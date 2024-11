Hrál jsem tužku, ale s tím jsem počítal, řekl Lakatoš. Proti Vítkovicím přesto uzavřel skóre

Hokejový útočník Dominik Lakatoš (27) se po svém odchodu z Vítkovic do Mladé Boleslavi poprvé vrátil do Ostravy v roli soupeře a v poslední minutě zpečetil svou trefou do prázdné branky výhru Středočechů 2:0. Gól ale neslavil. V rozhovoru s novináři přiznal, že se tak rozhodl už před utkáním.

"Už mi není osmnáct, abych se chtěl nějak speciálně ukazovat. Ale chtěl jsem, aby to nebyl z mé strany úplný propadák. Hrál jsem samozřejmě úplnou tužku, ale s tím jsem možná i trošku počítal. Ale to je vedlejší. My máme cenné tři body, které jsme potřebovali odsud odvézt," řekl Lakatoš, který Ostravě strávil téměř pět let. Poslední týdny minulé sezony byl ale odstavený mimo sestavu.

Svému bývalému klubu se "pomstil" gólem na 2:0. Z úcty k domácím fanouškům jej ale neslavil. Po zápase navíc před sektor vítkovických fanoušků přijel zatleskat a poděkovat gestem, při kterém z hlavy smekl přilbu.

Statistiky utkání. Livesport

"Před zápasem jsem si říkal, že kdybych dal gól, abych nějak emočně nevybouchl. Samozřejmě jsem rád za každý gól a nechci to skrývat. Ať je to do prázdné jako teď nebo při hře. Nepřišlo by mi ale fér vůči tomu, jací jsou tady fanoušci a jací jsou tu skvělí lidi. Bylo strašně fajn, když po zápase vyvolávali moje jméno. Prožil jsem tu pěkné roky a nechal tu kus sebe," řekl Lakatoš, který je v Mladé Boleslavi na hostování stále ještě jako hráč ostravského klubu.

Zatímco jeho bývalý tým počtvrté v řadě padl, Mladá Boleslav je už druhá. "Výhra, ale těžké utkání. Vítkovice perfektně bruslí, hrají ofenzivní hokej a nám se podařilo je eliminovat. Ale zase nám jako pokaždé, když vyhrajeme, neskutečně zachytal Furch. Díky němu jsme na vlně, protože nám dodává sílu zápas zvládnout," ocenil Lakatoš výkon brankáře Dominika Furcha.