góly byl schopný vstřelit také v oslabení. K tomu na něj bylo spácháno osm dvouminutových přestupků a patří k nejfaulovanějším hráčům soutěže. Tato bilance by byla ještě lepší, pokud by se pětkrát neprovinil nedovoleným zákrokem on sám…