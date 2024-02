Nic většího asi není. Budu se snažit předvést, říká Zajíček o premiérové pozvánce do reprezentace

Hokejový gólman Šimon Zajíček (22) středeční zveřejnění své premiérové nominace do reprezentace výhrou neoslavil. V předehrávce 42. kola extraligy nezabránil 33 úspěšnými zákroky porážce Litvínova doma s Kometou 2:3. Výsledek mu kazil náladu, ale z šance v národním týmu měl rodák z Frýdlantu a odchovanec Liberce velkou radost.

"Překvapilo mě to, protože je tady dost gólmanů, kteří by si zasloužili jet. Ale samozřejmě jsem rád a budu se snažit předvést," řekl novinářům Zajíček, který o svém zařazení do reprezentace věděl s předstihem. "Volal mi trenér brankářů Ondra Pavelec a sdělil mi to asi týden nazpátek. Byl jsem rád, nic většího asi není," uvedl.

V extralize má na kontě 58 utkání, v této sezoně jich odchytal 15 s průměrem 2,55 obdržené branky a úspěšností 92,29 procenta. Odchytal i dva duely v prvoligové Slavii. "Nebyl jsem ani v mládežnických reprezentacích, proto mě to překvapilo, ale jsem za to rád," podotkl. Nijak nominaci neslavil. "Musím na sobě furt pracovat, dřít, makat, položit se do toho a předvést se co nejlíp," dodal.

Statistiky hráče. Livesport

V pondělí se vydá na sraz i se dvěma spoluhráči bratry Davidem a Ondřejem Kašovými. "Jelikož jsem nováček, tak jsem rád, že tam budou kluci, které znám," řekl Zajíček. Nervozitu nepociťuje. "Doufám, že nervózní nebudu. Flegmatik jsem ve všem."

Porážka v důležitém utkání o první čtyřku pro přímý postup do čtvrtfinále jej mrzela. Na čtvrtém místě má nyní Verva dvoubodový náskok právě před Kometou a Libercem. "Nálada není dobrá. Chtěli jsme vyhrát, protože víme, o co hrajeme. Chtěli jsme si nahrát nějaké body do čtyřky, bohužel se to nepovedlo," řekl. Doma, kde je Litvínov nejúspěšnějším týmem, nebodoval podruhé za sebou. "Asi jsme nic nezměnili. To je hokej, jednou se vyhrává, jednou ne," dodal Zajíček.