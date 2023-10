Plzeň prohrála sedmý z posledních osmi zápasů, o těsném vítězství Komety rozhodl Vincour

Předposlední Plzeň podlehla v předehrávce 10. kola extraligy doma Kometě Brno 1:2 a připsala si sedmou porážku z posledních osmi zápasů. Naopak hosté oslavili páté vítězství z uplynulých šesti duelů a posunuli se z devátého místa na sedmé. V čase 29:16 rozhodl v přesilové hře navrátilec do sestavy Tomáš Vincour. Indiáni nenavázali na nedělní výhru nad Vítkovicemi (1:0) a od prohlášení sportovního manažera Tomáše Vlasáka, podle něhož měl tým na zlepšení tři zápasy, jinak musí nastat změny, získali jen tři body.

Plzeň nastoupila už se švédským útočníkem Timem Söderlundem, který přišel z Mladé Boleslavi. Zařadil se do první formace k Jakubu Lvovi a Janu Schleissovi, nechyběl na přesilovkách a připsal si v ní i asistenci. Naopak tým Indiánů opustil kanadský útočník Luke Adam, který po předčasném konci angažmá na západě Čech odešel do Banské Bystrice. Kometě chyběl slovenský útočník Kristián Pospíšil a poprvé od 17. září se vrátil do hry Vincour. Premiérově se zařadil do prvního týmu Brna devatenáctiletý útočník Jan Ekrt.

V úvodu zahrozili hostující Adam Zbořil a Petr Holík, gólman Dominik Pavlát si poradil i se střelou Steva Mosese. V 9. minutě už se hosté radovali z vedení. Plzeňský gólman si musel při tlaku Brňané chvíli poradit bez hokejky, ale jen krátce poté, co mu ji podal Petr Zámorský, jej překonal z pravého kruhu Martin Kohout hrající jubilejní 300. zápas v extralize. Letní posila z Karlových Varů se v 10. startu za Kometu radovala z prvního bodu.

Na potvrzení branky si ale musel počkat, protože Plzeň si vzala trenérskou výzvu kvůli postavení Zbořila na brankovišti. Sudí Pražák s Ondráčkem po prozkoumání videa gól uznali a domácí se navíc museli bránit v oslabení. To se jim povedlo a navíc po Zbořilově chybné rozehrávce trefil Jakub Pour pravou tyč. Zvýšit mohl ve 14. minutě Zdeněk Okál, který ztroskotal na pravém betonu Pavláta. Navíc se s ním srazil, plzeňský gólman zůstal na ledě, ale pokračoval v utkání.

V čase 14:26 se v přesilovce se dočkala Plzeň vyrovnání. Söderlund nabil na modrou čáru Zámorskému, jehož rána letící vedle se odrazila za Dominika Furcha do branky od brusle Lva. Plzeňský útočník hrající kvůli jiným potížím s košíkem, tak slavil vyrovnání s bolestivou grimasou v obličeji.

Statistiky utkání. Livesport

Před první pauzou se při hře čtyř proti čtyřem natlačil před brněnskou branku Adrian Holešinský, ale neuspěl podobně jako na druhé straně po nabídce Lukáše Cingeľa osamocený Marek Ďaloga. V úvodu druhé části při vyloučení Tomáše Marcinka prověřil Furcha Aleksi Rekonen. Po faulu Jana Ščotky se Kometa bránila 74 sekund ve třech proti pěti a odolala. Dvě velké šance měl Holešinský, který v prvním případě z pravé strany minul odkrytou branku a v druhém jeho pokus ze stejné pozice vykopl brněnský gólman levým betonem. Když už byli hosté ve čtyřech, ujel Jakub Flek, ale Pavlát vytěsnil jeho střelu vyrážečkou.

V polovině druhé třetiny vrátil v přesilovce střelou z otočky Kometě vedení Vincour, který se prosadil po desetizápasovém půstu poprvé od 26. února. Při Marcinkově trestu pálil Söderlund. Plzeň se pak ubránila při oslabení a sama se neprosadila při vyloučení Rhetta Hollanda.

Kometa bránila těsný náskok. Za domácí neuspěl v třetí třetině Holešinský, ale velké šance Indiánům chyběly. V 54. minutě byl blízko pojistky náskoku Komety Flek, který ale v úniku trefil horní tyč. Po zaváhání Poura, jenž hrál 200. duel v extralize, kryl Cingeľovu střelu Pavlát. Domácí kouč Kořínek sáhl dvě a tři čtvrtě minuty před koncem k power play, ale hosté se ubránili.