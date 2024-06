Polášek se stěhuje z mistrovského Třince do Litvínova, Voženílek má nabídky z NHL

Obránce Adam Polášek (32) odchází z mistrovského Třince do Litvínova. Oceláře opouští také bek Petr Šenkeřík (33) a kanadský útočník Adam Helewka (28). V jednání je i zahraniční angažmá ofenzivní třinecké opory a mistra světa z Prahy Daniela Voženílka (28), který má i nabídky z NHL. Uvedl to klubový web Ocelářů.

Polášek zamířil do Třince před uplynulou sezonou ze Sparty, teď opět mění dres. "Chtěli jsme ještě více vyztužit obranné řady a rozhodli jsme se pro Adama. Jde o velmi zkušeného beka s bohatou kariérou, proto věříme, že nám pomůže na ledě i v kabině. Nadále ještě hledáme ofenzivního beka s velkým využitím v přesilových hrách," řekl klubovému webu litvínovského klubu sportovní manažer Tomáš Vrábel.

Polášek si v sezoně připsal ve 49 zápasech základní části sedm bodů za dvě branky a pět asistencí. V 15 duelech play off zaznamenal jednu přihrávku. Celkem má v extralize, v které oblékl i dres mateřských Vítkovic, na kontě 426 zápasů a 159 bodů za 51 branek a 108 asistencí.

V roce 2010 jej v 5. kole na 145. místě draftoval Vancouver, ale do NHL se nedostal. Nastupoval v AHL za celky Chicago Wolves a Utica Comets a v ECHL za Kalamazoo Wings. Má za sebou také působení v KHL v Novosibirsku, Soči a Nižněkamsku a ve Finsku hájil barvy Tappary Tampere. Účastník olympijských her v OH v Pchjongčchangu a mistrovství světa Dánsku v roce 2018 sehrál za český národní tým 52 utkání s bilancí 18 bodů za čtyři góly a 14 asistencí.

"Adam Polášek reprezentoval národní mužstvo na olympiádě i na mistrovstvích světa, má více než 500 startů v extralize, a navíc má velice dobré parametry. Jsme moc rádi, že se nám ho podařilo získat do Litvínova," uvedl generální ředitel Pavel Hynek. "Do litvínovské kabiny chci přinést zkušenost a vítěznou mentalitu. Těším se na další výzvu," prohlásil Polášek.

"Adam Polášek splnil přesně to, kvůli čemu do Třince přicházel. Moc mu za jeho služby děkujeme a přejeme hodně štěstí v dalším angažmá," prohlásil sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Z Třince odchází i Helewka a Šenkeřík

S Třincem se loučí i dvě lednové akvizice. Šenkeřík přišel z Banské Bystrice a v základní části stihl jen tři utkání za Oceláře a v šesti se představil v prvoligovém Frýdku-Místku. V play off ale odehrál za šampiona bývalý hráč Komety Brno, Zlína, Slavie, Vítkovic, Karlových Varů či Českých Budějovic 14 utkání a připsal si jednu přihrávku.

Helewka přišel z finského celku SaiPa Lappeenranta. Ve 24 duelech za Oceláře včetně play off nasbíral 10 bodů za pět tref a stejný počet přihrávek. "Petrovi i Adamovi rovněž děkujeme za jejich služby. Přišli až ve finiši základní části, oba ale odcházejí jako mistři. Přeju jim všechno dobré v další kariéře," podotkl Peterek.

Náhradu bude zřejmě muset hledat za Voženílka, který se po svém příchodu do Třince v roce 2022 z Českých Budějovic podílel na zisku dvou mistrovských titulů. "Aktuálně probíhají jednání. Vožuch projevil zájem se v kariéře posunout. Má několik nabídek z Evropy i NHL. Je pravděpodobné, že v Třinci pokračovat nebude," dodal Peterek.