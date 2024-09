Červenku jsem k přestupu do Dynama přemlouvat nemusel, řekl Sedlák. Řešil se i návrat do NHL

Kapitán hokejových Pardubic Lukáš Sedlák (31) na předsezonní tiskové konferenci přiznal, že Roman Červenka (38), který se stal nejzvučnější posilou východočeského klubu, se s ním o případném angažmá v Dynamu bavil již během MS v Praze. Zároveň také jasně řekl, že do NHL se s velkou pravděpodobností už nevrátí. "Po MS jsme něco řešili, ale pro mě už je to uzavřená kapitola," nechal se slyšet zkušený útočník.

Jak se na třetí ročník v pardubickém dresu těšíte?

"Těším se moc. Když budu mluvit za sebe, tak mi Pardubice obrovsky přirostly k srdci. Rád bych se považoval za Pardubáka a chtěl bych týmu dát všechno, co můžu a přenést to na ostatní kluky. Na druhou stranu si myslím, že všichni máme ten jeden cíl jasně daný a kvůli tomu jsme celé léto pracovali."

Vypadá to, že byste mohl hrát v jednom útoku s Romanem Červenkou a Jiřím Smejkalem. Jak se vám zatím pozdává spolupráce s těmito hráči?

"Zatím dobrý. Myslím si, že v zápasech, ve kterých jsme spolu nastoupili, jsme ukázali, že ta chemie by mezi námi mohla fungovat. Dali jsme i nějaké góly, tak na to snad navážeme. S Romanem jsme spolu hráli několik zápasů i na MS, takže s ním se trochu znám a s Jirkou se zase znám z Českých Budějovic. I když je o pár let mladší, tak vím, jaký typ hráče to je. Navíc se dobře známe i ze školy, takže by to fungovat mohlo."

Co se týče Červenky, jaký má pro tým přínos?

"Roman dokáže krásně pracovat s hrou, dokáže ji zpomalit a vyhodnotit tak, aby vám v přesný moment přihrál puk. Zároveň se dokáže udržet na kotouči a skvěle číst hru. Své si umí říct i na střídačce, v tom smyslu jak bychom to měli hrát. Největší přínos bude v tom, že tu hru vidí jinak a můžeme o tom mluvit a následně to využít na ledě. Soupeři se na něj budou soustředit, což znamená, že bych možná mohl mít o něco víc místa."

Sedlákova bilance v Pardubicích. Livesport / Profimedia

Hrál jste nějakou roli v jeho příchodu do Dynama?

"Roman mi po MS volal, tak jsme něco probrali. Mluvili jsme o tom už na šampionátu. Spíš se ptal na to, jak to tady funguje, jaký jsou kluci v kabině a takový ty otázky, které si zjišťujete než někam jdete. Roman se mě sice ptal, ale popravdě jsem ho ani moc nepřemlouval a jsem rád, že to takhle dopadlo."

Naopak odešel váš dlouholetý spoluhráč Tomáš Hyka. Jak jste jeho odchod bral a jste stále v kontaktu?

"V kontaktu pořád jsme. Na Instagramu si posíláme videa, čímž jsme se bavili i předtím, když byl ještě tady. Samozřejmě jsem byl smutný. Přeci jenom jsem s Tomášem hrál dlouho, byl jsem na něj zvyklý a byli jsme kamarádi, nicméně hokejový život takový je a vy nemůžete spoléhat na to, že s jedním spoluhráčem budete hrát celou kariéru. Jsem za něj ale rád, že si našel místo ve Spartě a že bude hrát v podstatě doma, protože v Praze bydlí. My jsme pořád dobří kamarádi a myslím si, že jimi zůstaneme i dál."

Jaké jsou tedy cíle Pardubic? Je titul jasná meta?

"Chceme vyhrát co nejvíce zápasů, na tom se určitě nic nemění. Všichni kluci v kabině jsou stejně nastavení. Chceme dojít co nejdál, vyhrát každé utkání, co budeme hrát. Zároveň ale víme, že je to sport a může se stát cokoliv."

Až ve druhé formaci je třeba Martin Kaut, což jasně ukazuje na velkou hloubku sestavy...

"Já bych nezapomínal na nikoho. Máte tu třeba Zohornu, nebo lajnu Vondráček, Mandát, Poulíček, která nás táhla v play off. Martin je samozřejmě skvělý hráč s perfektní střelou, která má parametry NHL, i proto se tam na pár zápasů ukázal. Doufám tedy, že tu střelu bude využívat co nejvíc a že mu to tam bude padat."

Už ve středu přijede Kladno i s Jaromírem Jágrem. Jaká to bude středa?

"Já doufám, že vítězná. Těším se, až se ten kolotoč rozběhne naplno. I když jsme teď hráli čtyři těžké zápasy v Lize mistrů, tak byly rozesety do větších časových úseků. Takže jsme spíš trénovali a čekali na zápas, teď naopak půjdou duely jeden za druhým, což je pro nás pro hráče lepší."

Do Ligy mistrů jste vlétli skvěle, ale po dvou výhrách jste následně dvakrát prohráli. Je to možná i dobře, že přišla nějaká výstraha, že to nepůjde samo?

"Všichni víme, že to nikdy nejde samo. Neznamená, že když máme kvalitní tým, že si můžeme jít na led jen tak zahrát. Liga mistrů je složitá v cestování a každý tým navíc hraje úplně jiný hokej. V Německu jsme měli největší problém s obrovským kluzištěm, na které byl samozřejmě domácí celek zvyklý."

Dostal jste po úspěšné sezoně nabídku z NHL, nebo je to pro vás uzavřená kapitola?

"Po MS jsme něco řešili, ale pro mě už je to uzavřená kapitola. Když jsem o tom mluvil s agentama, tak jsem si řekl o jasné podmínky, za kterých bych se do NHL chtěl případně vrátit. Dopředu mi bylo ale nějak jasné, že je to nereálné. Už jenom kvůli tomu, co všechno bych chtěl – jakou pozici v jakém týmu. Nešel bych tam za každou cenu."

Sedlák o možném návratu do NHL. Livesport / X @HCPCE

Byla ve hře i evropská varianta?

"O jiné evropské variantě jsem vůbec neuvažoval. Rád bych se považoval za Pardubáka a byl bych hrozně rád, kdybych tady tu kariéru jednou mohl ukončit. Takže není jediný důvod jít v Evropě jinam."

Považujete s odstupem času návrat do Pardubic za správný krok?

"I když to bylo hrozně těžké, tak to bylo jednoznačně dobré rozhodnutí. Já mám to štěstí, že v té kariéře jsem vždycky udělal správné rozhodnutí ve správný čas. Ať už to byl odchod z Českých Budějovic do kanadské juniorky, z NHL do Ruska, pak zpět do Ameriky a nakonec i z NHL sem do Pardubic. Vždycky jsem byl přesvědčený o tom, že to tak má být a po tom rozhodnutí jsem byl spokojený a šťastný."