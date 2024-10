Proti Spartě jsou tři body cennější než dva góly, mrzelo úspěšného debutanta Čajkoviče

Hokejový útočník Maxim Čajkovič zažil úspěšnou premiéru v české extralize, ale radost ze svých dvou gólů do sítě Sparty neměl. Jeho Litvínov totiž v dnešním zápase 10. kola doma podlehl Pražanům 2:4. Třiadvacetiletý Slovák litoval, že jeho tým vypadl na chvíli z role, což ho stálo body.

"Ve druhé třetině jsme na chvilku vypadli, což se nám nesmí stávat. Pak dostaneme tři rychlé góly a jsme hned na patách a musíme dohánět," štvalo letní posilu Severočechů v rozhovoru s novináři. "Musíme tlačit, bušit do soupeře a být na koni celých šedesát minut."

Ve šlágru kola Litvínov začal dobře, v úvodu druhé části se díky Čajkovičovi dostal do vedení. Na svou premiéru si počkal kvůli zranění měsíc. "Sparťan Chlapík mě trošku provokoval v první třetině, tak jsem mu ukázal, že to nemusí dělat, zdvihl jsem mu hokejku a sebral puk," rozesmál se útočník, když popisoval svoji první extraligovou trefu po přečíslení.

"David Kaše pak udělal skvělou práci, šel do brány a gólmanovi vytvořil dilema, jestli budu nahrávat, nebo ne. Já se celou dobu díval, že budu nahrávat, pak se mi otevřela lapačka, tak jsem mu to tam hodil," doplnil.

Suverenitu Vervy rozhodil i gól na 1:2 inkasovaný ve vlastní přesilové hře. "Není to nejšťastnější moment, ale jsme silný tým, jsme první v tabulce. Takže se z toho musíme rychle oklepat. A jít dál, jako by se nic nestalo. Jenže my vypadli na dvacet minut," nechápal Čajkovič. "Takové věci se v hokeji dějí. Musíme pak prostě makat dál, abychom se těch chyb vyvarovali."

Svoje dva zásahy před vyprodaným stadionem by hráč, který poslední sezony strávil v nižších zámořských soutěžích, vyměnil za vítězství. "Jsem za góly rád, ale víc by mě těšilo, kdybych je nedal, ale vyhráli bychom. Hlavně nad soupeřem jako Sparta jsou tři body cennější než dva góly," upozornil rodák z Bratislavy. "Kdyby pomohly k výhře, měly by sladší příchuť. Takhle je to dost trpké. Měl jsem dát ještě jeden. Nebo hrát líp, abychom zápas zvrátili v náš prospěch."

Statistiky utkání. Livesport

Litvínov po rekordním vstupu do sezony a sedmi výhrách bez ztráty body ubral plyn, připsal si třetí porážku v řadě. "Nemyslím, že to je varování, všechno byly těsné prohry. A vždy jsme v těch zápasech měli světlé momenty, které jsme měli využít. Tři prohry za sebou nás netěší, ale nejdeme házet flintu do žita, že je konec sezony. Je pořád začátek, máme před sebou plno zápasů. Další vyhrajeme," burcoval Čajkovič.

Podle něj týmu schází nemocný hvězdný útočník Ondřej Kaše. "Je to náš nejlepší hráč, lídr v šatně, chybí nám. Ale na to se nemůžeme dívat," uzavřel slovenský forvard.

