Olomouc přišla v Kladně o vítěznou sérii, Pardubice se dotáhly na první Litvínov

Kladno pokračuje ve skvělém vstupu do sezony.

Hokejistům Olomouce se v 11. kole Tipsport extraligy nepodařilo prodloužit třízápasovou vítěznou sérii, když podlehli Kladnu vysoko 3:7. Zaváhání prvního Litvínova, jenž tak neokusil chuť vítězství již čtyři duely po sobě, využily Pardubice a zdoláním Plzně 3:0 se bodově dotáhly na vrchol tabulky. Karlovy Vary potvrdily formu ve Třinci, díky triumfu 4:2 ovládly čtyři utkání v řadě. Sparta porazila Liberec 3:2 po prodloužení.

Zdálo se, že Kladno vstoupilo do zápasu nešťastně, jenže vyloučení Pytlíka ho nebolelo. Naopak. V oslabení podniklo protiútok a Peitroniro se dostal sám před Machovského, kterého prostřelil. Olomoucký brankář brzy nato nezastavil ani Jarůškovo sólo a jeho švih k tyčce.

Uběhlo jen třináct sekund a hosté snížili, když zblízka dorážel Plášek. Jenže se Středočechy to nezamávalo, hráli sebevědomě a necelou minutu před první sirénou to přetavili v další gól, který si zapsal Hanousek, jehož nahození Kohouti tečovali do vlastní sítě.

Ve druhé části domácí navýšili náskok. Zkušený Jarůšek využil přesilovou hru jen čtyři sekundy před jejím vypršením. Prosadil se u tyčky, druhou asistenci si zapsal hrající majitel Jaromír Jágr a bodoval po osmizápasové odmlce. Olomouc se nevzdávala, Orsava dopravil odražený puk přes ležícího Brízgalu do sítě, jenže v pohodě hrající Rytíři zase našli odpověď. Parádně se prosadil Straka, který projel z obranného až do útočného pásma a z kruhu poslal kotouč nad brankářovu lapačku.

Statistiky zápasu. Livesport

V poslední dvacetiminutovce Kladno hru dlouho kontrolovalo, vytvořilo si i několik šancí a fanoušci ho za výkon odměnili skandovaným potleskem. Necelých šest minut před koncem vsadila Olomouc na hru bez gólmana, Melka trefil horní tyčku prázdné branky, pak byl vyloučený. Převaha o dva muže hostům nepomohla, výhodu o jednoho už využili díky Kuskově teči. Jenže vzápětí kladenský kapitán Smoleňák dopravil puk do prázdné branky a odmítl drama. Domácí potěšili fanoušky i sedmým gólem, Procházka puk poslal k druhé tyčce a Pytlík překonal Machovského.

Mountfield skóroval dvakrát už do sedmé minuty a to ještě větší počet šancí neproměnil. Perretovu radost zmařil Klouček a Batna před prázdnou brankou neuvěřitelně trefil tyč, ale druhý jmenovaný odčinil svůj kiks dorážkou Mudrákovy střely. Po neproměněném úniku Perreta zvýšil vedení domácích po spolupráci celé formace Šťastný, jenž se dočkal první branky v sezoně.

Až potom Motor drtivý hradecký tlak zastavil, nezáživnou pasáž nicméně přerušil třetí gól domácích před úvodní přestávkou. Pour vybojoval kotouč a střelou přes obránce překvapil Kloučka, který do druhé třetiny přenechal své místo v brance Strmeňovi. Toho poprvé významně otestoval Pláněk a další dvě šance připravil Dmowski. Jihočesi nevyhráli téměř žádný osobní souboj a trvale se bránili, ve 38. minutě vytáhl Strmeň nejlepší zákrok špičkou betonu proti McCormackovi.

Statistiky zápasu. Livesport

Hradec Králové však ve třetí části významně polevil a soupeře začal pouštět do šancí. Tu první nevyužil z přečíslení Kondelík, Přikryl poté napálil břevno. Slovenského gólmana Škorvánka připravil o druhou nulu v 54. minutě krajan Kašlík, jenž ve vlastním oslabení po bitce Tomana s Tamášim potrestal Perretovu chybu v rozehrávce a skóroval poprvé v české extralize.

Motor brzy odvolal Strmeně a usiloval o malý hokejový zázrak, jenže neuspěl. Prázdnou branku hostů ještě minul nešťastník utkání Perret, ale Radovan Pavlík už se v předposlední minutě nemýlil.

Pražané, kteří se vrátili na domácí led po úspěšně zvládnuté sérii šesti venkovních zápasů, během níž si připsali pět výher, zahájili dnešním duelem již 18. ročník tradiční akce Sparťanská krev.

Zápas, v němž se Liberečtí museli obejít bez kapitána Filippiho, jehož vyřadily ze hry zdravotní potíže, začal zostra. Už po 45 sekundách se Lantoši dostal tváří v tvář brankáři Kořenářovi, ten ho však vychytal. Stejně dobře si ale vedl i jeho protějšek Kváča, když Hyka posílal kotouč na teč Řepíkovi.

Jen chvilku nato sklouzl při rozehrávce puk z hole Ivanovi, Lajunen jel sám na Kváču, blafák jednoruč však nedotáhl do gólové koncovky. Chlapíkův pokus se pak strážci hostující branky překulil přes lapačku, ale skončil mimo. V osmé minutě spálil další možnost Hyka.

Statistiky zápasu. Livesport

Chuť si ale spravil na konci 10. minuty, když po rychlé výměně kotouče v početní výhodě otevřel střelou z kruhu skóre. Celkem čtyřikrát se pak na obou stranách do pauzy vylučovalo, ale stav se nezměnil.

Na začátku druhé třetiny dohrávali sparťané přesilovku za Flynnův faul a přestože ji nevyužili, pokračovali dál v tlaku i při hře pět na pět. I kvůli výborně chytajícímu Kváčovi však nedokázali žádnou ze slibných možností využít. Ve 29. minutě se naopak proti pravidlům provinil Najman a jeho trest ukončil už po 54 sekundách pohotově dorážející Faško-Rudáš.

Na tahu byli opět Pražané. V obrovské šanci byl na konci 36. minuty Řepík, z ideální pozice však otřel kotouč pouze o horní tyčku. V další velké šanci nezamířil přesně ani Kousal, ale pak šel na trestnou lavici Jansa, Chlapík hned po 12 sekundách přesilovky propálil Kváču a vrátil náskok na stranu Pražanů.

Také v úvodu třetí části hrála Sparta v početní převaze, po chybě v útočném pásmu ale nechybělo mnoho, aby z brejku vyrovnal Zachar. V 50. minutě se sparťané při vlastním oslabení dostali do přečíslení tři na jednoho, zakončujícímu Salomäkimu ale střela nesedla ideálně. Trest přišel na konci 54. minuty, kdy Vlach zkrátil trest Formanovi a vyrovnal.

Ještě před sirénou mohl rozhodnout Lajunen, prodloužení však neodvrátil. Hned na jeho začátku to Chlapík zkusil rychlým blafákem, jenže jeho zakončení skončilo pouze na brankové konstrukci. Sparta měla i další šance, nakonec jí však pomohl paradoxně Kváča, když váhal u vlastní tyčky s rozehrávkou, Chlapík mu však puk sebral, našel Horáka a bylo rozhodnuto.

V první vážnější šanci utkání se Procházka dostal za domácí obranu, ale na Mazance nevyzrál. Emoce rozvíříl v osmé minutě Sikora. Třinecký hráč atakoval na útočné modré čáře Ilomäkiho, který s dopomocí zamířil do kabin a do utkání už nezasáhl. Rozhodčí zákrok ještě rozebírali u videa, ale vyšší trest neudělili.

Karlovy Vary faul v přesilové hře nepotrestaly a ve čtrnácté minutě z nenápadné akce inkasovaly. Kurovský obkroužil branku a prostřelil Frodla. Oceláři zvýšili ve zbytku třetiny obrátky a hosty zachránila po nahození Marinčina levá tyč.

Prostřední část patřila jednoznačně Karlovým Varům, které vyhrály na střely 15:3 a otočily skóre. Ve 26. minutě vyrovnal Šír ranou od modré čáry, Mazancovi poté ještě pomohla tyč po bekhendovém zakončení Jiskry. Při několika závarech domácí odolali s vypětím všech sil.

Statistiky zápasu. Livesport

V závěru třetiny zasahovalo podruhé v utkání video, krosček Janka na Koffera ocenili rozhodčí menším trestem. Tentokrát hosté z přesilové hry udeřili, prosadil se Gríger střelou z levého kruhu bez přípravy.

Hosté byli nebezpečnější i na začátku třetí třetiny. Procházka a Černoch ale zblízka přestřelili, a tak pykali. V přesilové hře zamířil Cienciala přesně z pravého kruhu k bližší tyči.

Nerozhodný stav trval jen 48 sekund a Gríger z dorážky vlastní střely vrátil Energii vedení. Karlovy Vary aktivní hrou nepouštěly domácí do většího náporu, i tak si Oceláři vypracovali dvě šance k vyrovnání. Daňo i Nestrašil ale minuli branku. Domácí sáhli ke hře bez gólmana 93 sekund před koncem a Beránek pojistil výhru Energie.

Od prvních minut se hrál na severu Čech svižný hokej s rychlým přechodem středního pásma, obrany obou týmů si nemohly ani na chvilku vydechnout. Nicméně finální fáze nebyla silnou stránkou ani Litvínova, ani Vítkovic. Pokud se už přece jen nějaká kombinace přeměnila v přečíslení, chyběla střelcům přesná koncovka.

Tuhle charakteristiku změnila až druhá přesilová hra domácích v závěru první části. Čajkovič nabil na pravém křídle Davidu Kašemu, jehož bomba prošla za záda brankáře Paříka chytajícího podruhé v sezoně.

Ostravanům pomohlo k vyrovnání na začátku druhé třetiny i štěstí. Mikuš najížděl po levé straně před branku, hledal volné spoluhráče, ale puk nešťastně srazila za Tomkova záda brusle domácího obránce Zemana. Slovenský obránce ve vítkovických službách se v extralize trefil po roce a půl.

Vedení si domácí mohli vzít zpět ve 28. minutě, jenže Sandberg nevyužil přečíslení dvou na jednoho a Pařík si poradil i s následným závarem ve svém brankovišti. Odstartoval tak nápor lídra tabulky, na Paříka se hrnuly akce jedna za druhou, ve 30. minutě se při nájezdu na vítkovického gólmana neprosadil Koblasa.

Statistiky zápasu. Livesport

Hosté ovšem pečlivě bránili a snažili se o rychlé protiútoky. Jeden z nich skončil i vedoucím gólem. Po bleskovém výpadu po pravém křídle našel Zdráhal stejně rychlého Kaluse, který zblízka překonal Tomka. Hostům tento způsob hry vyhovoval, z pevné obrany a rychlého brejku se zrodil i jejich třetí gól, když kombinaci druhého vítkovického útoku zakončil přesnou střelou Bambula a dal tak svůj první gól v sezoně.

Litvínov začal honbu za smazáním dvoubrankového manka nevyužitou přesilovkou, krátce po ní zvonila tyč Tomkovy branky po střele Nellise. Ve 48. minutě snížil naděje domácích na zvrat jejich bývalý hráč Abdul, který po výborné kombinaci střelou k tyči zvýšil vedení hostí na rozdíl tří gólů. Třetí výhru v sezoně na ledě soupeřů poté Vítkovice bez větších problémů kontrolovaly až do závěru zápasu.

Do sestavy Pardubic se vrátil obránce Čerešňák, v brance oproti pátečnímu utkání nastoupil Will. Úvodní třetina nenabídla mnoho brankových možností, s pokusy Pauloviče nebo Herčíka si plzeňský gólman Malík poradil. Východočeši si taky zahráli první přesilovku duelu, jenže výhodu nevyužili.

Úvodnímu gólu zápasu ve 26. minutě předcházela situace, v níž byl Kaut faulován při zakončení. K trestnému střílení se rozjel kapitán Červenka, předvedl vydařenou kličku a překonal ležícího Malíka. O tři minuty později vyslal Dvořák od modré čáry nabídku pro Herčíka, jenž puk šikovně tečoval a zvýšil na 2:0 pro Pardubice.

Střelci utkání. Livesport

Třetí třetinu otevřela bitka, po níž Lichtag a Pitule dostali pětiminutové tresty. Hosté pak mohli zápas zdramatizovat, ale během přesilovky se neprosadili. Dynamu se potom naskytla početní výhoda v pěti proti třem, gól ovšem Východočeši přidali až ve hře proti čtyřem hráčům Plzně. Souhru v přesilovce zakončil před brankou Smejkal.

Hosté se ještě ubránili v dalším oslabení, ale po jeho konci se podruhé v utkání trefil Smejkal. Stejný útočník Pardubic pak ještě asistoval u gólu Mandáta, který uzavřel stav zápasu na 5:0 pro domácí.