Datové zrcadlo extraligy: Co pro Pardubice znamenají Sedlák s Kautem a jejich zranění?

Hokejové Pardubice zasáhly pár týdnů před play off špatné zprávy. Zranili se jim totiž dva eliní útočníci Lukáš Sedlák (30) a Martin Kaut (24), kteří mají podle zpráv z tábora Východočechů lehčí obtíže v dolní polovině těla. Lídr extraligy vítězí i bez nich, ovšem teprve páteční duel s prozatím druhou Spartou ukáže, jestli se dokáží obejít i ve vypjatých duelech. Analytická data dávají razítko na tvrzení, že oba jsou pro tým naprosto klíčoví.

Po dvou utkáních proti outsiderům se shodným výsledkem 3:1 (Kladno, Plzeň) se z pohledu týmu nedá mluvit o zrovna nejpřesvědčivějších výkonech. Navíc ve středu chyběl v sestavě i další útočník s reprezentačním potenciálem Adam Musil.

Kaut nastupoval v Pardubicích povětšinou ve třetí formaci a byl možná trochu ve stínu ostatních hráčů, navíc do sezony naskočil kvůli zranění nohy s měsíčním zpožděním. V novém roce se však rozjel, bodoval až na duel s Kometou ve všech zápasech. Zároveň je třetím nejvytěžovanějším (podle průměrného času) útočníkem Dynama při oslabení (1:51 na utkání). V něm nepředváděl špatné výkony (sedm inkasovaných gólů s jeho účastí na ledě), ovšem stejně jako celé mužstvo si při početní nevýhodě nevede výrazně dobře ani výrazně zle.

Vedení Dynama se rozhodlo náhlou ztrátu při této herní situaci pokrýt stáhnutím Tomáše Vondráčka z hostování ve Vítkovicích anebo také v posledních zápasech variantou, kdy dost času v oslabení dostával Richard Pánik. I když využití slovenského pointmakera je spíš v útočné třetině, než aby ho trenéři vysilovali při oslabení. Zvlášť, když právě výpadek v ofenzivě budou muset řešit víc. Kaut totiž má významnou roli i v přesilovce, v níž průměrně absolvuje na ledě dvě a půl minuty na zápas a za tento úsek je nejproduktivnějším hráčem Pardubic na 60 minut hry (9,66).

Navíc má v týmu druhý nejlepší průměr bodů na 60 minut hry ve všech situacích (3,57). Což jej v rámci extraligy dokonce řadí na čtvrté místo, přičemž první dva muži této statistiky, třinečtí Libor Hudáček a Marko Daňo, odehráli kvůli zranění skoro o polovinu méně zápasů. Čili se jejich vysoké číslo vypočítává z daleko méně odehraného času, a tak jsou v jisté výhodě.

Hned za nimi je v pořadí Sedlák, jeden z nejlepších (ne-li nejlepší) hráčů v extralize. Jeho celková produkce na 60 minut činí v průměru 3,60 bodu. Zranění tohoto forvarda je možná o to bolestivější, že to byl centr první formace, tedy nepsaný lídr týmu.

Se zraněním Adama Musila se navíc Pardubicím výrazně zúžily možnosti, jak oba nahradit. Stejně jako Kaut plní Sedlák zásadní roli v přesilovkové sestavě, kde je nejvyužívanějším hráčem týmu (průměrně 2:51 minut na zápas). Je v ní druhým nejproduktivnějším hráčem Dynama co se týče bodů (6+9) i jejich produkce na 60 min hry (8,55). V této statistice jsou oba zranění hráči na samé špičce extraligy.

Zohorna jako záskok?

Vedení klubu se rozhodlo, že absenci zvládne vyřešit z vlastních zdrojů a stáhlo z hostování Vondráčka, Urbana a Rohlíka. Ti určitě nenahradí bodový přínos elitních útočníků. Spíš zaplní místa na nižších pozicích v sestavě. A pomůžou tomu, aby se mohli posunout zase jiní hráči výš. Pozice prvního centra zatím padla na Tomáše Zohornu.

Ten ví, jak táhnout tým a dokáže být produktivním útočníkem (aktuální sezona 4+18), nicméně v tomto ročníku spíš zastával jiné povinnosti. A navíc tolik bodů, kolik má aktuálně Sedlák (38), zaznamenal jako maximum jen ve dvou sezonách. S prozatímní produkcí 1,81 bodu na 60 minut hry by se měl zlepšit, podobně jako při přesilovce, v níž má odehráno podobně minut jako Sedlák, ovšem posbíral jen dva body za dvě asistence.

Navíc pokud padne víc odpovědnosti na Zohornu, který už teď je výrazně nejvyužívanějším útočníkem Dynama (18:16 min na zápas, Sedlák 17:06), další zranění by pro tým bylo kritické. Těžko čekat, že by Sedláka mohl nahradit navrátilec Rohlík nebo Poulíček, ale zároveň se dá tušit větší posun sestavou všech centrů níž v sestavě a také to, že budou muset vyplnit čas, který předtím měl Zohorna.

Řešení z vlastních řad pomůže situaci určitě krátkodobě a je-li zranění Sedláka na kratší dobu, bude to Pardubicím stačit. S Kautovou pozicí by to mohlo být jednodušší. Jeho hru na oslabení by měli obsadit hráči, kteří jsou níž v sestavě. To by mělo rozvázat ruce Pánikovi a bude víc hrát v početní výhodě. Zároveň by mělo být cílem opět střelecky probudit Roberta Říčku, jenž v období od 20. prosince získal jediný bod za gól proti Třinci. Jinak mlčí. Právě on je vhodným kandidátem na to aspoň z části nahradit produkci Sedláka a Kauta v přesilovce.

Pardubice se rozhodly v den uzávěrky přestupů přivést brankáře a obránce. Útočník zjevně nebyl jejich prioritou, a to ani po zraněních klíčových hráčů. Navíc těžko mohly najít aktuálně na trhu hokejistu, jako je Sedlák. Při velkém zbrojení Sparty jejich tahy mohly mírně vyblednout. Nasvědčují však tomu, že zdravotní problémy obou hvězd nebudou dlouhodobého rázu a vedení věří, že je na krátkou dobu může nahradit.