Kovařčík hrál poprvé proti Třinci. Trochu jsem s tím bojoval, přiznal po hořkém návratu

Ondřej Kovařčík (29) si poprvé zahrál v Tipsport extralize proti Třinci. Útočníkovi, který získal s Oceláři tři tituly, však návrat do Slezska zhořkl. S Českými Budějovicemi prohrál 0:4.

"Určitě to bylo trošku zvláštní, specifické," přiznal Kovařčík v rozhovoru s novináři. "Ze začátku jsem s tím trochu bojoval, ale snažil jsem se na to nemyslet a soustředit na zápas. Ale trošku to tam bylo."

Klub připomněl formou videa jeho nejdůležitější góly v dresu Třince. Fanoušci vyvolávali jeho jméno. "Potěšilo mě to. Nemyslím si, že bych se tady s někým rozkmotřil nebo tak, takže jsem nečekal žádné skandování proti mně. Bylo to hezké," pokračoval.

Kovařčík přikývl, že toužil Třinci dát gól. V zápase vypálil na Ondřeje Kacetla čtyřikrát, nejvíce z českobudějovických útočníků. "Ty střely ale nebyly moc nebezpečné. Moc jsem se do nějaké vyložené šance nedostal. Snažil jsem se to spíš házet na bránu, protože nás do slotu moc nepouštěli. Musíme hrát příště trošku lépe," podotkl.

Statistiky utkání. Livesport

Budějovice držely s obhájcem titulu krok v první třetině. Rozhodil je ale první gól, který vstřelil v přesilové hře Petr Sikora. Domácí potrestali v zápase tři fauly soupeře. "Speciální týmy rozhodly zápas. První třetinu jsme byli i trošku lepší. Nepomohli jsme si z přesilovky, jejich (úvodní) gól nás trošku nalomil a začali jsme kupit chyby. Pomohli si druhou přesilovkou. Pak už je těžké otáčet zápas proti takovému týmu," posteskl si.

Oba týmy se střetly poprvé od sedmého čtvrtfinále, ve kterém Třinec vyhrál 2:0 a nakonec získal pátý titul v řadě. Na ledě se trochu jiskřilo, vše vygradovalo úderem Bohumila Janka do hlavy Nicka Olesena. "Možná, že tam byly nějaké nevyřízené účty z minulé sezony, ale to já nevím. Celý zápas se tak v tom duchu nesl. Trochu se to pošťuchovalo, ale nic vážného," podotkl Kovařčík.

V extralize hraje poprvé v týmu bez svého bratra Michala. "Zvykám si. Ale sezona je dlouhá, máme spoustu dobrých hráčů. Myslím si, že to bude v pohodě," řekl Kovařčík, který nastupoval předchozí dvě sezony ve Finsku. "Získal jsem zkušenosti do života, byl jsem v jiném týmu, jiné zemi, s jinými spoluhráči a pod jiným trenérem. Člověk se posune mentálně i sportovně. Vím teď jak se to dělá jinde," uzavřel.