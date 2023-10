Pardubice si poradily s Kometou a jdou do čela. Extraliga má nejmladšího střelce

Litvínov v osmém extraligovém kole zvítězil v Karlových Varech a sesadil z čela tabulky Spartu, záhy se před něj ale posunuly Pardubice, které si doma poradily s brněnskou Kometou. V Kladně skóroval za Hradec Králové teprve patnáctiletý Adam Novotný a stal se nejmladším střelcem v historii české nejvyšší hokejové soutěže. Třinec porazil Mladou Boleslav a po dvou porážkách bere tři body, naopak Plzeň v Olomouci natáhla sérii proher už na šest.

Oceláři zlomili nerozhodný stav třemi góly ve třetí třetině, hosté nebodovali potřetí v řadě. Gól a asistenci zaznamenal Libor Hudáček.

Třinečtí trenéři přeřadili Marka Daňa z elitní lajny do druhé a nejlepší střelec minulé sezony už v páté minutě udeřil a otupil dobrý vstup hostí do utkání. Puk mu sice po přihrávce Hudáčka vyletěl do vzduchu, ale pohotově jej baseballovým způsobem dopravil do branky.

Domácím narostla křídla, ale Petr Vrána, který hrál 500. extraligové utkání, i Martin Růžička z dobrých pozic těsně minuli. Po chybě Filipa Pyrochty mohl zvýšit Daniel Kurovský, z úniku ale neprostrčil puk mezi betony Filipa Novotného.

Hosté zapomněli v úvodu druhé třetiny u levé tyčky na Hudáčka, který v gólové šanci nepřehodil beton Novotného. Mladá Boleslav poté převzala iniciativu a Marek Mazanec si poradil s dorážkou Zacharyho Osburna i tečí Davida Dvořáčka. Středočeši přesto v polovině zápasu vyrovnali: Juhamatti Aaltonen využil přesilovou hru už po devíti sekundách z úhlu do odkryté branky, když se k němu odrazil puk od brusle Pavola Skalického.

Statistiky utkání. Livesport

Ocelářům vrátil vedení na začátku třetí třetiny důrazný Hudáček a hostující gólman Novotný se na rozhodčí zlobil, že branku uznali. Vyrovnání měl vzápětí na hokejce před Mazancem osamocený Tomáš Šmerha, ale z dorážky neuspěl. A tak domácí odskočili. Kurovskému v úniku sice utekl při kličce puk, který ale projel Novotnému mezi betony do branky. Oba si souboj zopakovali v 54. minutě, tentokrát z něj vyšel vítězně gólman hostí.

Mazanec podržel Třinec následně při pokusech Aaltonena. Mladá Boleslav se odhodlala už v čase 57:50 ke hře v šesti, ale Růžička zpečetil trefou přes celé kluziště výhru. Domácí kanonýr si oddechl, o chvíli dříve trefil z útočné modré čáry jen tyčku.

V téměř vyprodané KV Aréně se podkrušnohorské derby od úvodního vhazování začalo lépe vyvíjet pro hosty. Hned v úvodu se David Gríger nešťastně srazil se spoluhráčem Tomášem Rachůnkem a chvíli mu trvalo, než se zvedl z ledu. O chvíli později ve třetí minutě vypálil Ondřej Jurčík z vrcholu kruhu a jeho rána prošla poprvé za záda Dominika Frodla.

V 9. minutě při vyloučení Michala Plutnara tečoval v předbrankovém prostoru Janis Jaks nahození Davida Kašeho a hosté rázem vedli o dvě branky. Zaskočení domácí se dostali do zápasu až ve 14. minutě po nenápadné střele Dalimila Mikysky z mezikruží, která proletěla nad lapačkou Zajíčka, který dostal místo Tomka poprvé v sezoně příležitost v brankovišti Vervy.

Litvínov ve své aktivitě nepolevil ani ve druhé třetině, hostující hráči byli u všeho dříve a jejich rychlý přechod do útočného pásma dělal domácí obraně velké problémy. Ve 24. minutě po Plutnarově zaváhání na útočné modré čáře se dostala do přečíslení Nicolas Hlava s Petrem Koblasou, který navýšil vedení Vervy opět na rozdíl dvou branek. Skóroval tak proti bývalému klubu, odkud do Litvínova před sezonou zamířil.

Statistiky utkání. Livesport

O čtyři minuty se opět radoval Litvínov poté, co prudká střela zápěstím Marka Baránka skončila za Frodlem. Karlovarští se snažili s nepříznivým stavem něco udělat. Po Zajíčkově zaváhání ale netrefil odkrytou branku Lukas Zetterberg a neuspěl ani následně Tomáš Redlich.

Litvínov si v závěrečném dějství své vedení s přehledem pohlídal a nepustil Energii k žádnému výraznému tlaku. Všechny závary ve svém obranném pásmu vyřešili důrazní hostující obránci a to, co přes ně prošlo, zlikvidoval Šimon Zajíček.

V sestavě domácích se poprvé objevil útočník Radek Smoleňák, který se do mateřského klubu vrátil v týdnu právě z Hradce Králové. Východočeši naopak premiérově nasadili mladičkého forvarda Adama Novotného, který se stal historicky šestým nejmladším hráčem v soutěži.

V úvodu byli aktivnější Rytíři, hostující brankář Henri Kiviaho ale výraznější šance likvidovat nemusel. V 7. minutě byl vyloučený Smoleňák, z brejku se ale prosadili domácí. Jejich radost však trvala krátce. Rozhodčí gól Tomáše Plekance po kontrole u videa neuznali s odkazem na kontakt Devena Sideroffa s finským brankářem. Vyloučili ale Olivera Okuliara za faul na kanadského útočníka, jehož střelu Plekanec dorážel.

Statistiky utkání. Livesport

Bezbrankový stav se změnil až ve 23. minutě, kdy Martin Procházka obral o puk Christopha Lalancettea a překonal Kiviaha. O 81 sekund později již vedli domácí 2:0. Jakub Klepiš našel před brankou volného Eduardse Tralmakse a lotyšský útočník nezaváhal. Stejně jako Procházka si připsal druhý gól v sezoně.

Dvě inkasované branky Východočechy nabudily a výrazně přidali v útoku. A podařilo se jim vyrovnat. Nejprve se prosadil pohotovou dorážkou debutující Novotný, jenž se tak stal nejmladší střelcem v extraligové historii a poté překvapil Landona Bowa v kladenské brance střelou z téměř nulového úhlu Okuliar. Slovenský reprezentant skóroval již posedmé v sezoně.

Středočeši v závěru druhé třetiny začali být opět nebezpeční v útočném pásmu a ve 44. minutě se dostali i do vedení. V bleskově využité přesilové hře si druhý gól v utkání připsal Tralmaks. Hradečtí ale dokázali rychle odpovědět a pohotově zakončující Marek Zachar vyrovnal.

Oba týmy mohly rozhodnout v početních výhodách, čtvrtou branku ale přidat nedokázaly. Došlo tak na prodloužení, které ukončil 13 sekund před možným koncem Lalancette.

Začátek úvodní třetiny příliš hokejové krásy nenabídl a obě mužstva se soustředila zejména na obranu. Prolomit bezbrankový stav dokázal až Kryštof Hrabík během přesilové hry, kdy úspěšně tečoval nahození Petra Zámorského od modré čáry. Olomouc však ještě do přestávky dvakrát odpověděla a otočila vývoj zápasu na svoji stranu. Nejdříve se tvrdou střelou z levé strany prosadil obránce Dalibor Řezníček a vzápětí přidal druhou branku Michal Kunc přesnou střelou do horního rohu branky Samuela Hlavaje.

Po dvou minutách druhé části navíc domácí přidali třetí branku. Přesnou střelou nad betony Hlavaje se z levého kruhu prosadil Aron Chmielewski a vstřelil svou první branku v olomouckém dresu. Plzeň poté měla několik náznaků šancí, ale největší příležitost v dalším průběhu neproměnil domácí Jan Knotek, který sám před Hlavajem trefil jen přesouvajícího se plzeňského brankáře. Plzeň toho ještě před druhou sirénou využila ke snížení, prosadil se Tomáš Mertl.

Statistiky utkání. Livesport

Ve třetí třetině Plzeň stupňovala svůj tlak, jenže poctivá olomoucká obrana hosty do vyložených šancí nepouštěla a méně nebezpečné pokusy pochytal Branislav Konrád. Hosté sáhli dvě minuty před koncem základní hrací doby ke hře bez brankáře, ale vstřelit vyrovnávací branku se jim nepodařilo. Hanáci zabrali po čtyřech porážkách za sebou, Plzeň prohrála pošesté v řadě a uzavírá tabulku.

První velkou šanci měli hosté, když ujel Martin Kohout, ale brankář Roman Will jeho zakončení přečetl. Do vedení šlo Dynamo v 8. minutě po akci prvního útoku, při které Lukáš Sedlák našel před brankou Tomáše Hyku. Následovala postupně přesilovka na každé straně, když dvouminutové vyloučení obstarali brankáři.

Pardubický Will za vyhození puku a brněnský Dominik Furch za hrubost. Pardubickou početní výhodu využil v 15. minutě obránce Martin Bučko, jenž po nabídce Lukáše Radila dělovkou mířil přesně. V další příležitosti se objevil Tomáš Vondráček, který trefil Furcha.

Ve druhém dějství nejprve hosté nevyužili přesilovku. V zajímavé akci na druhé straně našel Tomáš Zohorna přihrávkou Roberta Kousala, ale ani on Furcha nepřekonal. Pardubičtí se radovali ve 28. minutě, kdy využili podruhé v utkání přesilovku. Střelou z prostoru kruhu David Cienciala zvýšil na 3:0. V tu chvíli nic nenasvědčovalo tomu, že za necelých pět minut bude vyrovnáno.

Hned vzápětí totiž Willa překvapil Daniel Gazda a překonal pardubického brankáře poprvé. Ve 31. minutě už Kometa prohrávala jen o gól, když souhru Brna zakončil Steve Moses. A hosté pak ještě využili přesilovku. Střelu Jakuba Fleka gólman Will vyrazil, ale volný Lukáš Cingeľ dorážel do odkryté branky. Domácí trenér Václav Varaďa reagoval oddechovým časem a proslovem k týmu na střídačce.

Statistiky utkání. Livesport

Východočeši se ve třetí třetině chtěli vrátit zpět do vedení, ale nadějné šance nevyužili Kousal a Tomáš Urban. Až ve 49. minutě se měnil stav, když Hyka našel najíždějícího Petera Čerešňáka a slovenský obránce upravil na 4:3 pro Pardubice.

Ani Kometa nechtěla odjet z Pardubic s prázdnou, před Willa si najel i Marek Ďaloga, ale vyrovnat nedokázal. Devadesát vteřin před koncem třetí třetiny odvolali hosté brankáře, jenže bez úspěchu. Sám na prázdnou branku potom jel Sedlák a uzavřel na 5:3 pro Pardubice.