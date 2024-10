Šenkeřík o formě Kladna: Jsme sebevědomější a chceme puky, přestali jsme se schovávat

V minulé sezoně získal obránce Petr Šenkeřík (33) s Třincem extraligový titul a v úterním utkání 7. kola extraligy se už v dresu Kladna podílel asistencí na vítězství nad Oceláři 3:2. Věří, že jeho Rytíři už nebudou na chvostu tabulky jako v minulých sezonách. Podle něj mají větší sebevědomí než v minulosti.

"Tři body jsou důležité do tabulky, určitě nám pomůžou. Zápas jsme odehráli dobře. Do nějakých šancí jsme Třinec pustili, ale chyby jsou v každém zápase,“ řekl Šenkeřík po utkání novinářům. "Výborně zachytal gólman Brízgala, parádně jsme zvládli oslabení, týmová hra byla skvělá."

Kladno, které v posledních třech sezonách zachraňovalo extraligu až v baráži, vstoupilo do nové sezony výborně. Na domácím ledě ještě neztratilo ani bod, před Třincem porazilo před svými fanoušky i Kometu a Spartu. "Bylo by fajn, kdybychom zůstali nedobytní celou sezonu, ale to asi nepůjde. Nechceme tady prostě dávat body zadarmo, aby se soupeřům u nás hrálo špatně. Jsme na dobré cestě,“ pochvaloval si rodák ze Zlína.

I když nemůže hodnotit minulé kladenské sezony, neboť působil jinde, na srovnání si troufl. "Vím, jak na tom Kladno bylo. A ze současného týmu cítím trošku větší sebevědomí, než tu bývalo," poznamenal zkušený zadák. "Přestali jsme se schovávat, chceme puky, hrát důležité momenty. Což je podstatné pro to, abychom se nezatáhli zpátky, což smrdí gólem. Chceme být neustále aktivní a necouvat."

Zatímco Rytířům se daří, Šenkeříkovu bývalému zaměstnavateli už méně. Venku ještě nevyhrál. "Mám třinecké kluky rád, je tam skvělá parta. Nemají to jednoduché. Nejsou tam, kde by chtěli být. Třinec je ale obrovsky silný, většinou mu začíná sezona až v play off," zdůraznil hokejista s 391 starty v nejvyšší soutěži. "Teď to třeba Třince nejde, ale nesmíte podceňovat takový klub. Je neuvěřitelné, co má za sebou."

Statistiky utkání. Livesport

Podle Šenkeříka se i v Kladně uplatňuje základní pravidlo, které funguje v týmu Ocelářů. "A to, aby si každý uvědomil, jakou roli v týmu má. Každý musí dělat to, na co ho trenér určí. Když to bude plnit, šance na úspěch roste," podotkl bývalý mládežnický reprezentant.

"Složila se tady výborná parta. Nepřišel jsem do Kladna s tím, abych hrál poslední místo. Musíme bodovat, jít tabulkou nahoru a nedostávat se do míst, kde být nechceme,“ dodal.