Prognóza extraligy: Televizní experti o přestupech, Jágrovi i šancích na titul

Hokejová extraliga večer startuje svůj nový ročník. Už 31. edice samostatné české nejvyšší soutěže začne zápasem Plzně s mistrovským Třincem. Televizní přenosy budou pro fanoušky zajišťovat O2 TV Sport a ČT Sport a právě experti obou stanic Roman Málek (45) a David Pospíšil (53) se podělili pro Livesport Zprávy o svůj pohled na nadcházející sezonu.

Pospíšil odehrál v české nejvyšší soutěži v dresech Pardubic, Plzně a Vítkovic během 12 sezon celkem 550 zápasů a jako hokejový expert ČT Sport pracuje už od roku 2006. Málek strávil převážnou část kariéry v pražské Slavii, s níž v roce 2003 získal mistrovský titul. V extralize odchytal během 17 sezon celkem 628 zápasů. Od roku 2018 působí jako hokejový expert na O2 TV.

Který tým nejvíc bavil v přestupním období?

David Pospíšil: "Všichni se snažili, někdo doplňoval, někdo se chtěl vyvarovat toho, aby se neopakovala minulá sezona. Za mě velké přestupové věci udělal českobudějovický Motor, zkvalitnil obranu a vyztužil útok. Zajímavý je i pohled na Třinec, kterému po čtyřech titulech odešli Marcinko nebo Doudera, ale sáhli si pro Kundrátka, Poláška nebo Čacha."

Roman Málek: "Nejaktivnější byly České Budějovice. Po předchozím ročníku jsou všichni v pozoru a posílení, které na jihu Čech udělali, by mohlo fungovat. Kvalitní brankářská sestava zůstala, Milan Doudera a Pavel Pýcha zpevní defenzivu a vepředu bude vidět Adam Kubík."

Kdo před sezonou nejvíc ztratil?

Pospíšil: "Nejtěžší na to měly kluby, které nemají tolik financí. Pak se hledá poměr kvality a ceny, nedosáhne se na hráče s zkušenostmi z NHL. V té chvíli přicházejí do hry osobní vazby. Myslím, že Mladá Boleslav lehce oslabila, i když přivedla dva Finy. Ovšem Juhamattimu Aaltonenovi je už 38 let a kdo ví, jak mu to půjde v novém prostředí, roky nikdo nezastaví. Ovšem třeba to může být naopak velké překvapení."

Málek: "Napadá mě Olomouc. Sice k nim přišel Aron Chmielewski, který se těší, že dostane víc prostoru než v Třinci, ale další doplnění už tak výrazné není. V první lize za Přerov sice něco odehrál Rok Macuh, ale převáží to všechno odchody Jana Káni, Tomáše Dujsíka, Rostislava Olesze a Petra Strapáče?"

Jaký byl nejdůležitější přestup?

Pospíšil: "Pro každý tým je někdo důležitý. Z mého pohledu ale pomůže Českým Budějovicím Milan Doudera, velkou posilou pro Litvínov je Ondřej Kaše a pro Vítkovice je podstatné, že místo Aleše Stezky, který zkusí NHL, přivedli do branky Matěje Machovského."

Málek: "Podle mě je to Ondřej Kaše v Litvínově. Klub od titulu strádal a všichni si přejí, aby se zase vrátil do horních pater tabulky. Velká věc je přesun Dominika Frodla do Karlových Varů, které hrály hezký hokej, ale vlastně neměly brankářskou jedničku. Jako třetího bych vytáhl přesun Tomáše Marcinka do Komety."

David Pospíšil Livesport / @HCPCE

Která mladá hvězda bude vidět?

Pospíšil: "Počítali jsme, že 12 mladých kluků z juniorské reprezentace odešlo do zámoří, možná nevěří tomu, že by se i přes svou kvalitu tady mohli zlepšovat. Pravda je taková, že čtvrtá lajna jim nic nedá, to radši můžou jít hrát badminton. A tak doufám, že hodně prostoru dostanou Adam Benák a Adam Jiříček. Plzeň se postupně stává baštou mladých kluků."

Málek: "Okamžitě mě napadá Adam Benák z Plzně. Odehrál celou přípravu ve druhé lajně a určitě bude dobré zaměřit se na něj a sledovat, jak si povede. Hokejista je to skvělý, jenže se bude muset i vypořádat s pozorností, jaká se něj bude upírat. V extralize totiž zůstal z těch mladých talentů jako jeden z mála."

Kolik zápasů odehraje Jaromír Jágr?

Pospíšil: "Myslím, že to bude mít letos zase o něco těžší. Zřejmě už nejezdí na všechny tréninky a to vám potom hlavou běží myšlenky, jestli se vůbec máte k týmu připojit. On už několikrát řekl, že na led nebude cpát, pokud bude cítit, že to týmu nepomáhá. Myslím, že to z nouze někdy zkusí, ale těžko tipovat, na kolik to bude zápasů. Může to být 20 až 30, ovšem taky se třeba může stát, že to jednou zkusí a už tam nevleze…"

Málek: "Je jasné, že 52 jich určitě nedá. Už když jsme s nimi hráli v přípravě (Málek působí jako trenér brankářů ve Slavii – pozn. aut.), na led nešel a tím pádem je zřejmé, že se na začátek extraligy nechystá. Pokud se vůbec rozhodne hrát, myslím, že nezasáhne do víc než 15 utkání."

Roman Málek Livesport/O2TV

Komu nejvíc věříte na titul?

Pospíšil: "Týmů, které mají status favorita, je víc. Logicky to jsou Pardubice, měly výbornou minulou sezonu a navíc tým ještě trochu vyztužily. Parádní kádry mají Sparta i Třinec. Silnější než loni by mohly být Vítkovice, ale i Brno. Ta otázka je zavádějící, ještě jsme týmy neviděli na ledě a teď je to tipování podle papíru. Po 10. kole určitě bude vidět, jak si to kde sedlo."

Málek: "Možná půjdu proti proudu, ale dávám šance Třinci. Samozřejmě, že za favority jsou považovány Pardubice, vysoko mohou hrát Vítkovice a z těch loňských dobrých týmů Hradec Králové asi tak dobrou sezonu nezopakuje. Ocelářům sice někteří hráči odešli a tahouni budou o rok starší, ovšem tým velmi dobře doplnili, útoky jsou sehrané a co je důležité, umějí vítězit. Dokonce věřím, že Martin Růžička zase může vyhrát kanadské bodování."