Pardubicím se podařilo posílit realizační tým, v klubu bude působit i trenér Ludvig

Realizační tým hokejových Pardubic rozšíří Jan Ludvig (63). Zkušený kouč naposledy působil v zámoří, kde vedl tým Kamloops Storm v juniorské soutěži KIJHL. V Česku bývalý útočník, který odehrál přes 300 zápasů v NHL, v minulosti úzce spolupracoval s Libercem. Dynamo jeho angažování oznámilo na webu.

"Připojil se k nám odborník s obrovským citem pro hokejové detaily a přesně to po Honzovi chceme. Václav Baďouček bude mít na starost útočnou hru, Venca Kočí obranu. Honza Ludvig propojí defenzivu s ofenzivou, bude mít na starost posun detailů ve hře," řekl sportovní ředitel Petr Sýkora.

Východočeši tak krátce po skončení reprezentační přestávky doplnili realizační tým, což slibovali poté, co do pozice hlavního kouče v minulých dnech oficiálně potvrdili Baďoučka. Dvaašedesátiletý trenér Dynamo převzal na začátku října po rezignaci Marka Zadiny.

Ludvig je odchovancem libereckého hokeje. Na začátku 80. let minulého století emigroval a prosadil se v NHL, v níž odehrál 314 utkání za New Jersey a Buffalo. Po skončení aktivní kariéry spolupracoval s Devils jako skaut, v letech 2016 až 2021 působil v Liberci jako trenér individuálního rozvoje a skaut.

"Honza byl vždy tvrdým a houževnatým hráčem a to samé si přenesl do práce skauta i trenéra. Byl silný v životě i na ledě. A my věříme, že bude vhodným doplněním našeho trenérského týmu. Mozaika je teď kompletní," uvedl majitel klubu Petr Dědek.

Ludvig se již k pardubickému týmu připojil. Přiznal, že už před 40 lety byl blízko angažmá na východě Čech. "Byl jsem kousíček od toho, abych skončil v Pardubicích, když jsme s osmnáctkou vyhráli mistrovství Evropy. Já jsem se tehdy rozhodoval mezi Litvínovem a Pardubicemi. Z Liberce jsem nakonec odešel do Litvínova. Pan Martinec, Bohouš Šťastný a pan Paleček, to byly moje modly, takže já mám pro Pardubice hezké místečko v srdci," řekl Ludvig, jehož syn John nyní hraje za Colorado v NHL.