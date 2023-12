Týden v extralize: Fantom při hře ve třech, mladík jako McDavid a střelec Estephan

Základní část hokejové extraligy vstoupila do své druhé poloviny. Tu první ovládly Pardubice před pražskou Spartou. Na druhém konci tabulky se pak zasekla trápící se Mladá Boleslav. Krize Středočechů využil i liberecký mladík Jaromír Pérez (18), jenž se prokličkoval k jednomu z nejhezčích gólů dosavadního průběhu sezony. Pěknou individuální akcí se v uplynulém týdnu blýskl také Jan Bambula (22), který rozhodl dva po sobě jdoucí zápasy gólem v prodloužení. Jaký další mladík má za sebou průlomový zápas a kdo popřál Spartě ke 120. narozeninám? To se dočtete v pravidelné hokejové rubrice Livesport Zpráv.

Fantom prodloužení

Dát vítězný gól v prodloužení je vždy speciální. Rozhodnout při hře ve třech dva po sobě jdoucí zápasy to už je kumšt. V uplynulém týdnu se neobvyklý kousek podařil olomouckému Janu Bambulovi, který Moře vystřelil bonusové body v zápasech proti Kladnu a Litvínovu.

Bambula se až do uplynulého týdne střelecky hledal. Ve 21 zápasech dal pouhé dva góly a v týmové produktivitě se řadil až do druhé desítky. Poslední dva zápasy však ukázaly, že ve dvaadvacetiletém útočníkovi dřímá ofenzivní potenciál.

V pátečním zápase proti Litvínovu Bambula rozhodl parádní individuální akcí. Převzal puk v rohu hřiště, objel s ním celé útočné pásmo a když už se zdálo, že prováhal ideální střeleckou pozici, podruhé se rychle obtočil kolem branky a zasunul puk za přesouvajícího se gólmana Šimona Zajíčka.

"Viděl jsem, že je to tam otevřené, tak jsem prostě jel. Když jsem mohl zakončit, všiml jsem si, že byl gólman trochu vyjetý, proto jsem to zkusil obkroužit. Padlo to tam i se štěstím, ale to k tomu patří," popsal hezký moment útočník, který pětkrát oblékl reprezentační dres.

Proti Kladnu šikovný forvard ukázal, že nespoléhá jen na rychlé nohy a šikovné ruce. V úvodu nastaveného času převzal puk na modré čáře, najel si do střelecké pozice na ose hřiště a přesnou ranou zápěstím rozhodl o sedmé výhře Hanáků z posledních osmi zápasů.

"Konečně jsme chytli formu. Je důležité, že se nám daří vyhrávat i venku. Doufám, že to potvrdíme i po reprepauze," řekl Bambula pro klubový web.

Šikovný mladík ze Španělska

Narodil se v Barceloně, což logicky vysvětluje, že se jmenuje Pérez. Ale fotbal ho překvapivě nezlákal. Jeho sportovní zaměření určila hned v porodnici maminka, která ho pojmenovala po Jaromíru Jágrovi. V neděli osmnáctiletý liberecký forvard Jaromír Pérez ukázal, že s hokejovou ikonou nemá společné jen jméno v občance, ale také zatraceně šikovné ruce.

Ve 43. minutě derby proti Mladé Boleslavi Pérez převzal puk ve středním pásmu, na útočné modré čáře se troufalou stahovačkou zbavil obránce Davida Bernada, prodral se i přes druhého beka a bekhendovým blafákem zasunul puk za gólmana Filipa Novotného.

"Když jsem viděl, že proti mně bek vystoupil, nějak jsem si ho prohodil. Vlastně ani nevím, jak se mi to povedlo. Pak už jsem jel v podstatě sám na branku," popsal gól jako od Connora McDavida český juniorský reprezentant.

Pérez bodoval po šesti zápasech a vstřelil třetí gól v sezoně. "V poslední době je to jeden z těch hezčích, určitě si ho párkrát pustím," uvedl mladý liberecký forvard, který bojuje o nominaci na šampionát hokejistů do 20 let. Vrchol juniorské sezony hostí na přelomu prosince a ledna Švédsko.

Neslavící hrdina

Ve čtvrtek v Pardubicích podepsal dlouholetou smlouvu a obratem zamířil na hostování do Litvínova. Na východ Čech se ale šikovný útočník Tomáš Urban rychle vrátil. V neděli v dresu Vervy pomohl svůj mateřský oddíl obrat o body gólem a nahrávkou a výrazně tak přispěl k výhře Chemiků 4:2.

První extraligové minuty v Dynamu Urban sbíral již v sezoně 2021/2022, na stálé herní vytížení v extraligovém A-týmu ale zatím čekal marně. Během tří sezon odehrál 47 zápasů a získal dva body. Svou dosavadní ligovou bilanci vyrovnal během dvou zápasů ve žluto-černých barvách severočeského výběru.

V litvínovské premiéře proti Olomouci se ještě neprosadil, v duelu s Dynamem ale zazářil dvěma body. V čase 27:50 si našel odražený puk a otevřel skóre zápasu. O necelé čtyři minuty později pak připravil branku pro obránce Radima Šaldu. "Netroufl jsem si na oslavu. Pardubice mi toho hodně daly, i tím, že mě teď uvolnily. Nechtěl jsem tady diváky moc dráždit," vysvětlil nadějný útočník, jenž až do svého přesunu do Litvínova bodově táhl pardubickou rezervu v Chance lize.

Hráči týdne

Giorgio Estephan (Hradec Králové)

Dvoubrankový zápas odehrál Giorgio Estephan během dvou sezon v Litvínově jen dvakrát. V uplynulém týdnu v dresu Hradce Králové se mu podařilo toto číslo zdvojnásobit. Dvěma góly sestřelil Vítkovice i brněnskou Kometu a pomohl svému novému týmu k pěti bodům.

Do Hradce se kanadský útočník přesunul přes finský JYP Jyväskylä a v novém působišti mu to v koncovce dlouho skřípalo. Během úvodních 13 utkání za Mountfield dal jedinou branku a zdálo se, že nedokáže navázat na plodné ročníky v dresu Chemiků. V uplynulém týdnu však střelecky prozřel.

Jeho budíček skvěle dokreslila parádní dělovka z duelu proti Kometě. "Věděli jsme, že Brno má na oslabení několik rychlých hráčů, takže by se mohli pokusit o protiútok, když potřebovali dát gól. Já jsem se snažil jenom dostat puk na branku," řekl o důležité trefě šestadvacetiletý útočník.

V obou sezonách v Litvínově Estephan nastřádal dvouciferný počet branek a zásluhou povedeného uplynulého týdne může na udržení výborné bilance myslet i v aktuálním ročníku. Rekordních 18 zásahů je pravděpodobně příliš daleko, ale překonání desetigólové hranice je více než reálné.

Michal Kempný (Sparta)

Hokejová Sparta v uplynulém týdnu slavila. Nejpilnějším gratulantem ke 120. výročí byl obránce Michal Kempný, který ve dvou zápasech zaznamenal pět kanadských bodů a pomohl hokejové "babičce" ke dvěma výhrám.

Reprezentační bek nejprve třemi body za dva góly a asistenci řídil vítězství 6:3 nad Mladou Boleslaví a v neděli pak dvěma nahrávkami přispěl k těsné výhře 3:2 v prodloužení nad českobudějovickým Motorem.

Zkušený obránce přitom ročník nezačal úplně přesvědčivě, v posledních týdnech ale nabral formu a vše vygradovalo o uplynulém víkendu. Svou sezonní bilanci vítěz Stanley Cupu z roku 2018 vylepšil na 18 bodů a v tabulce produktivity se mezi obránci posunul na třetí příčku. S šesti góly se pak dělí o druhé místo za suverénním lídrem Danielem Gazdou.

Yohann Auvitu (Vítkovice)

Vítkovice do ročníku vstoupily prachbídně. Vedení se proto rozhodlo posilovat a mimo jiné přivedlo také zkušeného francouzského obránce Yohanna Auvitua. Čtyřiatřicetiletý bek v novém působišti odehrál zatím osm duelů a v tom posledním proti Karlovým Varům se dočkal první přesné trefy.

K nedělní výhře 4:1 ostravskému celku pomohl dokonce dvěma góly a vylepšil tak svou bilanci na pět kanadských bodů. "Nebudu lhát, když jsem se prosadil, byl to dobrý pocit. Chvíli mi to trvalo, ale je za tím spousta práce a proto si toho moc cením," řekl bek se zkušenostmi z NHL.

V závěru byl Auvitu dokonce blízko hattricku, svou šanci ale i díky skvělému zákroku Dominika Frodla nevyužil. "Musím gólmana pochválit. Byla to velká šance, ale on ji opravdu výborně zlikvidoval. Hattrick pro mě není důležitý, hlavní jsou tři body do tabulky," líčil obránce, jenž sezonu načal v Servettu Ženeva.

Vítkovice porazily Energii 4:1 a bodovaly počtvrté za sebou. Zlepšené výkony ostravský celek posunuly před Kladno na 12. místo extraligové tabulky.