Plzeň ukončila sérii porážek, Sparta padla. Kladno poprvé za tři body, derby pro Pardubice

Plzeň v devátém kole extraligy přerušila sérii šesti porážek, když si doma si poradila s Vítkovicemi 1:0, jediný gól dal Tomáš Dujsík. Sparta nestačila na Liberec a prohrála druhý z posledních tří zápasů, Bílí Tygři potřetí za sebou zvítězili. Kladno poprvé v sezoně získalo všechny tři body, v 58. minutě rozhodl svým druhým gólem Radek Smoleňák. Kometa v prodloužení přetlačila Olomouc a ovládla čtvrtý z posledních pěti zápasů. Osmou výhru za sebou zapsal Litvínov, který si poradil s Českými Budějovicemi. Hlavní nedělní magnet v podobě prvního východočeského derby sezony ovládly Pardubice.

Domácí brankář Dominik Pavlát si díky 31 zákrokům připsal první čisté konto v sezoně. Ostravané zaznamenali šestou prohru z posledních sedmi duelů.

Domácí sice začali aktivněji, ale brzy převzali iniciativu lépe kombinující hosté. Již ve čtvrté minutě musel Pavlát zastavit střelu nekrytého Petra Fridricha z dobré pozice a plzeňský gólman si poradil i s průnikem Marka Kaluse zpoza branky.

Indiáni pořádně ohrozili Lukáše Klimeše až ve 13. minutě, kdy paradoxně ve vlastním oslabení tísněný Jakub Pour zakončil svůj únik příliš slabě. Poté po šikovné přihrávce Petera Muellera netrefil odkrytou branku Roberts Bukarts a po dalším zaváhání domácí defenzivy před koncem první třetiny Dominik Lakatoš zblízka neprostřelil Pavláta.

Domácí na začátku prostřední části nevyužili početní výhodu a přes jejich snahu o častější střelbu byli blíže vedoucímu gólu hosté. Jenže Bukarts tváří v tvář Pavlátovi neuspěl. Indiáni se přes důraznou obranu hostů prosazovali obtížně, nevyšla jim ani další přesilovka. Naopak po polovině utkání se štěstím přečkali šanci Jakuba Kotaly po rychlém brejku. Jinak hosté spolehlivě odolávali platonickému náporu soupeře.

V úvodu závěrečné dvacetiminutovky Vítkovičtí promarnili přesilovou hru a za chvíli je při zakončení Filipa Jansy z prostoru mezi kruhy zachránil jen skvělý zákrok Klimeše. Ve 48. minutě se už domácí radovali, když rána Dujsíka z pravého kruhu propadla až do sítě. Zkušený bek se trefil poprvé v sezoně i v plzeňských barvách.

Vzápětí mohl vedení navýšit Jan Schleiss, táhlou střelou však trefil jen pravou tyčku. Hosté zareagovali náporem, v největší příležitosti neuspěl dorážející Lakatoš. Jenže v 57. minutě zbrzdil svůj tým faulem Juraj Mikuš a krátká hra Vítkovic bez brankáře už přes několik nebezpečných pokusů Pavláta o první nulu v ročníku nepřipravila.

Jako první ohrozil libereckého gólmana Dávida Hrenáka střelou z pravého kruhu Josh Kestner, ale z vedení se v čase 3:20 radovali hosté. Jakub Rychlovský našel bekhendem na levém kruhu Ivana, který trefil přesně protější horní roh branky Jakuba Kováře.

Bílí Tygři se ubránili při trestu Jakuba Dvořáka a sami se neprosadili při vyloučení Davida Němečka. Hostující Jaromír Pérez však strávil v 17. minutě na trestné lavici už jen 23 sekund. Michal Kempný si vyměnil puk s Michalem Řepíkem a tvrdou ranou pod horní tyč nedal libereckému brankáři šanci reagovat.

V úvodu druhé části nepřekonal Kováře z přečíslení Jayce Hawryluk. Liberec byl i nadále v prostředním dějství aktivnější i nebezpečnější a dočkal se opětovného vedení v 30. minutě jen tři sekundy po vypršení trestu domácího Ondřeje Najmana.

Jeho mladší bratr Adam našel před brankou nepokrytého T.J. Melancona, který se zapsal mezi střelce potřetí v sezoně. Vyrovnat mohl v přesilovce Kestner, ale nezamířil přesně.

Také na startu závěrečného dějství byl Liberec střelecky aktivní. Náskok zvýšili Bílí Tygři v 45. minutě v době, kdy se do chvilkového tlaku dostala Sparta. Z brejku nabídnul Hawryluk puk Adamovi Najmanovi, který z levého kruhu zamířil k protější tyči.

Hosté vzápětí odolali náporu domácích při Pérezově čtyřminutovém vyloučení. Hrenáka potom nepřekonali ani Vladimír Sobotka či Vojtěch Mozík. V 53. minutě mohl zvýšit náskok Bílých Tygrů Hawryluk, ale jeho blafák do bekhendu vykryl pravým betonem Kovář. Sparta se marně tlačila za snížením a v čase 57:47 po Němečkově zaváhání na útočné modré čáry při power play dovezl puk do prázdné branky Tomáš Filippi.

Bruslaři začali aktivně a od prvního vhazování si vytvořili převahu. Do vedení se dostali v šesté minutě, kdy Juhamatti Aaltonen za čtyři sekundy využil první přesilovou hru a připsal si třetí gól v soutěži.

Hosté poprvé prověřili brankáře Jana Růžičku až v deváté minutě, o minutu později se jim ale podařilo vyrovnat. Obránce Martin Pláněk zaváhal na útočné modré čáře a Antonín Melka pohotovou dorážkou zakončil přečíslení dva na jednoho. Rytíře vyrovnání povzbudilo a Eduards Tralmaks je posunul do vedení, když překvapil mladoboleslavského gólmana zakončením z úhlu.

Středočechy dvě inkasované branky poznamenaly a Kladno převzalo aktivitu. Ještě ve druhé části mohli hosté svůj náskok navýšit při vyloučení Zacharyho Osburna, ale podařilo se jim to až ve 24. minutě, kdy potrestal vyloučení Aleše Čecha pohotově tečující Smoleňák. Hostující útočník si ve druhém zápase po příchodu z Hradce Králové připsal premiérový gól.

Mladoboleslavské vrátila do hry přesilová hra a druhé vyloučení Tralmakse, které potrestal Filip Pyrochta. Vyrovnat mohl Pavol Skalický, ve velké šanci jej však vychytal Adam Brízgala. Odpovědět mohl Jiří Ticháček, ale závěr druhé třetiny patřil domácím. Srovnat mohl Aaltonen, jenže kladenský gólman jeho trestné střílení zastavil. Ve 38. minutě sice Brízgalu prostřelil Pyrochta, opora Rytířů ale stihla puk zastavit na brankové čáře.

Tlak domácích nenarušila ani druhá přestávka. Výborný Brízgalův zákrok zabránil ve vyrovnání Róbertu Lantošimu, Kladno ale doplatilo na vyloučení. Hosté přestáli 43 sekund dlouhé oslabení tři na čtyři, krátkou hru soupeře v pěti proti třem, v klasické početní výhodě ale vyrovnal v 51. minutě Osburn, který si tak připsal premiérový gól v mladoboleslavském dresu.

Kladno sice následně nevyužilo přesilovou hru, tříbodového zisku se ale nakonec poprvé v sezoně dočkalo. Rytířům ho zajistil druhým gólem krátce po skončení výhody Smoleňák.

Kometa zahájila moravský souboj aktivně, výborným bruslením a rychlou kombinací se dostávala do obranné třetiny Hanáků, kteří však byli na tento způsob hry připraveni a uzamkli prostor před Branislavem Konrádem. Do ojedinělé šance se dostal Jakub Flek, ale olomoucký brankář jeho ránu vyrazil.

Hostům mohla svitnout naděje na vedoucí gól při přesilové hře, která se jim však nepovedla. Největší šanci při nerovnovážném počtu hráčů na ledě měl opět Flek, ale i další minisouboj vyhrál olomoucký brankář. Největší šanci v jinak nepřesné první třetině měl olomoucký Jakub Navrátil, který po rychlém brejku prvního útoku trefil horní tyčku branky Dominika Furcha.

Ve druhé třetině dlouho dominovaly obrany v čele s oběma brankáři. Útočné vozby obou týmů nedokázaly proměnit ani přesilové hry a tak se skóre měnilo až v závěru druhého dějství. Nejprve Kometa zúročila svůj narůstající nápor a po rychlé kombinační akci poslal puk za Konráda Adam Zbořil, který skóroval poprvé v sezoně.

Brno však vedení dlouho neudrželo. Olomouc se prosadila po ojedinělém útočném výpadu, kdy se přesně k tyči Furchovy branky trefil Lukáš Kucsera. Ve třetí třetině se obraz hry nezměnil. Brňané byli aktivnější, jenže marně, a mnohdy i složitě, hledali cestu, jak se přes modrou čáru dostat před Konráda. Když už se to Kometě podařilo, trefil Kristián Pospíšil tyčku a Steve Moses z dorážky minul.

Olomouci sázka na poctivou obranu vycházela. K tomu přidala občasné výpady a po jednom z nich a nedůrazu brněnské defenzívy poslal Hanáky do vedení Michal Kunc. Brňany postavila na nohy dvojnásobná početní výhoda, v níž se pátým gólem v ročníku prosadil obránce Daniel Gazda a necelých sedm minut před koncem základní doby vyrovnal na 2:2. Vítězný gól měl na holi Lukáš Cingeľ, ale Konrád další z minisoubojů s brněnskými útočníky zvládl a poslal tak duel do prodloužení.

V něm dostalo Brno možnost trestného střílení v čase 61:08, Pospíšil jej sice proměnil, ale sudí gól odvolali, neboť Konrád se dotkl puku před tím, než jej brněnský střelec poslal do sítě. Vzápětí hrála Kometa přesilovku, těsně před koncem dvouminutové výhody propálil Konráda Jan Ščotka a jeho první gól v sezoně zajistil Brnu výhru.

Zdravotní problémy nepustily do branky Karlových Varů Dominika Frodla, a tak si první start v sezoně připsal Vladislav Habal, který už po 90 sekundách inkasoval. Přesilovou hru využil Marko Daňo, když doklepl do odkryté branky puk odražený od zadního mantinelu po střele Martina Marinčina. Hosté vyrovnali v sedmé minutě. Dávid Gríger nejdříve tečoval a následně dorazil střelu Tomáše Bartejse za záda Marka Mazance.

Už za 25 sekund Třinec opět vedl po oku lahodící akci Miloše Romana. Domácí útočník si položil při průniku z levé strany na led Ondřeje Dlapu i Habala a bekhendem skóroval do prázdné branky. Roman se v extralize trefil poprvé od 30. prosince 2022, jeho gólový půst trval 50 zápasů.

Obhájce titulu pak udeřil ve 25. minutě i ze své druhé přesilové hry: Andrej Nestrašil se z pravého kruhu trefil ke vzdálenější tyči. Čtvrtý gól Ocelářů měl na hokejce Daniel Kurovský, když jej v přečíslení dva na jednoho ideálně uvolnil Viliam Čacho. Habal se ale stačil bleskově přesunout a se štěstím puk udržel před brankovou čárou. Domácí přesto vedli po dvou třetinách o tři góly, když Martin Růžička vymetl horní růžek branky. Před odchodem do kabin ještě hostující David Kofroň trefil tyčku.

Na začátku třetí třetiny odmítl drama Dalimil Mikyska, který z mezikruží těsně minul pravou tyč. Vzápětí domácí sehráli ukázkově brejk dva na jednoho. Čacho po přihrávce Kurovského zvolil kličku do protipohybu Habala a vstřelil svůj první extraligový gól. Mazanec se ještě v závěru dvakrát vyznamenal. Nejdříve zneškodnil Vítu Jiskrovi v 57. minutě trestné střílení, když jeho střelu ukryl do lapačky. Poté si poradil i se sólovým únikem Kofroně v oslabení.

Litvínov do zápasu vletěl, lépe bruslil a vynutil si tlak. Gólová dorážka Lukáše Válka už v šesté minutě po závaru tak byla jen logickým vyústěním jeho převahy. Chvíli před polovinou první třetiny mohl Motor srovnat, jenže jeho kapitán Milan Gulaš sólový nájezd nevyužil, zazvonil jen na horní tyčku.

A tak Severočeši znovu udeřili, trefil se Válek. Navrátilec z Litoměřic tentokrát dostal od Jindřicha Abdula ideální pas ke druhé tyčce a puk zametl do sítě, než se brankář Dominik Hrachovina stačil přemístit. Na konci první třetiny se strhla hromadná bitka. Po ní dohrál domácí Radim Šalda, který shodil rukavice a dostal trest do konce utkání.

Ve druhé části zápasu Motor dvakrát snížil, ale domácí pokaždé rychle odpověděli. Na trefu Mikuláše Hovorky z dálky reagoval za 101 sekund dorážkou Nicolas Hlava, když předtím soupeře rozvrátili zdařilou souhrou bratři Kašové. Českobudějovičtí se znovu nadechli a v oslabení využil přečíslení Jan Ordoš střelou nad lapačku Mateje Tomka. Litvínovu stačily pouhé čtyři sekundy, aby úder vrátil. Po buly ve středovém kruhu vzal puk Ondřej Kaše, po křídle vletěl před branku a tvrdou ranou rozjásal diváky.

Hosté se však nevzdali a jen 38 sekund po startu třetí třetiny znovu snížili na rozdíl jediného gólu. Neúnavný kapitán Gulaš si od mantinelu sjel mezi kruhy a ostrou střelou překonal Tomka. Z řady šancí na obou stranách už však další gól nepadl. A to navzdory tomu, že Jihočeši poslední dvě a půl minuty dohrávali v početní výhodě, kterou v závěru po odvolání brankáře ještě zvýraznili.

Rozhodující náskok získali hosté za stavu 1:1 ve druhé třetině, kdy poprvé po svém návratu do Česka skóroval i útočník Martin Kaut. Hráče s 56 starty v NHL dosud nepustily do hry zdravotní potíže. V obnovené premiéře za Dynamo ho trenér Václav Varaďa postavil do třetí formace, nejvíc však domácí obranu zlobil pozměněný první útok s Robertem Říčkou na křídle. Právě Říčka v osmé minutě po nahrávce Lukáše Sedláka trefil tyčku branky Patrika Bartošáka.

Na druhé straně měl v pokračující sekvenci velkou možnost Christophe Lalancette, jenže zblízka Romana Willa neukličkoval. Kaut potom v první přesilové hře špatně trefil puk před odkrytou brankou, ale i tak šli aktivnější Pardubičtí do přestávky s vedením, když střelu Ondřeje Vály přesně sklepl Tomáš Zohorna. Rozhodčí po delší konzultaci potvrdili, že nehrál vysokou holí.

Tým Mountfieldu po šesti minutách druhé třetiny vyrovnal. Dvojnásobnou početní výhodu zhodnotil Lalancette, k němuž se odrazila střela Jeremieho Blaina od zadního mantinelu. Domácí už vkládali do hry větší emoce, jako by si v pravou chvíli uvědomili, že extraligového favorita mohou zdolat jen s enormním úsilím.

Přesto ale zlomová pasáž utkání přinesla dvě branky v hradecké síti. V premiéře se krásně trefil Kaut, jehož střela prošla mezi nohama obránce Bohumila Janka, i proto ji Bartošák viděl později. Osm sekund před sirénou navíc na třetí pokus dorazil puk za čáru Tomáš Vondráček, který předtím ještě neproměnil samostatný únik.

Domácí si i na začátku třetí části pomohli využitou přesilovkou, v níž od modré čáry prostřelil zástup hráčů obránce Blain. Dynamo potom jednobrankový náskok vyloženě bránilo a v pěti rivala do šancí téměř nepouštělo. Willa polekala snad jen střela Davida Šťastného, v kooperaci s obranou zastavil dvojí šanci Janka. Jakmile domácí trenéři odvolali Bartošáka na střídačku, střelou přes dvě pásma definitivně rozhodl David Cienciala.