Livesport Daily #350: Konec v Pardubicích byl šok. Padl jsem na hubu, teď chci titul se Spartou, říká Hyka

Hokejový útočník Tomáš Hyka (31) má na kontě 27 utkání v NHL, zahrál si na dvou světových šampionátech i na olympiádě a v posledních dvou letech působil v pardubickém Dynamu. Po neúspěšné finálové sérii s Třincem v klubu ale i přes dlouholetý kontrakt skončil a rodák z Mladé Boleslavi se přesunul do kádru pražské Sparty. Postaral se tak o jeden z největších a nejtřaskavějších letních přestupů. Jak probíhal jeho konec v Pardubicích? V čem se může hokejová Sparta rovnat se světem NHL? Jak se aktuálně dívá na KHL? A jak náročné pro něj byly poslední dva roky psychicky? To všechno jsme s Tomášem Hykou probrali v pátečním vydání podcastu Livesport Daily.

Bylo to překvapení pro všechny pardubické fanoušky a pravděpodobně i pro jeho spoluhráče. Po bodově nevydařeném play off přišla Tomáši Hykovi od majitele pardubického Dynama Petra Dědka tvrdá zpráva: "I když máš smlouvu ještě na čtyři roky, tak v klubu končíš." Zničehonic tak musel jedenatřicetiletý forvard řešit budoucnost, což naštěstí pro něj netrvalo dlouho. Sáhla po něm pražská Sparta, ovšem z Hyky je i po několika měsících cítit, že se mu tehdejší jednání moc nepozdávalo.

"Náznaky, že bych měl skončit, jsem neměl vůbec žádné. Věděl jsem, že se mi v play off nedařilo, ale měli jsme nějaké výstupní pohovory po sezoně a ani tam nic takového nezaznělo. Když mi pak volal agent, tak to byl pro mě obrovský šok. Jednání ze strany klubu tady nechci rozmazávat, ale určitě to šlo vyřešit jinak," říká Tomáš Hyka.

Střelec, který má zkušenosti z NHL nebo i ze švédské nejvyšší soutěže, tak bude v kariéře pokračovat v pražské Spartě. V týmových ambicích se tak od jeho předchozího zaměstnavatele nic nemění, protože Pražané čekají na titul už od roku 2007. V dnešním vydání podcastu Livesport Daily pak přišla řeč i na jeho angažmá v Čeljabinsku, kde působil například s Lukášem Sedlákem nebo Romanem Willem.

"S rodinou bych teď do Ruska určitě nešel, nechci ji v žádném případě vystavovat nebezpečí. Kdybych byl ale sám a přišla by lukrativní nabídka, tak asi proč ne. Člověk si tam jde vydělat peníze a ne kvůli válce, ale samozřejmě by to muselo dávat smysl také podle toho, v jaké fázi by ta válka byla. Určitě bych nešel nikam, kde by hrozilo nebezpečí, to zase nejsem blázen," dodává Hyka.

