Horák o produktivitě své formace: Vázlo nám to, ale konečně jsme dotáhli zápas k vítězství

Nejvydařenější utkání v sezoně odehrála v úterý druhá útočná řada Sparty vedená Romanem Horákem s křídly Pavlem Kousalem a Joshuou Kestnerem. V předehrávce 8. kola extraligy proti Vítkovicích se všichni tři zapsali mezi střelce a zajistili Pražanům výhru 3:2. Horák věří, že se bude jeho formaci dařit i nadále a naváže na vydařené zápasy z přípravy, kde se celá trojice prosazovala pravidelně. hokej česko extraliga

"Jsme strašně rádi, že se nám dařilo. Ze začátku sezony nám to úplně nešlo. Měli jsme parádní přípravu a teď to trošku vázlo. Dnes jsme konečně dokázali zápas jako lajna dovést do vítězného konce. Jsem rád, že gól dali i Josh a Pavel a doufám, že nám to pomůže i do dalších utkání, protože bychom měli být jedna z lajn, která tým táhne," řekl Horák novinářům.

První extraligový gól v dresu Sparty si připsal Kestner, který přišel v létě z Finska. "Je to jiná liga, přišel do nového prostředí. Příprava je něco jiného, tak se s ligou stoprocentně nesžijete. Doufám, že se to dnes konečně zlomilo a bude to tam padat i nadále," uvedl na adresu svého amerického spoluhráče.

Sparta v minulém kole doma prohrála s Brnem a nevstřelila ani gól. Ani proti Vítkovicím nebyl začátek ideální. "Měli jsme horší start. I když jsme měli pohyb, tak to nemělo žádný nápad a nevytvořili jsme si žádné pořádné šance. Od druhé třetiny se to ale zlepšilo, nakopl nás gól v přesilovce. V závěru jsme si to trošku zkomplikovali, ale bereme body a to je hlavní," hodnotil Horák.

Pražané odehráli čtvrtý zápas v sedmi dnech, s náročným program se ale vcelku vyrovnali. "Je toho už dost. Na začátku sezony na to nejste úplně zvyklí, ale máme natolik zkušený tým, abychom si s tím poradili. Výhodou bylo, že jsme kromě prvního zápasu hráli doma," řekl Horák. Nyní uvítá krátké volno, další utkání čeká Spartu až v neděli, kdy bude hostit Liberec. "Máme tady pár starších hráčů, takže jsme rádi, že bude chvilku oddech a tělu to pomůže," pousmál se.

Sparta se výhrou vrátila do čela tabulky. "Určitě to dodá sebevědomí. Vždy chcete mít dobrý start do sezony. Všechny týmy jsou plné energie, hráči jsou zdraví a všichni jedou na krev, aby se dostali do popředí tabulky. Po dvacátém třicátém kole už je malinko rozdělená, teď se všichni snaží na sto procent. Druhý zápas v Třinci mi ale nasazením a bojovností připomněl play off," dodal Horák.