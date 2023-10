Týden v extralize: Střídání stráží v Hradci, výstavní gól úřadujícího mistra i kladenský žolík

Hokejová extraliga má za sebou úvodních devět kol a na čele se zatím drží dvojice Pardubice, Litvínov. Dynamo v uplynulém týdnu zdolalo Kometu i Hradec Králové a zůstává neporažené. Litvínov po výhrách nad Českými Budějovicemi a Karlovými Vary natáhl vítěznou sérii již na osm zápasů. To nejdůležitější se však dělo v kádru Hradce Králové, kde hlavní tvář týmu posledních sezon vystřídal nejmladší střelec extraligové historie. Kdo překonal rekord Rostislava Olesze a kdo táhne Rytíře vzhůru tabulkou? To se dozvíte v následujících řádcích pravidelné hokejové rubriky Livesport Zpráv.

Nejmladší extraligový střelec

Dlouhých 22 let odolával rekord Rostislava Olesze. První extraligový gól v kariéře nevstřelili dříve Jan Myšák, Pavel Zacha ani Dominik Kubalík. Až v pátek sesadil sedmého hráče draftu 2004 hradecký Adam Novotný. Mladý odchovanec Mountfieldu překonal kladenského gólmana Landona Bowa ve věku 15 let a 327 dní a jako první hokejista v historii samostatné extraligy se prosadil ještě před šestnáctými narozeninami.

Novotný ve své premiéře nastoupil ve čtvrtém hradeckém útoku a na první extraligový gól čekal pouze devět střídání. I tímto počinem se zapsal mezi extraligové premianty. Rychleji se ve svém prvním ligovém zápase prosadili pouze Zacha, Pavel Kousal, Mikuláš Hovorka a Jakub Brabenec.

Odchovanec hradecké akademie se ve 27. minutě nejlépe zorientoval ve skrumáži před brankou Rytířů a nadvakrát prostřelil Bowa. "Chajda (Matěj Chalupa) nahodil puk před bránu, já jsem z otočky vystřelil. Puk se odrazil od betonu a já měl před sebou prázdnou bránu. To už byla snadná práce," řekl ke své trefě Novotný.

Hradec zásluhou nejmladšího hráče klubové historie rychle zareagoval na skvělý kladenský vstup do druhé části, v němž Rytíři udeřili dvakrát během tří minut. Novotný svou trefou nastartoval obrat, který gólem v prodloužení pečetil Christophe Lalancette. "Jsem rád, že jsem mohl klukům takhle hezky pomoci. Jsme vděčni za dva body," líčil v rozhovoru pro klubový web Novotný.

"Dal jsem gól ve svém prvním zápase mezi chlapy, ale nemyslím si, že jsem nějaký mistr světa. Mám takovou povahu. Rodiče mi určitě pomohou, abych zůstal na zemi. Myslím si ale, že bych to zvládl i sám," shodil ze stolu všechny pochybnosti o ztrátě morálky po brzké trefě.

Přehled zápasu Kladno – Mountfield HK 3:4p

Přestup hradecké ikony

Adam Novotný na extraligovou scénu vlétl jako kometa. Ve vzájemném souboji Mountfieldu s Kladnem proto trochu zapadl příběh Radka Smoleňáka. Nejproduktivnější hráč Mountfieldu v extraligové historii v týdnu vyměnil hradecký dres za ten kladenský a svou obnovenou premiéru v mateřském klubu si odbyl právě proti Východočechům.

Smoleňák v Hradci působil od roku 2018 a v posledních čtyřech sezonách nastupoval s kapitánským céčkem. Do Kladna, které ho vychovalo pro velký hokej, se šestatřicetiletý forvard vrátil po 12 letech. Naposledy v dresu Rytířů působil v závěru sezony 2010/11, kdy při výluce NHL pomohl Rytířům k záchraně v nejvyšší soutěži.

"Jsem rád, že to vyšlo. Bavili jsme se o tom celkem dlouho a čekal jsem, jak to dopadne. Nakonec se tak vyvinula i moje situace v Hradci. Vracím se tam, odkud pocházím. Kdekoliv jsem byl po světě za všechny ty roky, vždycky jsem cítil, že patřím sem na Kladno a jsem rád, že se můžu vrátit domů," řekl Smoleňák po prvním tréninku s Rytíři.

Proti svému bývalému zaměstnavateli se Smoleňák za 13 a půl minuty neprosadil. V nedělním duelu s Mladou Boleslaví už zkušený forvard pálil ostrými. I přes to, že opět naskočil ve čtvrtém útoku, dvěma góly výrazně přispěl k výhře Rytířů 4:3 a prvnímu tříbodovému zisku v sezoně.

"Jsou to důležité body, je to pro nás povzbuzení do další práce," řekl zkušený útočník, jemuž pozice ve čtvrté lajně nečiní sebemenší problém. "Upřímně se necítím na to, že bych musel dokazovat něco někomu nebo sobě. Trenéři ví, co umím, a já jim věřím, že mě dokážou použít tak, abych byl týmu co nejvíce prospěšný. Když mě dají výš, budu rád, když ne, jedeme dál," dodal.

Konec dlouhé série

V kalendářním roce 2023 třineckému útočníkovi Miloši Romanovi dělaly radost pouze týmové úspěchy. Toho individuálního se třiadvacetiletý Slovák dočkal až v neděli, když gólem do sítě Karlových Varů ukončil své padesátizápasové čekání na přesnou trefu. Nutno dodat, že Roman své dlouhé strádání ukončil opravdu stylově.

Běžela sedmá minuta zápasu, když bronzový medailista z olympijských her v Pekingu převzal puk u levého mantinelu, nechal odklouzat obránce Ondřeje Dlapu, vyhnul se i obránci před brankou a zasunul kotouč za zkoprnělého gólmana Vladislava Habala.

"Vybojovali jsme puk na modré čáře a Petr Vrána to dal do útočného pásma. Viděl jsem, že Patrik Hrehorčák jde do brány. Zbytek vznikl už tak nějak instinktivně. Jsem rád, že to tam spadlo," řekl po utkání Roman.

Třinec i díky zásahu dlouho čekajícího střelce uspěl podruhé za sebou a odčinil nevydařené zápasy proti Hradci Králové a Litvínovu, v nichž inkasoval 11 branek.

Hráči týdne

Eduards Tralmaks (Kladno)

Kladno před sezonou mohutně posilovalo. Jedním z posledních hráčů, kteří kádr Rytířů vyztužili, byl Lotyš Eduards Tralmaks, který do středních Čech dorazil z AHL, kde hájil barvy Providence Bruins. Za farmářský celek Bostonu někdejší mládežnický reprezentant odehrál během tří sezon 87 zápasů, místo v NHL si ale nevybojoval. I proto se poprvé rozhodl vyzkoušet evropský hokej.

Aklimatizace na českou extraligu urostlému útočníkovi chvíli trvala, v uplynulém týdnu ale ukázal, že pro Kladno může být nečekaným žolíkem. Ve dvou zápasech nastřílel tři branky a Rytířům výrazně pomohl k důležitým čtyřem bodům a posunu na dvanáctou příčku extraligové tabulky.

Poslední utkání Kladna. Livesport

V pátek na domácím ledě proti Hradci Králové prožil Tralmaks první dvougólový večer v české extralize. Kladno však z jeho příspěvku vytěžilo pouze bod. V neděli na svou trefu navázal i v duelu s Mladou Boleslaví a přispěl Rytířům k prvnímu tříbodovému vítězství v sezoně.

Lotyšský forvard v obou zápasech nachytal brankáře prudkou brzdou na hraně brankoviště. Proti Hradci se díky rychlé změně tempa prosadil v samostatném úniku a v duelu s Mladou Boleslaví při nájezdu z ostrého úhlu našel skulinku na vzdálenější tyči gólmana Jana Růžičky. V devíti zápasech se Tralmaks prosadil čtyřikrát a na startu soutěže je nejlepším kladenským střelcem.

David Cienciala (Pardubice)

Pardubice v týdnu zvládly důležité zápasy s brněnskou Kometou a hradeckým Mountfieldem a nadále zůstávají jediným týmem, který bodoval ve všech dosavadních duelech. Velký podíl na posledních dvou výhrách měl David Cienciala, který oba poslední zápasy zakončil s bilancí (1+1).

Třineckému odchovanci, který v Pardubicích načíná třetí sezonu, v bodovém přísunu nezabránil přesun z prvního útoku do třetího ani změna pozice. V pátek proti Kometě šikovný forvard naskočil na křídle elitní formace po boku Tomáše Hyky a Lukáše Sedláka. V nedělním východočeském derby proti Hradci Králové vedl třetí útočnou formaci s Martinem Kautem a Matejem Paulovičem z pozice centra.

Proti Kometě Cienciala využil přesilovou hru a v závěru vyzval Sedláka ke gólu do prázdné branky. V duelu s Mountfieldem Cienciala vybojoval puk na útočné modré čáře a připravil branku pro navrátilce z NHL Kauta. Dvaasedmdesát sekund před koncem pak pojistil výhru Dynama gólem do prázdné branky.

V úvodních devíti kolech sedmadvacetiletý útočník nasbíral sedm bodů za tři góly a čtyři asistence a je šestým nejproduktivnějším hráčem Dynama.

Daniel Voženílek (Třinec)

V pardubickém dresu se v uplynulém týdnu dařilo třineckému odchovanci Davidu Ciencialovi a za Oceláře válel forvard, který hokejově vyrostl v Pardubicích. Daniel Voženílek ke dvěma výhrám přispěl čtyřmi asistencemi a trochu nenápadně se dostal již na devět kanadských bodů (3+6).

V pátečním utkání s Mladou Boleslaví účastník jarního světového šampionátu čekal na bod až do posledních sekund, kdy připravil trefu pro Martina Růžičku. V neděli proti Karlovým Varům se do statistik zapsal již po devadesáti sekundách, kdy v přesilovce vybídl ke skórování Marka Daňa.

Ve druhé třetině třinecký útočník přidal další dvě gólové nahrávky a se šesti primárními asistencemi drží dělené druhé místo mezi všemi extraligovými hráči. Více branek přímo připravil pouze litvínovský David Kaše, který je zatím na sedmi klíčových nahrávkách vedoucích ke gólu.