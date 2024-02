Pospíšil vyzdvihl touhu po úspěchu a chválil Furcha: Před ním chcete hrát každý zápas

Slovenský útočník Kristián Pospíšil (27) potvrdil formu posledních týdnů a dvěma góly ve třetí třetině otočil předehrávku 42. kola Tipsport extraligy ve výhru Komety v Litvínově 3:2. Brňané se tak v boji o přímý postup do čtvrtfinále přiblížili právě čtvrté Vervě na rozdíl dvou bodů. Podle Pospíšila stojí za osmi výhrami Komety z posledních devíti utkání týmová touha po úspěchu.

"Myslím, že je to chuť po vítězství. Víme, že prosinec jsme měli takový, že jsme chtěli ještě možná víc než teď, měli jsme dobré zápasy, které jsme mohli vyhrát, ale až v lednu se to přiklonilo k nám. Karma se někdy otočí na naši stranu, protože si za tím jdeme," řekl Pospíšil novinářům.

V posledních 11 duelech nasbíral 14 bodů za devět branek a pět asistencí. "Je to týmem i mnou. V prosinci jsem měl někdy i deset střel, nepadlo mi to tam, i kdyby udělal nevím co. Teď cítím, že to stojí při mně. Mám pocit, že pomáhám týmu a věřím, že se to do play off bude stupňovat," řekl Pospíšil.

Litvínov je nejúspěšnějším domácím týmem sezony. Před vlastním publikem ve 23 duelech prohrál teprve pošesté a počtvrté vyšel naprázdno. "Nebylo to vůbec jednoduché. Víme, že se tady hraje těžce. Je to prostě jiné hřiště. Ale chtěli jsme tu zvítězit a šli jsme si za tím," uvedl bronzový medailista z předloňských olympijských her v Pekingu.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

"Podali jsme trošku jiný výkon. Věděli jsme, že musíme hrát zodpovědněji, protože mají velmi dobré protiútoky. Ale skvělý Dominik (Furch), když jsme udělali chybu, tak nás neskutečně podržel a dal nám šanci na vítězství. Každý zápas, co nastoupí, tak máme neskutečnou podporu, je to brankář, před kterým chcete hrát každý zápas," pochválil brněnského gólmana, který odchytal třetí zápas po dvouměsíční absenci.

Na konci první třetiny Furch sice za stavu 1:0 pro Kometu inkasoval, ale vyrovnání se nekonalo, protože před střelou beka Denise Zemana do odkryté branky byl sražen Nicolasem Hlavou. "Neviděl jsem to ze střídačky, ale Dominik není typ, který by tam sebou házel. Věděl jsem, že se určitě něco stalo, ale víme, že když je hráč natlačený a je to neúmyslně, tak gól je. Bylo nějaké napětí. Jsem rád, že gól nebyl," doplnil odchovanec Zvolenu.

Pospíšil nejdříve ve 46. minutě vyrovnal na 2:2 střelou z pozice mezi kruhy po vyhraném vhazování Andreje Kollára. "Já se vždycky snažím najít tu linii, kam by to mohlo přijít. Koláč neskutečně vyhrál čisté buly a já jsem se snažit to jen trefit. Určitě to není tak jednoduché, že přijdeme a dáme z každé strany gól. Chce to být ve správný čas na správném místě a dnes to vyšlo," okomentoval Pospíšil nacvičenou situaci.

V čase 55:28 vyřešil přečíslení individuálně a překonal Šimona Zajíčka z pravého kruhu pokusem na lapačku. "Každá situace je jiná. Dnes prostor na nahrávku moc nebyl. Snažil jsem se ho překvapit, že jsem naznačil, že vystřelím na vyrážečku a docela mi na to skočil," pochvaloval si Pospíšil.

Svou roli v utkání nepřeceňoval. "Jsem rád, že pomáhám týmu i mými góly a body. Ale je to o týmovosti. Je jedno, kdo dá gól. Teď bod opravdu potřebujeme, chceme uhrát první čtyřku a jít z té pozice do play off. Myslím, že každý zápas je důležitý. Máme jich ještě hodně do play off. Neznamená, že když jsme dnes vyhráli, že tam automaticky budeme. Musíme pokračovat a být soustředění na každý zápas," konstatoval Pospíšil.