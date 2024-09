Nové hvězdy hokejové extraligy: Kapitán mistrů světa, kupa reprezentantů a olympijský vítěz

Extraliga už není exportní liga, která by zásobovala slavnější sestry v zahraničí. Alespoň podle pohledu na letní příchody a odchody to tak vypadá. Zatímco ztráty velkých jmen bychom spočítali dost možná na prstech jedné ruky, směrem do českých klubů přišlo hned několik hokejistů s velmi zajímavými životopisy. Redakce Livesport Zpráv vybrala sedm jmen, která v nadcházející sezoně rozzáří české stadiony.

Těžko začít u jiného jména než u kapitána úřadujících mistrů světa z Prahy Romana Červenky. Odchovanec pražské Slavie se do extraligy vrátil po dlouhých devíti letech s nálepkou národního hrdiny. V Česku naposledy působil v sezoně 2015/2016 v Chomutově, kam ho zlákal Vladimír Růžička, a extraligového nováčka v pozici největší osobnosti ligy dotáhl do historicky prvního play off.

Po osmi sezonách, v nichž patřil k hlavním tvářím švýcarské nejvyšší soutěže, zakotvil v Pardubicích. Ambiciózní východočeský celek si od zkušeného útočníka slibuje jediné, zisk mistrovského titulu. V minulé sezoně k němu chybělo málo, v prodloužení sedmého finále se ale nakonec radoval Třinec. Červenkův příchod by kromě hokejového umu měl Dynamu dodat právě potřebné zkušenosti ve vyřazovacích bojích.

Borec s nepřeberným množstvím zkušeností ze zámoří se vrátil domů do Liberce. V dresu Bílých Tygrů Šimek patřil mezi nejdůležitější členy týmu, který v letech 2016 a 2017 dvakrát došel do extraligového finále a vybojoval pro Severočechy jediný titul v historii. Poté se jako nedraftovaný vydal do San Jose.

V Kalifornii nejprve sbíral starty na farmě, nakonec ale v NHL naskočil do více než 200 zápasů. V minulé sezoně se vrátil na farmu do celku San Jose Barracuda, kde plnil roli kapitána. Ani jemu se ale nakonec nevyhnula výměna, v březnu ho Sharks poslali za volbu v sedmém kole draftu do Detroitu. V dresu Red Wings už do NHL nenaskočil, svou zámořskou kariéru tak zakončil v AHL v barvách Grand Rapids. Nyní se pokusí Liberec po třech nezdarech dostat přes čtvrtfinále.

Další zvučné jméno, které vyztužilo hvězdný pardubický kádr. Smejkal si v minulé sezoně splnil sen a vyzkoušel si NHL, v Ottawě si ale místo v prvním týmu nevybojoval a s pouhými 20 odehranými zápasy se vydal zpět do Evropy. To, že se dohodl s Pardubicemi, ale leckoho překvapilo. Vždyť v české nejvyšší soutěži je jeho jméno spjato s největším rivalem Dynama, pražskou Spartou.

"Sparta se ozvala, ale z hlediska podmínek byla její nabídka jednoznačně nejhorší ze všech, které mi přistály na stole. Nikdo z vedení mi přitom ani nezavolal, což mě překvapilo. Z Pardubic byl naopak zájem od první chvíle obrovský," vysvětlil své rozhodnutí hokejista, který si vyzkoušel i finskou, švédskou nebo ruskou ligu. V 27 letech bude patřit mezi největší postavy celé extraligy.

Na poslední chvíli zlákala velké české jméno ze zahraničí i pražská Sparta. Celek z hlavního města Mašínem vyztužil už tak nabité obranné řady. Český reprezentant, který až na poslední chvíli přišel o nominaci na květnové mistrovství světa, se domů vrátil po 10 letech a v úterý proti Třinci ho čeká extraligová premiéra.

Do Sparty se vydal z finského Ilvesu, v němž působil poslední tři sezony. V zámoří, kam odešel hned po draftu NHL v roce 2014, působil šest let v organizaci Tampy Bay, ani čtyři kompletní ročníky na farmě v Syracuse mu ale místo v NHL nezaručily. Bývalý kapitán reprezentační dvacítky si mezi hokejovou elitou nakonec nezahrál ani jeden zápas. Nyní ve své v první extraligové sezoně zkusí dovést Spartu k dlouho unikajícímu titulu.

Starší ze sourozenecké dvojice svým přesunem do Českých Budějovic překvapil hned dvakrát. Poprvé v profesionální kariéře nebude nastupovat společně s bratrem Michalem a navíc pro návrat do extraligy nezvolil mateřský Třinec, se kterým v letech 2019, 2021 a 2022 získal tři mistrovské tituly.

Vycítil, že po návratu z finského Jukuritu dostane v Motoru výraznější roli, díky které by si mohl upevnit místo v národním týmu. V uplynulém ročníku odehrál 13 zápasů a z týmu pro domácí šampionát vypadl až těsně před závěrečnou nominací. Na jihu Čech se stal dalším dílkem do zajímavě složeného týmu, který může v průběhu roku dělat problémy všem favoritům.

Kromě kratičké epizody v Pardubicích českou ligu nehrál nikde jinde než v Brně. A nic se na tom nezmění ani v blížícím se extraligovém ročníku. Zohorna po návratu ze Švédska opět zamířil do Komety, se kterou se v roce 2018 loučil jako dvojnásobný český mistr.

Nyní se vrátil jako zkušený forvard se 75 reprezentačními starty. Zahrál si na dvou světových šampionátech i olympijských hrách v čínském Pekingu, pod novým realizačním týmem vedeným Radimem Rulíkem ale z národního týmu vypadl. V Kometě by se měl stát jedním z lídrů, který by měl nasměřovat klub zpět do české špičky.

Finský obránce, který je jediným zahraničním hráčem v našem výběru, do Sparty zamířil s jasným cílem. Měl by naučit pražský klub vyhrávat. Při pohledu na jeho úspěchy z posledních let se musí nechat, že v O2 areně těžko mohli angažovat povolanějšího borce.

Kemiläinen v dresu Tappary ovládl poslední dvě sezony finské nejvyšší soutěže, v letech 2023 a 2022 zvedl nad hlavu trofej pro vítěze Ligy mistrů a s reprezentací v roce 2022 došel k historickému zlatu na olympijských hrách v Pekingu. Jeho příchod potvrdil stoupající prestiž české nejvyšší soutěže. Zahraniční borci s takovým životopisem totiž v minulých letech do extraligy rozhodně nechodili.