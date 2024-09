Postava se zbavil nervozity a dočkal se prvního vítězství. Tlak si nemůžu připouštět, řekl

Brněnský brankář Michal Postava (22) si ve svém druhém startu v extralize dočkal premiérové výhry, spolehlivým výkonem pomohl Kometě k vítězství na ledě Hradce Králové. V rozhovoru s novináři řekl, že oproti debutu proti Liberci se zbavil nervozity.

Postava přišel do Brna v letní přestávce, šanci mezi českou elitou si vysloužil skvělými výkony v prvoligovém Přerově. "První výhra je pěkná. Počítám, že to v kabině budu mít asi lehce dražší," usmíval se Postava po vítězství Komety 2:1. "Doufám, že to takhle půjde dál a budu se odrážet jenom nahoru," doplnil.

Psychicky mu pomohl už úvodní duel proti Bílým Tygrům. Ač v něm ještě k bodům nepomohl, výkonem při debutu zaujal. "Musím uznat, že v prvním zápase jsem byl nervózní. Premiéru už jsem chtěl mít za sebou. Pak už jsem se oklepal a teď jsem se dostal do tempa, které bych chtěl," kvitoval Postava.

Statistiky utkání. Livesport

Brankářské tempo v utkání proti Mountfieldu chytl hned v úvodní třetině, kdy si domácí vytvořili řadu velkých možností. "Řekl bych, že první třetina i rozhodla. Stav 1:1 pro nás byl ideální, nedostali jsme další góly, které by nás položily. Byl to vyrovnaný zápas, oba týmy měly šance a jsem rád, že jsme nakonec dali gól navíc," řekl Postava k rozdílové brance Lukáše Cingela ze 30. minuty.

Vedení 2:1 pak už Jihomoravané bránili výborně a přes emoce ve třetí části ho udrželi do konce. "Řekli jsme si, že už nechceme zbytečně propadávat jako na začátku. Chtěli jsme se soustředit hlavně na to, abychom nedostali gól, a nějaké šance se objeví," popisoval brankář, jenž byl v utkání Kometě oporou. "Každým zákrokem se můžu posouvat a víc a víc si věřit," komentoval skromně.

V minulém ročníku ovládl brankářské statistiky druhé nejvyšší soutěže, úspěšnost zákroků vytáhl nad 94 procent. Za tímto číslem jen těsně zaostává i teď mezi extraligovou konkurencí, byť dva zápasy pochopitelně ještě nejsou relevantním měřítkem. Mladík nicméně působí v brance velmi klidným dojmem a nepřipouští si tlak tradičně náročného brněnského publika.

"Ani si ho nemůžu připouštět, zbytečně bych se tím dostával do nervózních situací. Jsem rád, že tu můžu být, a budu rád za každou minutu. Budu se snažit chytat, co nejlépe to půjde," slíbil. A recept na to, aby si ho fanoušci rychle oblíbili, zná dobře. "S lepšími statistikami a hlavně výhrami to určitě půjde lépe," zakončil s úsměvem.