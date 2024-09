Týden v extralize: Litvínov a Kořenář přepsali rekordní tabulky, na Kladně našli nového Vejvodu

Druhý týden hokejové extraligy je minulostí a vzpomínat na něj budou hlavně v Litvínově a na Spartě. Chemici navázali na stoprocentní bilanci z úvodních třech zápasů a jako první tým v historii neztratili v šesti kolech od začátku sezony ani bod. Neprohrála také Sparta, která navíc ve všech duelech včetně šlágru s Pardubicemi udržela nulu.

Neporazitelný Litvínov

Po pardubické spanilé jízdě základní částí minulého ročníku se zdálo, že další týmové rekordy budou padat stěží. Litvínov však tuhle premisu postavil na hlavu během úvodních šesti kol. Verva jimi proletěla ve velkém stylu a jako první celek v historii samostatné české extraligy v nich neztratila ani bod.

Není třeba dodávat, že zrovna od Severočechů se takový počin příliš nečekal. Sparta a Pardubice před sezonou výrazně posílily a vypadalo to, že budou těžko hledat soupeře. Start ligy však nejvíc sedl Chemikům, kteří využili i příznivého losu.

I když v neděli v Olomouci nebyli svěřenci Karla Mlejnka od první ztráty daleko. Ve druhé třetině vedle gólu na 1:1 přežili trestné střílení a rozhodující branku vstřelili až ve 48. minutě. Rekord stylově zařídili bratři David a Ondřej Kašovi. Ondřej si asistencí upevnil pozici nejproduktivnějšího hráče týmu, David po šesti kolech protrhl čekání na první gól v sezoně.

"Někdy to chvíli trvá. Snažil jsem se víc tlačit do branky. Už i v předešlých zápasech chyběl kousíček. Je jedno, kdo góly dává, ale samozřejmě pro sebevědomí hráče je důležité, když to tam padne," řekl střelec důležité branky.

Rekordman Kořenář

Spartě začátek sezony příliš nevyšel, uplynulý týden však ukázal, jak silný tým v Praze poskládali. Tři zápasy, tři výhry. A ne jen tak ledajaké. V Plzni zvítězila Sparta 5:0, v Českých Budějovicích 4:0 a v nedělním extraligovém šlágru smetla Pardubice také 4:0. Suma sumárum devět bodů a skvělé skóre 13:0. To vše v duelech mimo domácí O2 arenu.

Výrazný podíl na třech jednoznačných výhrách má gólman Josef Kořenář, který neinkasoval už 192 minut a 52 sekund. Pomalu se tak blíží mezi pětici gólmanů s nejdelší sérií neprůstřelnosti v extraligové historii. Na výkon pátého Romana Vojtka mu však chybí ještě víc než jedna třetina. Už teď ale jeden rekord překonal. Jako první brankář vychytal tři čistá konta během úvodních pěti kol.

Kdyby se mu ve středu podařilo vynulovat i Olomouc, stal by se prvním gólmanem v samostatné extralize, který udržel nulu ve čtyřech po sobě jdoucích zápasech. Svou neprůstřelnost by natáhl na 252 minut a 52 sekund, na rekordní počin zlínského Vladimíra Hudáčka by však stále ztrácel necelých 10 minut.

Pokud bude obrana Pražanů fungovat takovým způsobem, jakým pracuje doposud, může Kořenář rekordní zápis atakovat. Proti Plzni totiž k nule potřeboval jen 13 zákroků a přes 20 střeleckých pokusů se nedostaly ani České Budějovice (17). V Pardubicích čelil 26 pokusům, a i to je však vzhledem k ofenzivní síle Dynama solidní defenzivní počin.

Program Sparty v následujících týdnech Livesport

"Výborně to pochytal, protože měli dost dobrých šancí. My mu pomáháme, nepouštíme moc střel, ale když má něco chytit, chytí to," řekl útočník Pavel Kousal po zápase v Pardubicích.

Nevědomá inspirace trenérem

Na Kladně mohou být se vstupem do nového ročníku spokojeni. Rytíři v úvodních šesti kolech získali osm bodů a v tabulce drží průběžné sedmé místo. V uplynulém týdnu vyhráli dva ze tří zápasů a myslí na další posun.

Na úterní výhře 4:1 nad Kometou se skvělým kouskem podílel útočník Jaromír Pytlík. Kladno doma proti Brnu bránilo těsný náskok 2:1 a nikam se nehnalo. Kometa se připravovala na závěrečný tlak, v tom ale přišla obrovská chyba obránce Marka Ďalogy.

Pytlík jednoduše obral zkušeného beka o puk a svůj samostatný únik zakončil skvěle. Kotouč si poslal mezi nohama a dal vzpomenout na kousky Marka Malíka a Tomáše Hertla z NHL. "Sem tam to udělám na tréninku, ale není to nic, co bych vysloveně piloval. Mám tak nějak v paměti, že takhle zakončoval Tomáš Hertl, ten mě k tomu inspiroval," prozradil střelec.

S tlakem na něj nechoďte. Nadějnou pozici si vypracoval minutu a půl před koncem v čase, kdy se zápas lámal. Přesto se nebál sáhnout po technicky náročném zakončení. "Když se bojíte něco udělat, většinou to pak akorát pokazíte. Těší mě, jak to dopadlo," zmínil.

Přitom efektní kousek mu do rukou vnukla aktuální situace, na promyšlení měl díky sólo úniku chvilku času. "Chtěl jsem to tak udělat, byl to hezký gól, ale nechci nějak machrovat. Počítá se jako každý jiný, jsem hlavně rád za výhru," dodal Pytlík skromně. Aniž by tušil, že tohle parádní zakončení vymyslel v 90. letech právě na Kladně Otakar Vejvoda, jeho trenér v minulé sezoně.

Jeho branka potěšila i hrajícího majitele Rytířů, který přijel jako jeden z prvních gratulantů. "Džegr z toho má možná větší radost než já, což jsem rád," smál se šikovný útočník, jenž v úvodních šesti zápasech nasbíral čtyři body za dva góly a stejný počet asistencí.