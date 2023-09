Prvním gólem otevřel ročník a pomohl k triumfu. Stačila by mi výhra, usmíval se plzeňský Lev

Návrat do Plzně po šesti letech si v prvním soutěžním utkání vychutnal útočník Jakub Lev (32), který v úvodním kole extraligy pomohl brankou k vítězství Indiánů nad mistrovským Třincem 3:1. V roce 2017 odešel do Vítkovic, poté působil v Kometě Brno a poslední čtyři roky strávil v Hradci Králové. Západočeští fanoušci mohli jeho jméno opět vyvolávat už ve 4. minutě, kdy po nevyužité šanci Jana Schleisse (29) překonal Marka Mazance (32) bekhendem mezi betony a otevřel skóre.

"Každý si píše scénář, jak by ho chtěl. Já jsem to měl napsané, že chci odehrát dobrý první zápas. Jestli dám, nebo nedám gól, na to jsem úplně nekoukal. Ale viděli fanoušci důvod, proč jsem se chtěl vrátit. Asi není nic víc, než v prvním kole vyhrát nad úřadujícím mistrem Třincem. Vstoupili jsem do sezony dobře a teď neusnout na vavřínech. Řekneme si, co tam bylo špatně. Od půlky zápasu toho bylo hodně. Z toho se poučíme a půjdeme dál a dál," řekl Lev po utkání.

Plzeň, která se bude snažit zapomenout na 12. místo z minulé sezony, proti mistrovi z posledních čtyř dohraných ročníků první polovinu utkání dominovala. "Můžu říct i ze své zkušenosti, že Třinec v pátek a v neděli hrál Ligu mistrů, byl pět dní na cestách, jeden den měl volno a pak sednou znovu do autobusu. Sedm hodin cesty, kluci říkali, že to bylo zasekané. Je to těžké. My jsme samozřejmě byli odpočatí, měli jsme zápas před deseti dny. Myslím si, že i tohle mohlo hrát roli," prohlásil Lev.

Podle něj tým těžil také z tvrdé letní přípravy. "Trenéři nás tady osm týdnů šikanovali. Byli jsme tu zavření, dostávali jsme co proto, tak jsme se to snažili prodat, abychom jim ukázali, že to nebylo málo, ale že toho bylo dost," usmíval se Lev a byl rád, že byla energie Indiánů na ledě vidět.

"Asi jsme to dobře naladili, ale samozřejmě je tam po půl roce chuť. Já jsem ještě dohrával sezonu zraněný, tak jsem se těšil mnohem víc. Myslím si, že všichni noví kluci se chtěli předvést doma a sešlo se to od a do z úplně suprově," pochvaloval si Lev, který byl ze strany domácích vyhlášen nejlepším hráčem utkání. "To jsou ty bonusy, proč hokej hrajeme. Jsem rád, že se to povedlo takhle. Stačila by mi bohatě výhra, ale samozřejmě když tam je nadstavba, tak jsem spokojenější i já."

V prvním útoku nastoupil s dalším navrátilcem Miroslavem Indrákem z Kladna. "S Mírou Indrákem jsme se vrátili, jsme velcí kamarádi. Šel jsem mu za svědka na svatbě, vídáme se i mimo zimák. Trvá to už devět deset let. Byl jsem u jeho začátku a jsem rád, že teď se vrátil se mnou a zase můžeme jít společnou cestou dál," konstatoval Lev.

Zaujal jej i debut šestnáctiletého centra Adama Benáka, který zářil na začátku srpna v české reprezentaci do 18 let na Hlinka Gretzky Cupu. Při premiéře strávil na ledě 13 minut a 39 sekund, z toho přes čtyři minuty v přesilových hrách. Ve hře předvedl i náznak pokusu o tzv. Michigan, puk se mu ale nabrat na čepel a zasunout zpoza branky za Mazance nepodařilo.

"On už je z té nové školy. Všichni mladí hráči mají dovednosti. Furt se omílají skills a Adam je ještě o tři třídy výš než jeho vrstevníci. Jeho to v té hře napadne, starší to ani nenapadne. Je tak vychovávaný. Ještě když to umí, tak to bude používat víc a víc. Je otázka času, kdy tam pošle nějaký výstavní gól nebo nádhernou nahrávku," dodal Lev.

