S jiným koučem a překopaným kádrem. Cílem Komety je postup do extraligového play off

Se značně obměněným kádrem a pod vedením nového trenéra Kamila Pokorného vstoupí do nadcházející extraligové sezony hokejisté Komety Brno. Základním cílem tradiční moravské bašty je postup do play off, pak začne úplně nová soutěž, řekl na dnešní tiskové konferenci Pokorný.

Kometa chce v sezoně předvádět především kvalitní hokej a bavit jím diváky. "Oni si to zaslouží, jsou skvělí a hodně nás podporují. Naším prvním cílem bude jasně postoupit do play off, pak začne nová soutěž a uvidí se," řekl novinářům Pokorný.

Pokorný je sice nováčkem na postu prvního trenéra v Brně, nicméně v Kometě už působil v letech 2015 až 2021, většinou jako asistent trenéra. Pouze na začátku ročníku 2020/21 byl krátce hlavním koučem. Před třemi lety odešel do prvoligové Třebíče, odkud se nyní do Brna vrátil a vystřídal Jaroslava Modrého, který po sezoně z rodinných důvodů skončil a vrátil se do Ameriky.

"Jsem sice na této pozici nováček, ale zkušenosti mám. Navíc chci zdůraznit, že tato práce není o jednotlivci, ale o celém realizačním týmu. A ten mám v Brně výborný," řekl Pokorný.

Majitel klubu Libor Zábranský opět řádně promíchal složení týmu, který na jaře skončil čtvrtý v dlouhodobé části a vypadl ve čtvrtfinále play off s Litvínovem. Mezi 11 novými tvářemi je řada zvučných jmen jako brankář Gašper Krošelj (v minulé sezoně Banská Bystrica), obranu posílili zámořští beci Nicolas Beaudin (Sparta) a Brandon Davidson (Rögle).

O góly by se měli nově starat Hynek Zohorna (Oskarshamm), který přispěl k brněnským titulům v letech 2017 a 2018, Tomáš Rachůnek (Karlovy Vary), Robert Říčka (Pardubice) a Jakub Konečný (Sparta). V Kometě si hodně slibují od mladého Maroše Jedličky, který se vrací na led po roční zdravotní přestávce.

"Všichni nováčci zapadli výborně. Chemie v kabině funguje, měli jsme nějaké teambuildingy, už se těšíme, až to vypukne," konstatoval kapitán týmu Martin Zaťovič, další pamětník mistrovských titulů z let 2017 a 2018.

Podle Pokorného není na překážku ani skutečnost, že tým posílili převážně hráči starší 30 let. "Zkušenost byla vždy výhodou. Já těmto hráčům věřím, navíc jsou zde mladí, kteří přinášejí do týmu dravost," poznamenal Pokorný.

Brněnskou kabinu opustili mimo jiné gólman Dominik Furch (nyní Mladá Boleslav), obránce Daniel Gazda (Ilves) a útočníci Steve Moses (Mladá Boleslav) a Tomáš Vincour (konec kariéry).

Po Furchově odchodu měl Pokorný na stejné startovní čáře tři gólmany, vedle zkušeného Krošelje mladíky Jana Kavana a Michala Postavu. "Máme tři vyrovnané gólmany a nebudu říkat, kdo začne chytat. Kavan začal na střídavý start v Prostějově, ale to neznamená, že jsme ho odepsali. Mladý gólman prostě potřebuje pravidelně chytat," vysvětlil Pokorný.

Kometa sehrála v přípravě osm zápasů, z nichž vyhrála pouze tři, ale poslední dva se Slovanem Bratislava a Olomoucí bez inkasované branky. "Úvod nám výsledkově moc nevyšel, ale stejně tak nepřeceňujeme poslední dvě výhry. Důležitější pro mě byly souhra a výkony," zdůraznil trenér.

Do extraligy vstoupí Brňané středečním domácím zápasem s Libercem ve Winning Group Areně, které se vyhnula velká voda v rozbouřené řece Svratce, jež teče hned za sousedním městským okruhem.