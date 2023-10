Obranu Vítkovic vyztuží obránce se zkušenostmi z NHL, Auvitu podepsal roční kontrakt s opcí

Zadní řady hokejistů Vítkovic vyztuží francouzský obránce Yohann Auvitu (34), který má na kontě 58 zápasů v NHL za New Jersey a Edmonton a naposledy působil v týmu švýcarského mistra Ženevy. Účastník deseti světových šampionátů má ve sbírce úspěchů i titul ve Finsku z roku 2012 s celkem JYP Jyväskylä. Podle klubového webu Auvitu podepsal smlouvu do konce sezony s možností opce pro nadcházející ročník.

"Přivádíme zkušeného a kvalitního obránce, protože nám to zatím v defenzivě moc nejde. Jsme přesvědčení, že hráč formátu Yohanna nám pomůže zlepšit obrannou hru, díky čemuž se zvedne hra týmu celkově. Máme velkou radost, že se nám podařilo získat takového hokejistu. Má zkušenosti z NHL, je mistr Finska, hrál v KHL, má na kontě účast na deseti mistrovstvích světa a k nám přichází v neposlední řadě jako úřadující mistr Švýcarska," uvedl sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

Auvitu přišel do Ženevy v uplynulé sezoně na začátku ledna z Nižněkamsku z KHL, za který si v 20 duelech připsal gól a dvě asistence. Ve švýcarské lize zaznamenal v základní části 17 startů, branku a šest asistencí. V play off sehrál jen dvě utkání a nebodoval.

Rodák z Ivry-sur-Seine se po působení v nejvyšší francouzské lize v dresu Mont-Blanc vydal v 19 letech do juniorského týmu Jyväskylä. V klubu strávil šest sezon a vedle titulu získal v roce 2013 i bronz. Potom nastupoval dva roky za IFK Helsinky a loučil se ziskem stříbra.

V letech 2016 až 2018 se prosadil do NHL. Za New Jersey odehrál 25 zápasů s bilanci dvou gólů a dvou asistencí. Působil i na farmě Devils v Albany v AHL. V ročníku 2017/18 dostal příležitost v Edmontonu v 33 duelech a připsal si tři branky a šest přihrávek.

Následovala roční angažmá v Soči v KHL a ve švédské lize v celku Lulea HF. Potom se Auvitu na dva roky vrátil do IFK Helsinky a loni zamířil do Nižněkamsku. Jako další soutěž si vyzkouší českou extraligu. Na mistrovstvích světa sehrál 65 zápasů a nasbíral 25 bodů za čtyři branky a 21 asistencí. Na šampionátu hrál naposledy loni, protože do francouzské reprezentace nebyl následně nominován kvůli podpisu smlouvy v KHL po začátku ruské válečné agrese na Ukrajině.